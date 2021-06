Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a német-magyar mérkőzés után tartott sajtótájékoztatót.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya a német-magyar mérkőzés után tartott sajtótájékoztatót.","id":"20210624_Marco_Rossi_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382aeb6c-3b38-4606-bc7e-d26b218cda5b","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Marco_Rossi_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. június. 24. 06:58","title":"Marco Rossi: „Sajnos a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt kihagyni az Európa-bajnokságon szereplő válogatottból Szoboszlai Dominiket. A játékos reméli, hogy jobb idők következnek a pályafutásában.","shortLead":"Sérülése miatt több mint fél éve nem játszhatott klubcsapatában, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig kénytelen volt...","id":"20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd4fb74f-20d4-4946-8e6f-5fa65bbd60d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a987a-35a2-4f0c-99cc-819004b91d82","keywords":null,"link":"/sport/20210623_szoboszlai_dominik_foci_rb_leipzig_magyar_valogatott","timestamp":"2021. június. 23. 14:09","title":"Testileg és lelkileg is nagyon megviselte Szoboszlait a sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért, hogy legyőzzék a másik felet, hanem azok miatt a gyerekek miatt, akiket a nemrégiben elfogadott törvény védtelenül hagy. ","shortLead":"A Szivárványcsaládokért Alapítványnál szívesen látták volna a müncheni aréna kivilágítását, de nem azért...","id":"20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6828c1-86ae-4e34-87d6-953e245a0c8a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_stadion_kivilagitas_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:54","title":"„Szerintünk nem magyar VAGY szivárványos. Hanem magyar ÉS szivárványos” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","shortLead":"Utoljára február végén, a harmadik hullám lecsengésének idején volt ilyen magas a napi új fertőzöttek száma.","id":"20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492d9d55-df5d-4d31-b4f6-21cc826b4ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfc6ab6-29fe-4e76-970d-a320623c71f6","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_koronavirus_egyesult_kiralysag_jarvanyhullam","timestamp":"2021. június. 23. 18:21","title":"Éppen most kezdődik egy újabb járványhullám az Egyesült Királyságban, egy nap alatt 16 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak embrionális állapotban, mint bármelyik szárazföldi emlősállat.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak...","id":"20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb8fd97-4f20-4635-97c9-81f8ea1078b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","timestamp":"2021. június. 23. 16:33","title":"20 év helyett 100 évig is élhet a halfaj, amit sokáig kihaltnak hittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b85d68-6437-4475-92c2-7df0187b3989","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor 2010-es hatalomra kerülése óta hatalmasat nőttek a kormányfő édesapjának és testvéreinek cégei, és bár ezt sokáig titkolni próbálták, a fejlődés forrásai részben állami megrendelések.","shortLead":"Orbán Viktor 2010-es hatalomra kerülése óta hatalmasat nőttek a kormányfő édesapjának és testvéreinek cégei, és bár ezt...","id":"202125_kozpenzzel_porgetett_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b85d68-6437-4475-92c2-7df0187b3989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a05ef6-4a2a-49a2-bca1-67bb9ac4aa41","keywords":null,"link":"/360/202125_kozpenzzel_porgetett_osztalek","timestamp":"2021. június. 24. 11:00","title":"Közpénzzel turbózza fel a profitot és az osztalékot az Orbán család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e4cff5-aec5-401c-842e-78b35ea6c1c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesen tudják, hogy a Google Térképen korábbi évek utcafotóit is vizsgálhatjuk, abban az állapotban, ahogy elkészültek. Többeket megrohantak az emlékek.","shortLead":"Kevesen tudják, hogy a Google Térképen korábbi évek utcafotóit is vizsgálhatjuk, abban az állapotban, ahogy...","id":"20210624_google_maps_terkep_street_view_foto_utcakep_rokon_barat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e4cff5-aec5-401c-842e-78b35ea6c1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72199f57-2a93-4e1b-a446-3ef4b582c5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_google_maps_terkep_street_view_foto_utcakep_rokon_barat","timestamp":"2021. június. 24. 08:03","title":"Halott rokonaikra bukkannak az emberek a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek a magyar–német mérkőzésen, függetlenül attól, hogy az UEFA tilalma nyomán az egész stadion nem öltözhetett a nemi kisebbségeket jelképező színekbe. Függetlenül attól, hogy várható volt a magyar kormány sértődött reakciója. ","shortLead":"Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek...","id":"20210624_Die_Presse_a_melegseget_el_kell_fogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff5027-a588-4d03-b25c-125718bfd7ba","keywords":null,"link":"/360/20210624_Die_Presse_a_melegseget_el_kell_fogadni","timestamp":"2021. június. 24. 07:35","title":"Die Presse: A melegséget el kell fogadni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]