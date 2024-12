Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bbee3282-d639-4edd-af37-dca7ef79beff","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kevesebb gyerek születik, többen kapnak sztrókot, másképp – vagy egyáltalán nem – hatnak a gyógyszerek. Év végi vissza- és előrepillantás a klímaváltozás kevésbé ismert hatásaival kapcsolatban. ","shortLead":"Kevesebb gyerek születik, többen kapnak sztrókot, másképp – vagy egyáltalán nem – hatnak a gyógyszerek. Év végi vissza...","id":"20241221_hvg-klimavaltozas-hatasai-mindennapi-eletre-hoseg-forrosag-ket-forro-nyar-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbee3282-d639-4edd-af37-dca7ef79beff.jpg","index":0,"item":"d296c391-4904-462f-81e1-d7fba40b828e","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-klimavaltozas-hatasai-mindennapi-eletre-hoseg-forrosag-ket-forro-nyar-kozott","timestamp":"2024. december. 21. 14:00","title":"Két forró nyár között: 2025-ben ezek már mind valós veszélyként jönnek be a mindennapjainkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre több mentőautó érkezett. ","shortLead":"A helyszínre több mentőautó érkezett. ","id":"20241221_harmas-karambol-baleset-debrecen-gyalogosok-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"b5328149-fe31-40cf-bdec-bf0794c2448e","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_harmas-karambol-baleset-debrecen-gyalogosok-mentok","timestamp":"2024. december. 21. 14:27","title":"Hármas karambol történt Debrecenben, az egyik autó gyalogosokat is elsodort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","shortLead":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","id":"20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f.jpg","index":0,"item":"d64b54fd-1eab-46a0-94ca-eaaf7617b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","timestamp":"2024. december. 21. 22:07","title":"Szikla zuhant rá, karambolozott és kigyulladt egy brazil busz, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is kialakulhat.","shortLead":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is...","id":"20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e.jpg","index":0,"item":"0f851f72-4b3d-43c1-8fe7-9c67c05a071a","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","timestamp":"2024. december. 21. 16:42","title":"Esőt, havat hoz a vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96092184-4ea0-4983-a802-df0f525748c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató a munkaszüneti napok torlódásával magyarázza az intézkedést.","shortLead":"Az igazgató a munkaszüneti napok torlódásával magyarázza az intézkedést.","id":"20241221_gyermekosztaly-szuleszet-mosnmagyarovar-karacsony-szunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96092184-4ea0-4983-a802-df0f525748c9.jpg","index":0,"item":"3d4b577c-0a08-45da-a408-79576cd8601d","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_gyermekosztaly-szuleszet-mosnmagyarovar-karacsony-szunet","timestamp":"2024. december. 21. 11:44","title":"A gyermekosztály és a szülészet sem fogad betegeket karácsonykor a mosonmagyaróvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","id":"20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4.jpg","index":0,"item":"fbd9d085-3667-4da6-ae2c-e18f04620273","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","timestamp":"2024. december. 21. 18:32","title":"Fokozzák a rendőri jelenlétet az itthoni karácsonyi vásárokon a magdeburgi gázolás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee000a-86f6-43dc-8d44-e08d924ae9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magdeburgi gázolás után megerősítette a TEK a magyar vásárok védelmét. Fotókon mutatjuk.","shortLead":"A magdeburgi gázolás után megerősítette a TEK a magyar vásárok védelmét. Fotókon mutatjuk.","id":"20241222_Karacsonyi-vasarok-a-pacelautok-arnyekaban-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94ee000a-86f6-43dc-8d44-e08d924ae9d0.jpg","index":0,"item":"8e53c00c-0685-4f99-8819-938d67e6973e","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Karacsonyi-vasarok-a-pacelautok-arnyekaban-fotok","timestamp":"2024. december. 22. 13:56","title":"Karácsonyi vásárok a páncélautók árnyékában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6c8e63-eb4f-4491-ae8b-4d2deeffa07d","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Beszélhetünk arról, hogy mit okoz a gyereknél, ha idő előtt tudja meg, hogy nincsen Mikulás, de ennél sokkal fontosabb, hogy számos család tele van kibeszéletlen traumákkal, titkokkal – mondja Szél Dávid pszichológus, aki szerint a gyerekek sokkal jobban tudják kezelni, ha hiedelmeiket megrengetik, mint azt a szülők hiszik. Mikor és hogyan tárja fel tehát a szülő a gyerekek előtt a valóságot? ","shortLead":"Beszélhetünk arról, hogy mit okoz a gyereknél, ha idő előtt tudja meg, hogy nincsen Mikulás, de ennél sokkal fontosabb...","id":"20241222_szel-david-gyerekek-karacsony-jezuska-felvilagositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6c8e63-eb4f-4491-ae8b-4d2deeffa07d.jpg","index":0,"item":"3518fc18-d2a0-41ab-8f7a-6d68ef114819","keywords":null,"link":"/360/20241222_szel-david-gyerekek-karacsony-jezuska-felvilagositas","timestamp":"2024. december. 22. 19:30","title":"„El fogja fogadni” – mikor és hogyan mondjuk el a gyerekeknek az igazat a karácsonyról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]