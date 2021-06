Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A közügyektől továbbra is el lesznek tiltva. Az ellenzéki spanyol pártok a legfelsőbb bíróságon támadják meg a kegyelemről szóló döntést.","shortLead":"A közügyektől továbbra is el lesznek tiltva. Az ellenzéki spanyol pártok a legfelsőbb bíróságon támadják meg...","id":"20210622_kegyelem_katalan_fuggetlensegi_vezetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2e48e-c179-43f8-8707-bd8da2b6c85d","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_kegyelem_katalan_fuggetlensegi_vezetok","timestamp":"2021. június. 22. 18:57","title":"Részleges kegyelmet kapott kilenc elítélt katalán függetlenségi vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket a járványveszély miatt. Az azóta eltelt időszakról mesélnek az Örkény Színház alkotói ebben a dokumentumfilmben, amelyből azt is megtudjuk, hogyan élték meg az eddig folyamatosan dolgozó színészek, hogy lett egy kis szabadidejük. Örkény Közeli, első rész. ","shortLead":"Mikor 2020 márciusában be kellett zárniuk a színházaknak, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy sokáig nem fogadhatnak nézőket...","id":"20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4b9c97-7a3e-43b1-86bd-8cbe91abac30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7630b871-7695-4d59-939c-aff0b82eb5b9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Doku360_Orkeny_Kozeli","timestamp":"2021. június. 22. 19:00","title":"Doku360: „Föllélegeztem, hogy kevesebb stressz van, de közben függők vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621fc5d7-5fc4-4b26-affa-77e5650bff01","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Pár éve még a Fidesz EP-képviselői közül is többen – köztük a politikusként azóta megbukott Szájer József – megszavazták a melegházasságok elismertetésének első lépéseként is emlegetett Lunacek-jelentést az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Pár éve még a Fidesz EP-képviselői közül is többen – köztük a politikusként azóta megbukott Szájer József –...","id":"20210623_Dobszay_Janos_Kozelmultidezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621fc5d7-5fc4-4b26-affa-77e5650bff01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab4190-4fb0-4482-b9f3-2974a1f40fed","keywords":null,"link":"/360/20210623_Dobszay_Janos_Kozelmultidezes","timestamp":"2021. június. 23. 16:35","title":"Dobszay János: Melegjogi közelmúlt-idézés Szájer Józseffel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13a8af2-616b-4896-ba28-a9485f0b961f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miközben a legtöbb sofőr azt gondolja megfelelő pozícióban ül a kormány mögött, ez általában nem így van.","shortLead":"Miközben a legtöbb sofőr azt gondolja megfelelő pozícióban ül a kormány mögött, ez általában nem így van.","id":"20210623_A_Skoda_elmagyarazza_azt_az_alapveto_dolgot_hogyan_kellene_helyesen_ulni_a_volan_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13a8af2-616b-4896-ba28-a9485f0b961f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f074169-077c-4a3a-be08-5a5877cd8738","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_A_Skoda_elmagyarazza_azt_az_alapveto_dolgot_hogyan_kellene_helyesen_ulni_a_volan_mogott","timestamp":"2021. június. 24. 04:49","title":"A Skoda elmagyarázza azt az alapvető dolgot, hogyan kellene helyesen ülni a volán mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","shortLead":"Az Edda énekese üzent Gulácsi Péternek is, de elismerte Csányi Sándor kemény munkáját is.","id":"20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e05a970-f6fc-4759-835b-192acb4dd533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cb7bfd-cf9f-4e04-a4f6-7b07a91ae4ca","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Orban_Viktornak_gratulalt_a_nemetmagyarhoz_Pataky_Attila","timestamp":"2021. június. 24. 15:45","title":"Orbán Viktornak gratulált a német–magyarhoz Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","shortLead":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","id":"20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceaf35e-349b-4f0d-a33c-6bf51d6c9d30","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"Indul a kivilágításverseny: az Operaház is nemzeti színekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Állítása szerint az indoklást még mindig nem látta a párt egykori elnöke.","shortLead":"Állítása szerint az indoklást még mindig nem látta a párt egykori elnöke.","id":"20210624_molnar_gyula_mszp_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3b1625-308b-40df-b252-37e0b108dbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_molnar_gyula_mszp_kizaras","timestamp":"2021. június. 24. 16:48","title":"A sajtóból tudta meg Molnár Gyula, hogy kizárta az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b725a227-35bc-4efb-ab3a-d097cf6767b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Türelmet kért a hölgy az autóstól, verés lett belőle.","shortLead":"Türelmet kért a hölgy az autóstól, verés lett belőle.","id":"20210624_automoso_pecs_verekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b725a227-35bc-4efb-ab3a-d097cf6767b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba454e-b007-4456-838d-ac1e131da367","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_automoso_pecs_verekedes","timestamp":"2021. június. 24. 12:21","title":"Videó: autómosóban vertek meg egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]