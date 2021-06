Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bátrabb iskolaigazgatókra és bérrendezésre lenne szükség – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, aki állítja, a homoszexualitást senki nem „népszerűsíti” az iskolákban.



","shortLead":"Bátrabb iskolaigazgatókra és bérrendezésre lenne szükség – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke...","id":"20210628_Par_ev_mulva_kezelhetetlen_lesz_a_tanarhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b0e03-e6e4-4aa9-aa7e-d009d86445b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Par_ev_mulva_kezelhetetlen_lesz_a_tanarhiany","timestamp":"2021. június. 28. 20:01","title":"Horváth Péter: Nem lesz hatása a pedofiltörvénynek az iskolákra, mert eddig sem népszerűsítette senki a homoszexualitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09970fb2-0fce-48b9-adb3-7a59acc9a06c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Valkyrie AMR Pro nem szól másról, mint a hatalmas leszorítóerőről és az igen komoly teljesítményről.","shortLead":"A Valkyrie AMR Pro nem szól másról, mint a hatalmas leszorítóerőről és az igen komoly teljesítményről.","id":"20210629_elkeszult_az_eddigi_legdurvabb_aston_martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09970fb2-0fce-48b9-adb3-7a59acc9a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe17636-b249-4260-836a-3187ff6e1749","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_elkeszult_az_eddigi_legdurvabb_aston_martin","timestamp":"2021. június. 29. 07:59","title":"Elkészült az eddigi legdurvább Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","shortLead":"A bajor gyártó várhatóan jövőre leplezi majd le legfrissebb felsőkategóriás szabadidő-autóját.","id":"20210629_bmw_xm_sportos_suv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa64f0-dcc9-4cdc-819b-0906074a6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bfc57a-388f-4fea-acf4-d0db8f92aa51","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_bmw_xm_sportos_suv","timestamp":"2021. június. 29. 09:21","title":"BMW XM néven hatalmas és sportos új SUV érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","shortLead":"Sokan visznek magukkal nyaraláshoz saját kerékpárt, nagyon nem mindegy, hogyan van rögzítve.","id":"20210629_M3as_bicikli_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51dacd5b-f1bf-4243-ac73-5006c483871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094a76e-0e3b-4184-a647-a7754c5c2b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_M3as_bicikli_video","timestamp":"2021. június. 29. 10:45","title":"Az M3-as közepén szedegette lerepült biciklijét egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évekkel katapultálta a jövőbe a magyar online kiskereskedelmet a járvány, a ruhák és az élelmiszerek terén is sikerült jelentős növekedést elérni. Az emberek vásárolnak még vezetés közben is – de a fizetésnél konzervatívok vagyunk.","shortLead":"Évekkel katapultálta a jövőbe a magyar online kiskereskedelmet a járvány, a ruhák és az élelmiszerek terén is sikerült...","id":"20210628_online_fizetes_magyar_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde432e7-37b4-4720-a1f0-6b8caea95d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7822c22d-b3e6-4106-8074-670edbe80f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_online_fizetes_magyar_szokasok","timestamp":"2021. június. 28. 10:45","title":"A magyarok már a WC-ről is vásárolnak online, fizetni még mindig papírral szeretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850eb240-ee78-40fd-8c44-147184934ef0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden Budapesten 38, szerdán 37 fok lesz. ","shortLead":"Kedden Budapesten 38, szerdán 37 fok lesz. ","id":"20210628_hosegriado_Muller_Cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850eb240-ee78-40fd-8c44-147184934ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476cbf6b-a935-4965-b97e-7e7351d68e27","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_hosegriado_Muller_Cecilia","timestamp":"2021. június. 28. 13:23","title":"Országos hőségriasztást rendelt el Müller Cecília szerda éjfélig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai Gyógyszerügynökség, amik segíthetnek a koronavírus-fertőzöttek kezelésében.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, októberre három új gyógyszer forgalmazását is engedélyezheti az Európai...","id":"20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3278444c-a286-41c0-8f32-2ce0b2e5ca5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff06854-f9ab-4b34-9124-d505d8b5dbeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_koronavirus_gyogyszer_kezeles","timestamp":"2021. június. 29. 18:01","title":"Öt gyógyszert is vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség, amivel kezelni lehetne a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","shortLead":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","id":"20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143ba3ba-62e0-4942-82b0-8cfdb71c95d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","timestamp":"2021. június. 28. 09:18","title":"Kilopták a szalkszentmártoni tűzoltóautóból az akkumulátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]