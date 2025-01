Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3667d1fc-2a69-41c1-8ee9-2a71272306d7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az orosz óriásvállalat a magas bérköltségekre hivatkozik egy kiszivárgott levélben.","shortLead":"Az orosz óriásvállalat a magas bérköltségekre hivatkozik egy kiszivárgott levélben.","id":"20250113_oroszorszag-gazprom-tomeges-elbocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3667d1fc-2a69-41c1-8ee9-2a71272306d7.jpg","index":0,"item":"d44854bf-dd15-446d-84d5-493a304b404c","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_oroszorszag-gazprom-tomeges-elbocsatas","timestamp":"2025. január. 13. 15:41","title":"1600 embert bocsátana el a cégvezetésből a Gazprom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b8e486-0910-4d72-8294-fd4267ca94a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori first lady már Jimmy Carter temetésére sem kísérte el Barack Obamát.","shortLead":"Az egykori first lady már Jimmy Carter temetésére sem kísérte el Barack Obamát.","id":"20250115_Michelle-Obama-nem-vesz-reszt-Donald-Trump-elnoki-beiktatasan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89b8e486-0910-4d72-8294-fd4267ca94a0.jpg","index":0,"item":"1b4843b9-b3ac-4752-994b-12e4de285513","keywords":null,"link":"/elet/20250115_Michelle-Obama-nem-vesz-reszt-Donald-Trump-elnoki-beiktatasan","timestamp":"2025. január. 15. 09:11","title":"Bár férje ott lesz, Michelle Obama nem vesz részt Donald Trump elnöki beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee879279-bea3-49bf-b771-3e54b3371437","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtáslánc a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtáslánc a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250115_7-uleses-vadonatuj-villanyauto-a-skodatol-space","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee879279-bea3-49bf-b771-3e54b3371437.jpg","index":0,"item":"7777a778-7d99-427b-a2f4-417298e084ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_7-uleses-vadonatuj-villanyauto-a-skodatol-space","timestamp":"2025. január. 15. 08:41","title":"7 üléses hatalmas új villanyautó a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975d8dfb-c9dd-46a9-bb0a-3df74418eba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyik bűntársa magyar barátnője volt, akit szintén elfogott a rendőrség. 