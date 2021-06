Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","shortLead":"A szabály már a következő idénytől életbe lép.","id":"20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67bf7a9a-c3ca-42a4-b5dc-b5b5792dab97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca84be1-c930-4357-96aa-2e4fd963a12d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Eltorolte_az_idegenben_lott_golok_szabalyat_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 24. 16:25","title":"Eltörölte az idegenben lőtt gólok szabályát az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik az Európa-bajnokság, utolsó szünnapjukat töltik a csoportkörből továbbjutó csapatok. 