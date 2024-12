Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef4f2604-f702-4772-b67e-96f30598517f","c_author":"HVG","category":"360","description":"<strong>Felsorolni is nehéz, </strong>mi mindennel gazdagodott Orbán Viktor barátja és veje.","shortLead":"<strong>Felsorolni is nehéz, </strong>mi mindennel gazdagodott Orbán Viktor barátja és veje.","id":"20241228_meszaros-tiborcz-matolcsy-adam-szaraz-istvan-vagyongyarapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4f2604-f702-4772-b67e-96f30598517f.jpg","index":0,"item":"71642a1e-adfc-4e83-8f24-2c8a9c020403","keywords":null,"link":"/360/20241228_meszaros-tiborcz-matolcsy-adam-szaraz-istvan-vagyongyarapodas","timestamp":"2024. december. 28. 14:30","title":"2024 is a NER-milliárdosok éve volt: Mészáros Lőrinc és Tiborcz István különösen nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9062ce-6e37-4ed4-8b79-d93b9575ab17","c_author":"Szőllősi Lili","category":"kkv","description":"Fitneszgépekkel kezdtek, majd áteveztek a táplálékkiegészítők világába, azóta pedig már fehérjét, shakereket, vitaminokat és sportruházatot is árulnak. Hogyan lett a BioTechUSA kis magyar családi vállalkozásból vezető piaci szereplő és mik még a céljaik?","shortLead":"Fitneszgépekkel kezdtek, majd áteveztek a táplálékkiegészítők világába, azóta pedig már fehérjét, shakereket...","id":"20241228_biotechusa-taplalekkiegeszito-cegportre-csaladi-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9062ce-6e37-4ed4-8b79-d93b9575ab17.jpg","index":0,"item":"82274d71-75e6-482c-9093-d0ff20e76de5","keywords":null,"link":"/kkv/20241228_biotechusa-taplalekkiegeszito-cegportre-csaladi-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 28. 12:00","title":"„Mi az vagyunk a táplálékkiegészítésben, mint a Barcelona fociban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme történelmi csúcsokat dönget, és ehhez jelentősen hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok. Ausztrál kutatók vizsgálata egy érdekes jelenséget tárt fel: az erős környezetszennyezéssel sújtott régióknál lassabb a felmelegedés üteme.","shortLead":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme...","id":"20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6.jpg","index":0,"item":"d312600b-ff1f-488f-aa0b-a3514930c5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 29. 10:03","title":"Különös, bár logikus jelenségre figyeltek fel: van a környezet súlyos szennyezésének egy meglepő oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c613bf-9681-45b1-a42c-d32c23aee74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy tipikus légköri jelenség Magyarországon, amelyet szokás gyárkémény-effektusnak is hívni.","shortLead":"Ez egy tipikus légköri jelenség Magyarországon, amelyet szokás gyárkémény-effektusnak is hívni.","id":"20241229_Ipari-havazas-volt-Kazincbarcikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c613bf-9681-45b1-a42c-d32c23aee74b.jpg","index":0,"item":"f7d5225f-ffa5-48c1-8be8-47d3d506bc9e","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Ipari-havazas-volt-Kazincbarcikan","timestamp":"2024. december. 29. 13:45","title":"Ipari hó esett Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra valót. A rendőrök elől bérelt rollerrel menekülő egy atyafi. Elon Muskot is zavarba ejtő csináld magad-önvezető autó Nógrádban. Vipera és könnygáz a kultúrházban. Átverés olcsó disznótorossal és művégtaggal. A visszalopott járókeret.","shortLead":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra...","id":"20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e.jpg","index":0,"item":"397d95c9-af51-41ee-8701-3396466c03f4","keywords":null,"link":"/360/20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","timestamp":"2024. december. 28. 19:30","title":"A rabló, aki elaludt betörés közben – Az év balfék bűnözőinek történetei a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea7067e-fb6d-4c6a-9fca-2245d4837700","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A világ több pontja is forrongott idén, elhúzódó konfliktusok, váratlan bukások és győzelmek kerültek a címlapokra. Sok idei eseménynek pedig a jövő évünkre is hatása lesz. Képekben idézzük fel 2024 meghatározó pillanatait. ","shortLead":"A világ több pontja is forrongott idén, elhúzódó konfliktusok, váratlan bukások és győzelmek kerültek a címlapokra. Sok...","id":"20241229_2024-ev-kepei-nagyitas-kulfoldi-ugynoksegek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea7067e-fb6d-4c6a-9fca-2245d4837700.jpg","index":0,"item":"18e41bef-f7a5-4ace-9f9e-3ab8014ee9dd","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241229_2024-ev-kepei-nagyitas-kulfoldi-ugynoksegek-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 10:00","title":"A felfordulás éve – 2024 képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6528d089-cf25-45de-b60c-d91b6051b738","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"A gép a repülőteret határoló falnak csapódott, kettétört, majd lángolni kezdett.","shortLead":"A gép a repülőteret határoló falnak csapódott, kettétört, majd lángolni kezdett.","id":"20241229_Videon-a-del-koreai-utasszallito-katasztrofaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6528d089-cf25-45de-b60c-d91b6051b738.jpg","index":0,"item":"bf1689ed-25da-449e-8545-84f2d9d536c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Videon-a-del-koreai-utasszallito-katasztrofaja","timestamp":"2024. december. 29. 08:46","title":"Videón a dél-koreai utasszállító katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha a történelmét is lemosták volna róla. Bár a felújítás még nem ért véget, ha a belső tér már nem változik, akkor az évtizedek múlva sebtében idelátogató turista azt se fogja tudni, mi történt az elmúlt öt évben a templom körül.","shortLead":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha...","id":"20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f.jpg","index":0,"item":"389466bf-bda2-4a63-8ddb-a8113937e8e9","keywords":null,"link":"/elet/20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","timestamp":"2024. december. 28. 20:00","title":"Elillant történelem és babonamentes tűzvédelem – megnéztük a felújított Notre Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]