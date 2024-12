Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","shortLead":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","id":"20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15.jpg","index":0,"item":"be556c5e-b1d9-46ae-adcb-cfd8cecc822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","timestamp":"2024. december. 26. 09:43","title":"Eldőlt: Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét Tibet szent folyóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes, de borús csillag, ő volt az. A film noir legjellegzetesebb alakja: „a vesztes férfi, a kudarc glóriájával övezett keserű arc, az élet peremére szorult, hitetlen, sikertelen, sebzetten cinikus figura” (Takács Ferenc, Filmvilág, 1987/12.). Sokat ivott, sokat dohányzott, viharos magánéletet élt, és a rák nem hagyta megöregedni. A 125 évvel ezelőtti karácsony első napján született.","shortLead":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes...","id":"20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82.jpg","index":0,"item":"2afb7cef-daee-4f9c-b7cf-2440b2b8bda8","keywords":null,"link":"/360/20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","timestamp":"2024. december. 25. 17:30","title":"Tőle hangzott el a filmtörténet egyik leghíresebb és legtöbbet idézett mondata – 125 éve született Humphrey Bogart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99e64a3-b390-4a5d-81d2-48806d85ff54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mikroműanyagok olyannyira a mindennapjainik részévé váltak, hogy immár az állatok és az emberek szervezetében is megtalálhatók. Él azonban egy egészen furcsa, szinte mindennek ellenálló állat, amelyik – úgy tűnik – még a mikroműanyagokat is elkerüli.","shortLead":"A mikroműanyagok olyannyira a mindennapjainik részévé váltak, hogy immár az állatok és az emberek szervezetében is...","id":"20241225_mikromuanyagoknak-ellenallo-medveallatkak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c99e64a3-b390-4a5d-81d2-48806d85ff54.jpg","index":0,"item":"2504bf0e-1bab-45ac-bfc5-92d090730d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_mikromuanyagoknak-ellenallo-medveallatkak","timestamp":"2024. december. 25. 20:03","title":"Ezen az állaton semmi nem fog: mindenféle lényben ott vannak a mikroműanyagok, kivéve egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","shortLead":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","id":"20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563.jpg","index":0,"item":"9f0e0fb1-cb6f-4e54-bc32-a021c5ced1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","timestamp":"2024. december. 26. 10:36","title":"Legalább tíz halottja van a Gázát ért izraeli támadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d261d4a3-0f82-41e8-b24b-0f7542e482db","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A fiatal színész egy mozgó járműből zuhant ki.","shortLead":"A fiatal színész egy mozgó járműből zuhant ki.","id":"20241226_halaleset-hudson-meek-baby-driver-szinesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d261d4a3-0f82-41e8-b24b-0f7542e482db.jpg","index":0,"item":"7fe8f2c9-65a7-4f88-928c-71c69cc5dcac","keywords":null,"link":"/kultura/20241226_halaleset-hudson-meek-baby-driver-szinesz","timestamp":"2024. december. 26. 16:21","title":"Tizenhat évesen meghalt a Baby Driver színésze, Hudson Meek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","shortLead":"Győrkös István szerint megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát.","id":"20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a04afe-54b9-432e-a0b3-743406b32170.jpg","index":0,"item":"af8fd95a-0f0c-42bd-800a-24cad7d0e211","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_gyorkos-istvan-bonyi-rendorgyilkos-per-strasbourg","timestamp":"2024. december. 27. 07:52","title":"Beperelte a magyar államot a bőnyi rendőrgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások. A tőzsdei jelenlét nemcsak új források bevonását teszi lehetővé, hanem egyben a cég presztízsének és átláthatóságának növelését is biztosítja. Az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde által létrehozott BÉT&MBH Bank MentorHub program épp ezeknek a fejlődni vágyó vállalkozásoknak nyújt szakmai és anyagi támogatást a felkészülés során. Kollega-Tarsoly Dániellel, az MBH Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a program céljairól, lehetőségeiről és eredményeiről.","shortLead":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások...","id":"20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948.jpg","index":0,"item":"1ef347b0-d36a-49da-800e-d786ab40bd6f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","timestamp":"2024. december. 26. 11:30","title":"Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]