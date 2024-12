Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra valót. A rendőrök elől bérelt rollerrel menekülő egy atyafi. Elon Muskot is zavarba ejtő csináld magad-önvezető autó Nógrádban. Vipera és könnygáz a kultúrházban. Átverés olcsó disznótorossal és művégtaggal. A visszalopott járókeret.","shortLead":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra...","id":"20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e.jpg","index":0,"item":"397d95c9-af51-41ee-8701-3396466c03f4","keywords":null,"link":"/360/20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","timestamp":"2024. december. 28. 19:30","title":"A rabló, aki elaludt betörés közben – Az év balfék bűnözőinek történetei a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0407a1e-bbb9-4ba3-aab0-711493bf2b66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elhárítás szerint az ukrán hírszerzés szervezte a merényletet, egy orosz állampolgárt őrizetbe vettek.","shortLead":"Az orosz elhárítás szerint az ukrán hírszerzés szervezte a merényletet, egy orosz állampolgárt őrizetbe vettek.","id":"20241228_Boombox-az-oroszok-szerint-hangszoros-merenyletet-hiusitottak-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0407a1e-bbb9-4ba3-aab0-711493bf2b66.jpg","index":0,"item":"7dfa99ec-a73e-417c-8741-65163fe6a28e","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Boombox-az-oroszok-szerint-hangszoros-merenyletet-hiusitottak-meg","timestamp":"2024. december. 28. 14:32","title":"Boombox: az oroszok szerint hangszórós merényletet hiúsítottak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","shortLead":"A támadásokat a NoName057(16) nevű, oroszbarát kalózcsoport vállalta magára.","id":"20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"88d4c9ab-5a98-460a-8f26-1ab2fdd25307","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_Olaszorszag-orosz-hacker-tamadas","timestamp":"2024. december. 28. 19:02","title":"„A mai támadás bizonyosan orosz eredetű” – hackerek léptek akcióba Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint nem szabad borúlátóan és lemondással várni a jövőt, akkor sem, ha nem lehet tudni...","id":"20241228_Ferenc-papa-ujevi-uzenet-beke-remeny-szeretet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"c2977a9e-9f5b-48d7-8e80-8cc7b064438a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Ferenc-papa-ujevi-uzenet-beke-remeny-szeretet","timestamp":"2024. december. 28. 15:14","title":"Ferenc pápa: Ne csüggedjünk a háborúk miatt, mert a szeretet reménnyel tölti el a szívünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772e3532-f233-4d46-886e-0c53ed1c06a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Linda Lavin javában forgatta az új sorozatát. ","shortLead":"Linda Lavin javában forgatta az új sorozatát. ","id":"20241230_Meghalt-a-Tony-dijas-szineszno_Linda_Lavin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/772e3532-f233-4d46-886e-0c53ed1c06a0.jpg","index":0,"item":"4a7ad4d0-eb05-4c7c-b214-294c92c2f0fb","keywords":null,"link":"/kultura/20241230_Meghalt-a-Tony-dijas-szineszno_Linda_Lavin","timestamp":"2024. december. 30. 10:17","title":"Váratlanul meghalt a Tony-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak másokat, erőszakosak, vagy mert más okból veszélyesnek tartják őket.","shortLead":"Az úgynevezett vörös zónákból a rendőrök azonnali hatállyal eltávolíthatják és kiutasíthatják azokat, akik zavarnak...","id":"20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7b73fe1-602b-4059-b1fd-03265a02b20c.jpg","index":0,"item":"9be50707-9ab4-40e0-abd2-deb0dc341fba","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_milano-voros-zona-rendorseg-kitiltas-buntetett-eloeletuek-veszelyesek-kozbiztonsag-szilveszter","timestamp":"2024. december. 29. 16:48","title":"Kitiltják Milánó központjából a büntetett előéletűeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szalome Zurabisvili volt elnök szerint továbbra is ő az egyetlen legitim elnöke Grúziának.","shortLead":"Szalome Zurabisvili volt elnök szerint továbbra is ő az egyetlen legitim elnöke Grúziának.","id":"20241229_Tobb-ezren-tuntetnek-Tbilisziben-miutan-Gruzia-uj-elnoke-eskut-tett-a-parlamentben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a.jpg","index":0,"item":"1654ed98-00fb-4cc0-b555-84201b4c3971","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Tobb-ezren-tuntetnek-Tbilisziben-miutan-Gruzia-uj-elnoke-eskut-tett-a-parlamentben","timestamp":"2024. december. 29. 11:04","title":"Több ezren tüntetnek Tbilisziben, miután Grúzia új elnöke esküt tett a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]