Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta ígérgetik a híd felújítását, de egyelőre inkább csak sebességmérőket telepítenek.","shortLead":"Régóta ígérgetik a híd felújítását, de egyelőre inkább csak sebességmérőket telepítenek.","id":"20250102_gubacsi-hid-vonatok-sebessegkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980.jpg","index":0,"item":"55b56e1c-07fc-48e2-9f8d-e2daa86a0719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_gubacsi-hid-vonatok-sebessegkorlatozas","timestamp":"2025. január. 02. 11:39","title":"Annyira rozoga a Gubacsi híd, hogy csak 5 kilométer per órás sebességgel mehetnek át rajta a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli települések száma pedig megközelítette a 700-at.","shortLead":"A koncessziós rendszer 2013-as bevezetése óta nem volt ilyen kevés dohánybolt, mint 2024-ben, a dohánybolt nélküli...","id":"20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056a5183-9787-47b6-b63c-d0eae50ab355.jpg","index":0,"item":"f3775477-f1c6-4c51-be4d-469543a5639a","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_nemzeti-dohanyboltok-szama-csokken","timestamp":"2025. január. 02. 07:26","title":"Egyre kevesebb a dohánybolt, több száz településen már nincs is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól kapott erős felhatalmazásával átformálhatja Amerikát, s megerősítheti annak szerepét a világban. A hegemóniával szembeni kihívásokra reagálás viszont az utódjára maradhat.","shortLead":"Ezerféle módon formabontó Donald Trump, de ha ezúttal nem szúrja el, a második elnöki mandátuma során a választóktól...","id":"20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e7fffef-8f32-40b1-a278-dc7193388e20.jpg","index":0,"item":"58d20b7b-e63d-4691-a282-5f88c1aa1dde","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-trump-beindul-atszabas-otthon-erodemonstracio-vilagban-szabad","timestamp":"2025. január. 01. 19:30","title":"Szabad az út Trump előtt, de ettől még zsákutcába lavírozhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b9f84-23ba-41b4-94d9-29aa9760d65b","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"De akár poharat emelhet önnek Leonardo DiCaprio, vagy köszöntheti újévkor Obi-Wan Kenobi is.","shortLead":"De akár poharat emelhet önnek Leonardo DiCaprio, vagy köszöntheti újévkor Obi-Wan Kenobi is.","id":"20241231_Vege-van-kicsi-menczer-tamas-magyar-peter-leonardo-di-caprio-a-nagy-gatsby-forrest-gump-dragan-add-az-eleted-star-wars-obi-wan-kenobi-vissza-a-jovobe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a13b9f84-23ba-41b4-94d9-29aa9760d65b.jpg","index":0,"item":"08983672-9402-4178-8e31-15fc18c14240","keywords":null,"link":"/elet/20241231_Vege-van-kicsi-menczer-tamas-magyar-peter-leonardo-di-caprio-a-nagy-gatsby-forrest-gump-dragan-add-az-eleted-star-wars-obi-wan-kenobi-vissza-a-jovobe","timestamp":"2024. december. 31. 15:55","title":"„Vége van, kicsi” – mutatjuk, milyen szürreális módokon búcsúzhat el 2024-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert döntője, példátlan holtverseny női 1500 gyorson, a „semmiből jött” aranyérem taekwondóban és Milák Kristóf olimpiai bajnoki címet érő benyúlása. Csak néhány pillanat az év legszebb magyar sportsikereiből, amelyeket most képekkel és videókkal elevenítünk fel.","shortLead":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert...","id":"20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180.jpg","index":0,"item":"a9402237-9379-4013-9569-fa9efc1d77d0","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 20:00","title":"Garantált a libabőr – ezek voltak az év legszebb magyar sportpillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","shortLead":"A politikus szerint az lenne a tisztességes, ha a párt kivonulna a parlamentből.","id":"20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ebca5db-732d-4028-ac2c-8d5f62c8cf20.jpg","index":0,"item":"59e50c71-babf-46e2-ae5d-305e15e6c857","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kendernay-janos-lmp-kilepes","timestamp":"2025. január. 02. 13:00","title":"Kilépett az LMP-ből Kendernay János is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0aee73-2269-44b3-a3dd-57064892ddce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi előbb egy étteremben lőtt rá rokonaira és barátaira, majd menekülés közben több másik helyszínen is gyilkolt.","shortLead":"A férfi előbb egy étteremben lőtt rá rokonaira és barátaira, majd menekülés közben több másik helyszínen is gyilkolt.","id":"20250102_montenegro-amokfuto-lovoldozes-rendorseg-nyomozas-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a0aee73-2269-44b3-a3dd-57064892ddce.jpg","index":0,"item":"bcd8615a-4be2-465f-aaf5-d33e74c28746","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_montenegro-amokfuto-lovoldozes-rendorseg-nyomozas-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 06:59","title":"Végzett magával a montenegrói ámokfutó, miután tíz embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Előbb gyengült, majd kissé erősödött a forint, de egyelőre 411 felett az euró árfolyama.","shortLead":"Előbb gyengült, majd kissé erősödött a forint, de egyelőre 411 felett az euró árfolyama.","id":"20250102_forint-arfolyama-euroarfolyam-valutapiac-devizapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"48e947b7-0d48-48e3-9f12-8001a9e11275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_forint-arfolyama-euroarfolyam-valutapiac-devizapiac","timestamp":"2025. január. 02. 09:17","title":"Tétovázva futott neki az új esztendőnek a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]