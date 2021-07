Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","shortLead":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","id":"20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e4cae-bbcb-44a5-9adf-8b0e01172468","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","timestamp":"2021. július. 06. 09:27","title":"2,6 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja a legújabb tuning Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték nélküli töltési lehetőséggel is ellátta.","shortLead":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték...","id":"20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16215044-e776-49a5-8a89-575375aadb53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","timestamp":"2021. július. 04. 14:03","title":"A telefonját is feltöltheti a Lenovo új ébresztőórájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dc2a10-e541-4cdd-a6e9-b83029b94247","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezt jósolja a Financial Times, amely szerint az 1700 milliárd dollár értékű cég már olyan olajozottan működik, hogy a vezetést hétfőn átvevő, kevésbé kreatív utód, Andy Jassy is a globális gazdaság legsikeresebb vállalatai között fejlesztheti tovább.","shortLead":"Ezt jósolja a Financial Times, amely szerint az 1700 milliárd dollár értékű cég már olyan olajozottan működik...","id":"20210705_Bezos_az_urbe_megy_de_az_Amazon_marad_az_elvonalban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dc2a10-e541-4cdd-a6e9-b83029b94247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7109b9-1fe5-4f78-8eeb-61ad1357f6a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Bezos_az_urbe_megy_de_az_Amazon_marad_az_elvonalban","timestamp":"2021. július. 05. 13:40","title":"Bezos az űrbe megy, de az Amazon marad az élvonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","shortLead":"A Ford F-150 Raptor műanyag építőelemekből összeállítható változata 42 centiméter hosszú.","id":"20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d2301f-d6f4-4a75-b82d-f581de9aa9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a13f191-8aa5-4a0a-9b6e-400429c8d04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_a_legnepszerubb_amerikai_monstrum_terepjaro_is_megkapta_lego_valtozatat","timestamp":"2021. július. 05. 10:15","title":"A legnépszerűbb amerikai monstrum terepjáró is megkapta Lego Technic változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","shortLead":"Xavier Bettel tesztje a múlt héten lett pozitív. Egy oltást már kapott.\r

","id":"20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420e43da-4307-4e2e-8340-be7c18977100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6079938-d6a9-48bf-ba50-797e1369a1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_korhaz_luxemburgi_miniszterelnok_xavier_bettel","timestamp":"2021. július. 04. 21:58","title":"Kórházba került a koronavírusos luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c9e66b-fd76-4dd6-a407-69b27997593f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marylandben lefújták az ünnepségeket.","shortLead":"Marylandben lefújták az ünnepségeket.","id":"20210705_Ido_elott_berobbant_egy_csomo_fuggetlenseg_napi_tuzijatek__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c9e66b-fd76-4dd6-a407-69b27997593f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0500c69-ac02-491b-b170-f4b7106a43c6","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Ido_elott_berobbant_egy_csomo_fuggetlenseg_napi_tuzijatek__video","timestamp":"2021. július. 05. 09:14","title":"Idő előtt berobbant egy csomó függetlenség napi tűzijáték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","shortLead":"A feljegyzések 112 évvel ezelőtti kezdete óta a legmelegebb júniust mérték Új-Zélandon, ahol most tél van.","id":"20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ecc784-0dce-4a2c-af0c-2094851f9610","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_uj_zeland_klimavaltozas_globalis_felmegedes_rekord","timestamp":"2021. július. 05. 16:29","title":"Soha nem volt még ilyen meleg júniusban Új-Zélandon, pedig ott tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","shortLead":"A legnépszerűbb út a budai rakparti, de az Árpád híd vagy a Hungária körút biciklisforgalma is érezhetően nőtt.","id":"20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f520e9-c4a1-4429-9d04-4b7812e28315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ca18ed-17f5-49d8-b0ed-c51b72d1857b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tobb_evtizedes_rekordot_dontott_meg_a_fovarosi_kerekparoskozlekedes_juniusban","timestamp":"2021. július. 05. 19:29","title":"Több évtizedes rekord dőlt meg a fővárosi kerékpáros-közlekedésben júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]