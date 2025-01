Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata vezetéssel volt. Ezt pedig – az elemző szerint – ki kell használnia az Egyesült Államok új vezetésének is. ","shortLead":"Akad olyan elemző, aki szerint Putyin nem számít arra, hogy Trumppal könnyebb lenne a viszonya, mint a demokrata...","id":"20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"5df8433f-9256-4f6f-a6d7-b4f50acda711","keywords":null,"link":"/360/20250118_nemzetkozi-lapszemle-donald-trump-izrael-tuzszunet-ukrajna-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 18. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Jobb, ha a Nyugat nem hagyja magát átverni: a Kreml célja nem a béke, hanem Ukrajna leigázása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App Store-adóról” és a zárt ökoszisztéma hátrányairól is. A háttérben viszont a két techóriás közötti növekvő feszültség áll.","shortLead":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App...","id":"20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075.jpg","index":0,"item":"259ecbf9-353e-4c6e-b134-945fac631c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","timestamp":"2025. január. 18. 20:03","title":"Unalmassá vált, alig fejleszt valamit, de a pénz kell neki: Zuckerberg kiakadt az Apple-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b77e9-09ee-4601-a607-ac3819b65a58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eduline által megkérdezett pedagógusok szerint, látszatra olyan volt a teszt, mint a korábbi években, de azért voltak benne nehézségek.","shortLead":"Az Eduline által megkérdezett pedagógusok szerint, látszatra olyan volt a teszt, mint a korábbi években, de azért...","id":"20250118_szaktanarok-a-magyar-felvetelirol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11b77e9-09ee-4601-a607-ac3819b65a58.jpg","index":0,"item":"e810e5e5-84e1-4c25-a959-f105cbcaf148","keywords":null,"link":"/elet/20250118_szaktanarok-a-magyar-felvetelirol","timestamp":"2025. január. 18. 16:46","title":"\"Másfajta gondolkodást igényelt ez a felvételi, mint a korábbi években\" – szaktanárok a magyar felvételiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dbeb50-03ba-4e9d-acde-d24f5e854c33","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Messze elmarad a külföldi látogatók száma India idegenforgalmi potenciáljától, a kormány nem tekinti kiemelt ágazatnak a turizmust. Az indiaiak utazási kedve viszont nő, de ők kerülik a Nyugatot.","shortLead":"Messze elmarad a külföldi látogatók száma India idegenforgalmi potenciáljától, a kormány nem tekinti kiemelt ágazatnak...","id":"20250118_hvg-india-turizmus-idegenforgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8dbeb50-03ba-4e9d-acde-d24f5e854c33.jpg","index":0,"item":"e59fb432-488c-42b2-aee8-81c5eb02631b","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-india-turizmus-idegenforgalom","timestamp":"2025. január. 18. 18:45","title":"Orbán Viktorral csábító turisztikai célpontnak tűnhet India, de nem erőssége a vendégcsalogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d70c68-9ff9-46d3-91b5-1f0e6eb4dc56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember állapota továbbra is válságos a két halálos áldozattal járó csütörtöki késelés után.","shortLead":"Egy ember állapota továbbra is válságos a két halálos áldozattal járó csütörtöki késelés után.","id":"20250118_Elore-megfontolt-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-18-eves-szlovak-iskolai-keselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1d70c68-9ff9-46d3-91b5-1f0e6eb4dc56.jpg","index":0,"item":"56c7411a-5474-4bba-a500-6a664ae45c58","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Elore-megfontolt-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-18-eves-szlovak-iskolai-keselot","timestamp":"2025. január. 18. 11:34","title":"Előre megfontolt gyilkossággal gyanúsítják a 18 éves szlovák iskolai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a tévéreklámban is szerepelt remek állapotú német szedán a 80-as évek közepére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d3cf380-5579-4346-9554-1ebfe404b40a.jpg","index":0,"item":"71572829-257e-4a8d-ae72-9cad0f7e2814","keywords":null,"link":"/cegauto/20250119_bologato-kutya-es-wunderbaum-is-jar-a-gyonyoru-40-eves-vw-passat-melle","timestamp":"2025. január. 19. 07:21","title":"Bólogató kutya és Wunderbaum is jár a gyönyörű 40 éves 5 hengeres VW Passat mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492e6c73-4e0b-4586-a21f-98a2db36985f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Billentyűzetet adhatnak a kutyáiknak azok, akik arra számítanak, hogy a családtagnak tekintett kedvencük szólni akar hozzájuk. A jelenséget tudósok is kutatják, az eredmények egyelőre vitathatók.","shortLead":"Billentyűzetet adhatnak a kutyáiknak azok, akik arra számítanak, hogy a családtagnak tekintett kedvencük szólni akar...","id":"20250119_hvg-gombokkal-beszelo-kutyak-tiktok-videok-tudomanyos-hatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/492e6c73-4e0b-4586-a21f-98a2db36985f.jpg","index":0,"item":"94b11ee3-0dc2-4e5f-b7e4-c21f5349e1b1","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-gombokkal-beszelo-kutyak-tiktok-videok-tudomanyos-hatter","timestamp":"2025. január. 19. 15:00","title":"TikTok-videókban nagyot megy, szóval tisztázzuk: valóban beszélgetni akarnak velünk a kutyák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1 kivitel is növeli az értékét.","shortLead":"Ennek a régi sportos Ford Escortnak nemcsak a szalonállapot, hanem a limitált F1 kivitel is növeli az értékét.","id":"20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dfd96c4-0bfe-4e08-9376-360b366ef013.jpg","index":0,"item":"dc4b0228-0e6b-4393-85e7-7e5144057ffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_igazi-inyencseg-ez-a-30-evesen-vadonatuj-ford-escort-rs2000-f1","timestamp":"2025. január. 20. 07:59","title":"Igazi ínyencség ez a 30 évesen vadonatúj Ford Escort RS 2000 F1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]