Az év eleji logisztikai áremelkedés és konténerhiány után most a kínai kikötőzárások okoznak súlyos problémákat, a hatásokat Magyarországon is lehet érezni.

Nagy a valószínűsége annak a logisztikai szakértők szerint, hogy az ellátási láncokban most tapasztalható zavar még a karácsonyi időszakban is érezhető lesz – írja a Világgazdaság. Nem véletlen, hogy fél évre előre kell tekinteni: általában a kereskedők még a nyáron elkezdik megrendelni a karácsonyi árut, hogy a világ másik végén még az előtt hajóra rakják a termékeket, mielőtt az ősszel elszállnak a konténerbérleti díjak.

A lap idézi azt a nyilatkozatot is, amelyet Mark Yeager, a Redwood Logistics vezérigazgatója a CNBC-nek adott: mint elmondta, már Magyarországon, Németországban és Ausztriában is érezhető annak a hatása, hogy a szabad konténereket Kínába irányítják. Az év eleje óta ugyanis egyre súlyosabb a konténerhiány, erre válaszul a kínai cégek hazarendeltek minden tárolót. A Kínából Európába tartó konténerek bérleti díja egy év alatt több, mint a háromszorosára nőtt, és a várakozási idő is hosszabb, amíg hozzá lehet férni ezekhez.

Miután Kantonban megjelent a koronavírus delta variánsa, Sencsenben közel három hétre bezárták a kikötőt, köztük a Jantien Nemzetközi Konténerterminált is, amely a világ harmadik legforgalmasabb átrakodó terminálja. Ott több mint 160 ezer konténer torlódott fel május vége óta, a bejáratnál pedig a szokásos fél nap helyett most legkevesebb 16 napot kell vesztegelniük a teherhajóknak, és egyre romlik a helyzet azokban a teherkikötőkben is, ahová átirányítják a hajókat a Jantienből.