Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","shortLead":"Sikerült kiirtani a madárvilág élőhelyét veszélyeztető sárga őrült hangyákat az amerikai Johnston-korallszigetről.","id":"20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bf151ba-1c2e-4e02-a8e1-a5f586c4a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa68b61-0121-44f5-92b7-38d95ed91e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_sarga_orult_hangyak_kiirtasa_johnston_korallsziget","timestamp":"2021. június. 26. 09:03","title":"Tíz éve sárga őrült hangyák leptek el egy szigetet, csak most sikerült kiirtani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának számító Bayer Construct ingatlanfejlesztő vállalkozása - írja az Mfor.","shortLead":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának...","id":"20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6633848c-400e-42e8-a344-912d115a1aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 12:52","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonon a NER, ezúttal a egykori lellei SZOT-üdülő helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi üzemet hat-nyolc tesztüzem előzi majd meg.","shortLead":"A kereskedelmi üzemet hat-nyolc tesztüzem előzi majd meg.","id":"20210625_2029_paks_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45bf350-23c9-4a6b-bf67-6c3d16d3227c","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_2029_paks_2","timestamp":"2021. június. 25. 18:47","title":"2029-re ígérik az első új paksi blokk átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"22 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték azt az amerikai volt rendőrtisztet, aki 2020 májusában Minneapolisban meggyilkolta az afroamerikai George Floydot.","shortLead":"22 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték azt az amerikai volt rendőrtisztet, aki 2020 májusában Minneapolisban...","id":"20210626_22_ev_bortont_kapott_George_Floyd_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725c61be-02a0-4dbf-9a16-db9a7dcd4424","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_22_ev_bortont_kapott_George_Floyd_gyilkosa","timestamp":"2021. június. 26. 09:40","title":"22 év börtönt kapott George Floyd gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bentlakásos iskola 1899 és 1997 között működött.","shortLead":"A bentlakásos iskola 1899 és 1997 között működött.","id":"20210624_bentlakasos_iskola_sirok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791df0fc-4953-4058-bb80-32721369bb0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_bentlakasos_iskola_sirok","timestamp":"2021. június. 24. 19:20","title":"Több száz sírt találtak Kanadában egy másik egykori bentlakásos iskola területén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vitatott antivírusszoftver-mágnás, John McAfee özvegye azt mondta, hogy férje nem volt öngyilkos, és az Egyesült Államok hatóságait okolta \"ezért a tragédiáért\", miután szerdán holtan találták a cellájában egy Barcelona melletti börtönben - írja a CNN.","shortLead":"A vitatott antivírusszoftver-mágnás, John McAfee özvegye azt mondta, hogy férje nem volt öngyilkos, és az Egyesült...","id":"20210626_A_bortonben_holtan_talalt_McAffee_ozvegye_nem_hisz_az_ongyilkossagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca3fe80-fff6-423d-99d8-2d7ce2c6fe6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_A_bortonben_holtan_talalt_McAffee_ozvegye_nem_hisz_az_ongyilkossagban","timestamp":"2021. június. 26. 11:36","title":"A börtönben holtan talált McAfee özvegye nem hisz az öngyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A focista az Első Magyar Léghajógyár Kft. kisebbségi tulajdonosa lett.","shortLead":"A focista az Első Magyar Léghajógyár Kft. kisebbségi tulajdonosa lett.","id":"20210625_dzsudzsak_balazs_leghajo_leghajogyar_kft_vegh_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dea72f3-de12-4ed9-bd33-ab749eaec44b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_dzsudzsak_balazs_leghajo_leghajogyar_kft_vegh_sandor","timestamp":"2021. június. 25. 08:28","title":"Dzsudzsák Balázs beszállt a léghajógyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8ba72e-5d66-47e8-a134-a85659ff99b7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Két minisztérium is zsákszámra osztja a pénzt az elhanyagolt egészségipari fejlesztésekre. A 100 milliárd forintot meghaladó összeg hasznosulása viszont legalábbis kétséges. ","shortLead":"Két minisztérium is zsákszámra osztja a pénzt az elhanyagolt egészségipari fejlesztésekre. A 100 milliárd forintot...","id":"202125__egeszsegipari_penzeso__illuzionistak__ujoncok__tokeinjekcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a8ba72e-5d66-47e8-a134-a85659ff99b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0c4eab-b11b-46ec-ba8c-8a3fbb350cc2","keywords":null,"link":"/360/202125__egeszsegipari_penzeso__illuzionistak__ujoncok__tokeinjekcio","timestamp":"2021. június. 26. 07:00","title":"Szerencselovagok járhatnak jól azzal, hogy ömlik a közpénz az egészségiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]