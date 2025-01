Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","shortLead":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","id":"20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae.jpg","index":0,"item":"43485456-a0e3-4d8b-9439-d1c45ec2c9b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","timestamp":"2025. január. 02. 20:58","title":"A különleges erők egy katonája robbanthatott Trump szállodája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem egy dátumugrást is eredményezett.","shortLead":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem...","id":"20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484.jpg","index":0,"item":"637e4440-469c-4a79-8bba-43424b0f2569","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","timestamp":"2025. január. 03. 13:03","title":"2025-ben szállt fel, de 2024-ben landolt egy ázsiai légitársaság repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Negyed évszázaddal ezelőtt mondott le az Egyesült Államok a Panama-csatorna ellenőrzéséről, Donald Trump kijelentései nyomán azonban napirendre került, hogy újra az USA felügyelje a világkereskedelem egyik legfontosabb csomópontján áthaladó hajókat.","shortLead":"Negyed évszázaddal ezelőtt mondott le az Egyesült Államok a Panama-csatorna ellenőrzéséről, Donald Trump kijelentései...","id":"20250103_donald-trump-usa-panama-csatorna-kina-lng-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"e0e59dd5-e144-4bc6-bf9b-846f7238b367","keywords":null,"link":"/360/20250103_donald-trump-usa-panama-csatorna-kina-lng-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 12:10","title":"Hajmeresztő blöff vagy valós fenyegetés, amit Trump a Panama-csatorna visszaszerzéséről mondott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc07bf80-2a36-49b2-8a92-2a5ac296068c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Fenyőfalakomával ünneplik az újévet a berlini állatkert elefántjai.","shortLead":"Fenyőfalakomával ünneplik az újévet a berlini állatkert elefántjai.","id":"20250103_elefant-eladatlan-karacsonyfa-berlin-allatkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc07bf80-2a36-49b2-8a92-2a5ac296068c.jpg","index":0,"item":"962ecfe0-a0ad-4365-a386-01b0b0d18a61","keywords":null,"link":"/elet/20250103_elefant-eladatlan-karacsonyfa-berlin-allatkert","timestamp":"2025. január. 03. 17:00","title":"Elefántok falhatják fel az eladatlan karácsonyfákat Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait, és az utcán lőtte le őket.","shortLead":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait, és az utcán lőtte le őket.","id":"20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f.jpg","index":0,"item":"293ce273-196f-412b-9530-86b94a84f870","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","timestamp":"2025. január. 03. 16:12","title":"Véget érhet a rotterdami rémálom azzal, hogy elfogták a gyilkosságsorozat elkövetésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2365c5f7-0bb3-4bb4-9077-8a1acf04a559","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy videó elég volt ahhoz, hogy beinduljon a kurtabaing-henger, és agyonverje a dévérkeszeget és a paptetűt.","shortLead":"Egy videó elég volt ahhoz, hogy beinduljon a kurtabaing-henger, és agyonverje a dévérkeszeget és a paptetűt.","id":"20250102_roman-elnokvalasztas-ev-hala-szavazas-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2365c5f7-0bb3-4bb4-9077-8a1acf04a559.jpg","index":0,"item":"df42d5d6-5688-4d4c-a70b-cada758595a1","keywords":null,"link":"/elet/20250102_roman-elnokvalasztas-ev-hala-szavazas-influenszer","timestamp":"2025. január. 02. 16:36","title":"Nem elég a román elnökválasztás, már az év hala szavazásba is beavatkoztak a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek pusztításában jeleskedik. Úgy tűnik, ennek még a pénztelenség sem állja útját.","shortLead":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek...","id":"20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d.jpg","index":0,"item":"df829097-7e5a-46ad-b208-87d81f45e134","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","timestamp":"2025. január. 03. 09:30","title":"A kultúrpolitikában is elfogytak az Orbán-kormány ötletei, csak rombolás és elvtelenség maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar vezetés szerint a ki nem fizetett egymilliárd euró mögött a „baloldali brüsszeli bürokrácia” van, mert az nem kedveli a Orbán-kabinetet. Bóka János Európa-miniszter pár napja azt bizonygatta, hogy a magyar fél minden feltételnek eleget tett a pénz kifizetéséhez, írja a német lap. ","shortLead":"A magyar vezetés szerint a ki nem fizetett egymilliárd euró mögött a „baloldali brüsszeli bürokrácia” van, mert az nem...","id":"20250103_suddeutsche-zeitung-orban-viktor-eu-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"30041702-2956-43ea-a168-6d054fc93688","keywords":null,"link":"/360/20250103_suddeutsche-zeitung-orban-viktor-eu-penz","timestamp":"2025. január. 03. 07:30","title":"Süddeutsche: Orbán szerint Brüsszel ármánykodása van amögött, hogy vesztett egymilliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]