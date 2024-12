Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szlovákia megtorlással fenyegette meg Kijevet arra az esetre, ha újévtől leállítják az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé.","shortLead":"Szlovákia megtorlással fenyegette meg Kijevet arra az esetre, ha újévtől leállítják az orosz gáz tranzitját Szlovákia...","id":"20241228_ukran-szlovak-orosz-aram-vita-Zelenszkij-Fico-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"6794cb72-1b84-4c68-a73b-de239b8e5379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_ukran-szlovak-orosz-aram-vita-Zelenszkij-Fico-Putyin","timestamp":"2024. december. 28. 16:04","title":"Zelenszkij: Úgy fest, Putyin arra utasította Ficót, hogy nyisson egy második energiafrontot Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen az ellenkezője történt – állítják kanadai kutatók.","shortLead":"A digitális média és a streaming megjelenése akár mindörökre el is törölhette volna az unalmat, azonban ennek éppen...","id":"20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/409ec168-5e84-47bb-9c1e-b13b5f781474.jpg","index":0,"item":"7614bd31-d4ea-4134-baa8-0ae1e8ffee5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_digtalis-media-szorakoztato-szolgaltatasok-unatkozas-unalom","timestamp":"2024. december. 28. 12:03","title":"Ömlenek ránk a filmek, a sorozatok, a zenék, és mégis többet unatkozik az emberiség, mint eddig bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra valót. 