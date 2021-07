Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2014 óta a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem a felelős a szúnyoggyérítésért.","shortLead":"Már 2014 óta a Belügyminisztériumhoz tartozó katasztrófavédelem a felelős a szúnyoggyérítésért.","id":"20210705_kocsis_mate_szunyogirtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee39265e-d4f0-4914-8abd-64f102aca8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_kocsis_mate_szunyogirtas","timestamp":"2021. július. 05. 20:12","title":"Kocsis Máté a sok szúnyogra panaszkodott, de kicsit félrement a kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","shortLead":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","id":"20210705_lopott_iphone_rablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f68f4-888d-411e-9ffd-81219a10d34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_lopott_iphone_rablas","timestamp":"2021. július. 05. 13:12","title":"38 lopott iPhone-t pakolt autójába a fegyveres banda, de menekülés közben felborultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati emlékezetpolitikának.","shortLead":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati...","id":"20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b5983e-4cb8-45da-aa56-57baa5b33281","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","timestamp":"2021. július. 05. 17:50","title":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum főigazgatója lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A filmekben az amerikai titkosszolgálatok majdhogynem mindenhatónak tűnnek, de a valóság más, néhány évvel ezelőtt Peking gyakorlatilag megsemmisítette kínai ügynökhálózatukat. Ezért nem tudják hónapok óta megválaszolni a kérdést, hogy a koronavírus természetes eredetű vagy laborszökevény.","shortLead":"A filmekben az amerikai titkosszolgálatok majdhogynem mindenhatónak tűnnek, de a valóság más, néhány évvel ezelőtt...","id":"20210707_egyesult_allamok_cia_koronavirus_eredete_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a0b1fa-18ba-42f1-8ae5-ea0b047fff1c","keywords":null,"link":"/360/20210707_egyesult_allamok_cia_koronavirus_eredete_kina","timestamp":"2021. július. 07. 11:00","title":"A CIA és társai fegyvertelenek, amikor a koronavírus eredetét próbálják kideríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feaccb56-eba5-4f9c-bff7-59d1054978f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt vezetője szerint ők a civileket is befogadják.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt vezetője szerint ők a civileket is befogadják.","id":"20210706_palinkas_jozsef_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feaccb56-eba5-4f9c-bff7-59d1054978f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbae00a8-df85-4a8c-a454-1a6380420ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_palinkas_jozsef_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. július. 06. 14:15","title":"Pálinkás József: Kartelleznek az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A \"destruktív erők\" egyre aktívabban törekednek az ország megosztására az orosz nemzetbiztonsági tanács titkárhelyettese szerint.","shortLead":"A \"destruktív erők\" egyre aktívabban törekednek az ország megosztására az orosz nemzetbiztonsági tanács...","id":"20210705_tiltas_kulfoldi_szervezet_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5951251-4616-4b16-9c4e-5c6e67e4c9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_tiltas_kulfoldi_szervezet_Oroszorszag","timestamp":"2021. július. 05. 20:31","title":"Öt év alatt 30 külföldi szervezetet tiltottak be Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bc4e4c-031b-4f08-885a-d9748f39c016","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő tanévben jelenléti oktatásra készül a rendszer, nyáron már a külföldi nyelvtanulási program is beindulhat.","shortLead":"A következő tanévben jelenléti oktatásra készül a rendszer, nyáron már a külföldi nyelvtanulási program is beindulhat.","id":"20210707_Maruzsa_Zoltan_A_tanarhiany_csak_az_ellenzeki_sajto_slagertemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04bc4e4c-031b-4f08-885a-d9748f39c016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92e034-8661-4e70-882c-2e6e0b0a789c","keywords":null,"link":"/elet/20210707_Maruzsa_Zoltan_A_tanarhiany_csak_az_ellenzeki_sajto_slagertemaja","timestamp":"2021. július. 07. 10:52","title":"Maruzsa Zoltán: A tanárhiány csak az ellenzéki sajtó slágertémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel a Momentum elnökét.","shortLead":"A felcsúti milliárdos rágalmazás és becsületsértés miatt jelentette fel a Momentum elnökét.","id":"20210706_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_masodfok_per_zart_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e7cb09-dda4-418f-9b56-5b90af4c031f","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_meszaros_lorinc_fekete_gyor_andras_masodfok_per_zart_targyalas","timestamp":"2021. július. 06. 15:12","title":"Mészáros nyilvános bocsánatkérést vár, mégis zárt tárgyalást kér Fekete-Győr ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]