[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ritka szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) a koronavírus ellen használt Pfizer/BioNTech- és Moderna-vakcina hivatalos leírását.","shortLead":"A ritka szívgyulladás kockázatára vonatkozó figyelmeztetéssel egészítette ki az amerikai élelmiszer- és...","id":"20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4a820-14fd-4cb8-bf4c-c65f056e7ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Ritka_szivgyulladast_okozhat_a_Pfizer_es_a_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. június. 26. 10:21","title":"Ritka szívgyulladást okozhat a Pfizer és a Moderna vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b2b944-2d20-489a-9b35-6d3f165caaac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez volt a legelső alkalom, hogy a világ egyik legnépszerűbb filmes univerzumában valaki nyíltan kijelentette, hogy volt már kapcsolata nőkkel és férfiakkal is.","shortLead":"Ez volt a legelső alkalom, hogy a világ egyik legnépszerűbb filmes univerzumában valaki nyíltan kijelentette, hogy volt...","id":"20210624_Most_mar_hivatalosan_is_biszexualis_az_egyik_Marvelszuperhos_loki_coming_out","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b2b944-2d20-489a-9b35-6d3f165caaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c0877-4e6e-4719-9b1c-b43fe530db91","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Most_mar_hivatalosan_is_biszexualis_az_egyik_Marvelszuperhos_loki_coming_out","timestamp":"2021. június. 24. 12:54","title":"Most már hivatalosan is biszexuális az egyik Marvel-szuperhős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. 