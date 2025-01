Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos azt írta, a török vendégek rendszeresen molesztálják a klub vendégeit. Kommentben már „importtermékként” hivatkozott az elkövetőkre.","shortLead":"A tulajdonos azt írta, a török vendégek rendszeresen molesztálják a klub vendégeit. Kommentben már „importtermékként”...","id":"20250113_kaposvar-park-diszko-torok-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6.jpg","index":0,"item":"5723c996-e829-4a62-be7f-345abca0a876","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kaposvar-park-diszko-torok-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 10:12","title":"Kitiltották a török vendégmunkásokat a kaposvári Park 74 diszkóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","shortLead":"Egy disszidens szerint a katonák agymosást kaptak, és készek feláldozni magukat Kim Dzsong Unért.","id":"20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9632cc6c-557b-420d-b5ed-71de1c2f4b27.jpg","index":0,"item":"9550d7b0-e080-4c4c-b2a9-81f945666ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_orosz-ukran-haboru-eszak-korea-katona-onrobbantas","timestamp":"2025. január. 14. 16:01","title":"Inkább felrobbantják magukat az észak-koreai katonák, mint hogy ukrán fogságba essenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f8811a-1556-4cbf-8061-af12f157a145","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyitható tetejű vadonatúj Mercedes-Maybach sportkocsi alapára bőven több, mint 100 millió forint felett alakul.","shortLead":"A nyitható tetejű vadonatúj Mercedes-Maybach sportkocsi alapára bőven több, mint 100 millió forint felett alakul.","id":"20250113_rekorddraga-uj-mercedes-maybach-erkezett-Magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f8811a-1556-4cbf-8061-af12f157a145.jpg","index":0,"item":"cb6041a6-88ee-4e90-a136-82f6649d6779","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_rekorddraga-uj-mercedes-maybach-erkezett-Magyarorszagra","timestamp":"2025. január. 13. 06:41","title":"Rekorddrága új Maybach érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet majd megállítani.","shortLead":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet...","id":"20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e.jpg","index":0,"item":"7178aff5-b7bf-436c-a715-057c5d72901c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"100 aktív vulkán van az antarktiszi jég alatt, a globális felmelegedés elszabadíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind Magyarország, mind Szlovákia erősen függ attól, miként alakulnak a dolgok a német gazdaságban. A BMW máris bejelentette, hogy a tervezett debreceni üzemben nem három, hanem csupán két modell gyártanak majd, ami azt jelenti, hogy évente nem 150 ezer, hanem csupán 80-90 ezer jármű kerül le a szalagról.","shortLead":"A két ország számára súlyos következményekkel járhat, hogy lelassult a német anyacégek termelése, mivel mind...","id":"20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ff9b8-d928-442d-9e8a-d93e03190dd4.jpg","index":0,"item":"d9299469-e5dc-419b-b8e2-fe071af1f101","keywords":null,"link":"/360/20250113_Le-Figaro-Magyarorszag-Szlovakia-nemet-autoipar-valsag","timestamp":"2025. január. 13. 06:50","title":"Le Figaro-elemzés: Utolérheti Magyarországot és Szlovákiát a német autóipari válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c733706-1851-432c-b9f7-7e9a8ea4cbd0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzinesek most megússzák a drágulást. ","shortLead":"A benzinesek most megússzák a drágulást. ","id":"20250113_dizel-uzemanyag-aremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c733706-1851-432c-b9f7-7e9a8ea4cbd0.jpg","index":0,"item":"84479417-adc4-46f4-a277-cd2583bebebc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_dizel-uzemanyag-aremeles","timestamp":"2025. január. 13. 11:21","title":"Megint áremelés jön: kilenc hónapja nem volt ilyen drága a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García Márquez Száz év magány című regényének megfilmesítése a Netflixen sorozatként.","shortLead":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García...","id":"20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8.jpg","index":0,"item":"b83937f3-b37b-4982-a646-ff1780b28909","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","timestamp":"2025. január. 13. 19:30","title":"Botrányokon és nehézségeken át vezetett az út a Száz év magány-sorozatig, amit a kritika is vegyesen fogadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A petíciót már közel 90 ezren írták alá.","shortLead":"A petíciót már közel 90 ezren írták alá.","id":"20250113_gisele-pelicot-nobel-bekedij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"1bcae2a1-398f-4c1a-98f1-49bddf00b5d4","keywords":null,"link":"/elet/20250113_gisele-pelicot-nobel-bekedij","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"Petíciót indítottak azért, hogy Gisèle Pelicot kapja a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]