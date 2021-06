Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","shortLead":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","id":"20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8ab7-050a-4a84-80f4-2182a9b83559","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","timestamp":"2021. június. 18. 18:29","title":"Nők perelték be a legismertebb pornóoldalt az erőszakos videók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvilágosításra szükség van szerinte, a szexuális másság népszerűsítésével viszont nem ért egyet.","shortLead":"A felvilágosításra szükség van szerinte, a szexuális másság népszerűsítésével viszont nem ért egyet.","id":"20210617_jakab_peter_homofobtorveny_jobbik_magyarazkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5915ac-cc99-4b80-8999-00134d4d61e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_jakab_peter_homofobtorveny_jobbik_magyarazkodas","timestamp":"2021. június. 17. 11:56","title":"Jakab Péter szerint kirekesztő számonkérni a Jobbikon a homofóbtörvény megszavazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sávon halad a forgalom, torlódással kell számolni.","shortLead":"Egy sávon halad a forgalom, torlódással kell számolni.","id":"20210619_m7_baleset_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79045102-b1df-4746-bf07-873dc047d4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_m7_baleset_torlodas","timestamp":"2021. június. 19. 08:55","title":"Ha a Balatonra indulna, akkor kerülje el az M7-est Érdnél, mert baleset történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő hosszabb közleményben reagált a törvény ért kritikákra. „A liberális gőzhengerek ismét elindultak Magyarország ellen” – írta.","shortLead":"A kormányfő hosszabb közleményben reagált a törvény ért kritikákra. „A liberális gőzhengerek ismét elindultak...","id":"20210617_orban_viktor_homofobtorveny_pedofilia_homoszexualitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4366cc7-376e-4828-9896-63ec063c0e67","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_viktor_homofobtorveny_pedofilia_homoszexualitas","timestamp":"2021. június. 17. 16:55","title":"Orbán a melegellenes törvény védelmére kelt, szerinte semmilyen európai jogszabályba nem ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat nemzetközi szervezet írt közös közleményt azzal kapcsolatban, hogy jövő kedden az Általános Ügyek Tanácsa tárgyal a magyar és a lengyel helyzetről a 7-es cikk szerinti eljárásban.","shortLead":"Hat nemzetközi szervezet írt közös közleményt azzal kapcsolatban, hogy jövő kedden az Általános Ügyek Tanácsa tárgyal...","id":"20210618_eus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72b1b7f1-ffd8-4e1d-8267-296edccd7ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1812d19e-98fe-468d-ac2a-9bdfdad3f8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_eus","timestamp":"2021. június. 18. 07:01","title":"Nemzetközi szervezetek: Az EU-ban nincs helye a jogállamiság elleni támadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Microsoft követi a Windows 10-nél kitaposott utat, akkor többek valószínűleg a legújabb, 11-es kiadásra is ingyen frissíthetnek. Mindenki más azonban kénytelen lesz fizetni.","shortLead":"Ha a Microsoft követi a Windows 10-nél kitaposott utat, akkor többek valószínűleg a legújabb, 11-es kiadásra is ingyen...","id":"20210618_microsoft_windows_11_letoltes_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1079bfc4-f17e-4d89-ab04-13a389d0fb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_microsoft_windows_11_letoltes_ar","timestamp":"2021. június. 18. 08:03","title":"Érkezik a Windows 11 – mennyibe fog kerülni? Egyáltalán: kell majd érte fizetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf300c2a-0bc0-4b30-8c2e-010e36cdc58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például a vízparti életérzéssel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210618_Rakpart_Varos_es_folyo_valyo_pihenopart_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf300c2a-0bc0-4b30-8c2e-010e36cdc58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b9d6b-7065-40c8-8845-4cb28ef4b045","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Rakpart_Varos_es_folyo_valyo_pihenopart_park","timestamp":"2021. június. 18. 09:30","title":"Foci helyett: Kerüljön közelebb a Dunához!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól hőségriasztás lép életbe.","shortLead":"Szombattól hőségriasztás lép életbe.","id":"20210618_hoseg_pentek_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4643ed31-e2ae-42b2-91fa-466392b21332","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_hoseg_pentek_idojaras","timestamp":"2021. június. 18. 06:03","title":"Akár 35 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]