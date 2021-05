A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) megújította 2030-ig szóló stratégiáját, amely kimondja: „a kínálat minőségi színvonalának objektív mérhetőségéhez” meg kell újítani a turisztikai és vendéglátóipari védjegyeket. A minősítési rendszert azonban a tervek szerint nem az MTÜ, hanem a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány fogja működtetni, és a szakmában arra számítanak, hogy hasonló feladatkört kaphat az újonnan alakult Magyar Turisztikai Program Alapítvány is. Mindkét szervezet szakmai alapokon működik, de kuratóriumukban messze felülreprezentáltak a kormánnyal és a kormányfő lányával, Orbán Ráhellel remek kapcsolatokat ápoló szakemberek.

Az előbbi alapítvány elsősorban a szálloda- és vendéglátóipar vállalkozóit képviseli, kuratóriumi elnöke, Princzinger Péter 2017-ben az akkor újonnan felállt MTÜ-től igazolt át, de a testület tagjai között van az MTÜ vezérigazgató-helyettese, Könnyid László is. Kuratóriumi tag Somlyai Zoltán, aki a Kempinski Hotel vezetője volt, amikor Orbán Ráhel ott dolgozott, most pedig Tiborcz István szállodamenedzsmentjének vezetője. Korábban ugyancsak a Kempinski csapatát erősítette Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke. A kuratóriumban ott ül Vitézy Dávid is, aki – ha nem is vérrokon – a kormányfő tágabb családjának tagja.

Hasonlóan épül fel a rendezvényszervezőket tömörítő új alakulat, a Magyar Turisztikai Program Alapítvány kuratóriuma is: a Volt Fesztivált létrehozó Lobenwein Norberttel a Sziget Kft.-nél munkakapcsolatban is volt Orbán Ráhel, az utóbbi években pedig mindketten tanácsadói az MTÜ-nek. E harmadik alapítvány vezetőségének tagja Szabó László, a Vidnyánszky Attila-féle Magyar Teátrumi Társaság titkára, valamint a Fidesz lelkes támogatójaként ismert énekes, Ákos menedzsere, Fiák Krisztina is. Az alapítók egyike pedig a Művészetek Völgyét vezető Oszkó-Jakab Natália, a baloldali Bajnai-kormány pénzügyminiszterének, Oszkó Péternek a felesége.

