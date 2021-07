Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","shortLead":"A Kings Of Convenience új lemeze megnyugtató találkozás egy régi baráttal.","id":"202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=714e828b-2844-49a1-baa9-6286a6864370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d228c7e-e027-48fb-9565-76447a570bd0","keywords":null,"link":"/360/202126_cd__baratok_kozt_kings_of_convenience_peace_or_love","timestamp":"2021. július. 05. 15:30","title":"Tíz év után tértek vissza az akusztikus folk-pop norvég királyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d581e6a-9e2f-47a9-9ccb-c2f2e54cae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottságnak sem tetszik az egyneműek házasságát és a gyermekek örökbe fogadását korlátozó magyar jogszabálycsomag.\r

","shortLead":"A Velencei Bizottságnak sem tetszik az egyneműek házasságát és a gyermekek örökbe fogadását korlátozó magyar...","id":"20210705_Biralja_a_Velencei_Bizottsag_az_LMBTQ_emberek_jogait_szukito_alkotmanymodositast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d581e6a-9e2f-47a9-9ccb-c2f2e54cae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606c13c1-5e2d-4601-b232-445cb1443ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Biralja_a_Velencei_Bizottsag_az_LMBTQ_emberek_jogait_szukito_alkotmanymodositast","timestamp":"2021. július. 05. 19:56","title":"Bírálja a Velencei Bizottság az LMBTQ emberek jogait szűkítő alkotmánymódosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44877b0-17b5-41bd-8b3d-a53e3031f336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly teljesítménnyel és hatalmas csomagtartóval csábít vásárlásra a Volkswagen újdonsága.","shortLead":"Igen komoly teljesítménnyel és hatalmas csomagtartóval csábít vásárlásra a Volkswagen újdonsága.","id":"20210707_sportkombi_320_loerovel_es_drift_moddal_itt_a_vw_golf_r_variant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d44877b0-17b5-41bd-8b3d-a53e3031f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c85bd8-9033-42d1-b3be-a2567cea7cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_sportkombi_320_loerovel_es_drift_moddal_itt_a_vw_golf_r_variant","timestamp":"2021. július. 07. 07:21","title":"Sportkombi: 320 lóerővel és drift móddal itt a VW Golf R Variant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7573bc-75a8-4c00-a746-6b21d33ff8b0","c_author":"Ballai Vince - Kákos Anna","category":"kkv","description":"Visszamondott szerződések, elbizonytalanodó megrendelők, elakadt projektek, veszteségminimalizálás – csak néhány jelenség, amit az építőipari termékek árának drasztikus emelkedése okozott az ágazatban. Az áremelkedés kihat majd a banki hitelfelvételre és végső soron a nem építőipari termékekre is.","shortLead":"Visszamondott szerződések, elbizonytalanodó megrendelők, elakadt projektek, veszteségminimalizálás – csak néhány...","id":"20210706_epitoipar_epitoipari_termekek_dragulas_vallalkozok_kereskedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7573bc-75a8-4c00-a746-6b21d33ff8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52d3323-b087-4430-a2e7-6067d551aec6","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_epitoipar_epitoipari_termekek_dragulas_vallalkozok_kereskedok","timestamp":"2021. július. 06. 15:00","title":"A betonnak már napi árfolyama van az építkezéseken, és a kivitelező is inkább bukik, de kiszáll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több mint 10 milliárd forintos forrást ad a fővárosnak egészségügyi fejlesztésekre.","shortLead":"A kormány több mint 10 milliárd forintos forrást ad a fővárosnak egészségügyi fejlesztésekre.","id":"20210706_etel_tao_Tamogats_Novak_Katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abc1abb-aa20-4b08-aadb-c9c039aff2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_etel_tao_Tamogats_Novak_Katalin","timestamp":"2021. július. 06. 13:02","title":"Július végéig marad a házhozszállítás kedvezményes áfája, 25 milliárddal nő tao-támogatások kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elkészítették az első magyar hangyanév-katalógust az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának (ELKH ÖK) kutatói, ezzel immár a 126 magyarországi hangyafaj mindegyikének lett magyar elnevezése.","shortLead":"Elkészítették az első magyar hangyanév-katalógust az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának (ELKH...","id":"20210707_elso_magyar_hangyanev_katalogus_elkh_ok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cc8eec-df4b-4a91-8ef1-f9af2344e872","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_elso_magyar_hangyanev_katalogus_elkh_ok","timestamp":"2021. július. 07. 07:03","title":"Zsellér, szultán, betyár és vitéz – elkészült az első magyar hangyanév-katalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb698ce-fd25-4341-851f-8f9646d94918","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szomszédoknak tűnt fel, hogy valaki nagyban rámol. 