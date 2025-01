Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai diktatúrák terrorja idején követhetjük nyomon egy család szembenézését és küzdelmeit a múltjával.","shortLead":"A Részünk az éjszakából nagyszabású családtörténet az argentin közelmúlt vérgőzös időszakában, a népellenes katonai...","id":"20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a2501d-345b-45b2-8a2f-778930d98536.jpg","index":0,"item":"99d6b94c-92e4-4297-8adc-20035d486031","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-Mariana-Enriquez-Reszunk-az-ejszakabol-konyv-ajanlo","timestamp":"2025. január. 19. 15:45","title":"Mariana Enríquez regénye azokat is megdöbbenti és elgondolkodtatja, akik az elképzelhetetlent is feltételezik a hatalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttesüvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is visszaválthatóvá teszik, még egy nagy vizsgálatot végig kellene csinálni.","shortLead":"Technikailag képesek lehetnek az automaták kezelni a befőttesüvegeket, de ha úgy is döntenének, hogy ezeket is...","id":"20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd494c11-f563-4dcd-8640-ea2007cc1ed8.jpg","index":0,"item":"ef89a298-e8cb-4fa8-938a-f2125b121d95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Mohu-befottesuveg-visszavaltos-uveg","timestamp":"2025. január. 20. 09:55","title":"Vizsgálja a Mohu, hogy a befőttesüveg is visszaváltós legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább öt és fél órányi késést szedtek össze a vonatok egyetlen délelőtt alatt.","shortLead":"Legalább öt és fél órányi késést szedtek össze a vonatok egyetlen délelőtt alatt.","id":"20250120_MAV-hetfo-reggel-kesesek-jarmuhiba-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"1892a1e6-5d0c-4b93-ad42-09ffd3b8ccdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_MAV-hetfo-reggel-kesesek-jarmuhiba-szarvas","timestamp":"2025. január. 20. 13:12","title":"Nehezen indult a hétfő reggele? Fogadjunk, hogy a MÁV-nak rosszabb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a9a821-b328-41f7-8cb2-983b71aede9d","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Immár túl születésének 101. évfordulóján, Maria Callas mindenütt előkerül: filmen, könyvekben, műsorok és cikkek garmadájában. Csak mintha minden más fontosabb lenne az életéből, mint épp az, ami megkülönböztette őt a hétköznapi emberektől: a művészete.","shortLead":"Immár túl születésének 101. évfordulóján, Maria Callas mindenütt előkerül: filmen, könyvekben, műsorok és cikkek...","id":"20250120_hvg-maria-callas-film-angelina-jolie-konyvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86a9a821-b328-41f7-8cb2-983b71aede9d.jpg","index":0,"item":"153a921b-50ad-47a1-9e7c-32d6190728a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-maria-callas-film-angelina-jolie-konyvek","timestamp":"2025. január. 20. 19:30","title":"Angelina Jolie filmje hű tudott maradni Maria Callas akaratához, és meg merte mutatni, hogy hajómágnás szerelme csúnya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","shortLead":"A munkálatokat a Valton Security végezte el.","id":"20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"c30cb620-9987-4538-9793-e857be03ac4a","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_biro-ferenc-elnok-integritas-hatosag-kamera-drotkerites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 12:39","title":"Biró Ferenc állítja, nem igaz, hogy az Integritás Hatóság pénzén felújított házban élne, de a kamerákat és a drótkerítést valóban a hivatal fizette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Herendi Gábor 2002-es filmje a nézettségi ranglistán eggyel lejjebb csúszott. Új alkotása ugyanis megelőzte. ","shortLead":"Herendi Gábor 2002-es filmje a nézettségi ranglistán eggyel lejjebb csúszott. Új alkotása ugyanis megelőzte. ","id":"20250119_A-Futni-mentem-mer-a-Valami-Amerikat-is-lenyomta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"434b3318-f48b-432b-8eb1-4afd127b5d11","keywords":null,"link":"/kultura/20250119_A-Futni-mentem-mer-a-Valami-Amerikat-is-lenyomta","timestamp":"2025. január. 19. 20:03","title":"A Futni mentem már a Valami Amerikát is lenyomta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és szívesen adnak, mostanra viszont úgy tűnik, hogy azért panasz is van rájuk. ","shortLead":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és...","id":"20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"04cbaa31-0e88-4b39-b793-3e96878ae7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","timestamp":"2025. január. 20. 14:02","title":"Nem rajonganak a szomszédaik Meghan Markle-ért és Harry hercegért, hiába áradozott róluk annak idején Sharon Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d8d385-82ba-403e-bf26-97d41dee9a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető és védője pedig felmentés érdekében fellebbezett.","shortLead":"Az elkövető és védője pedig felmentés érdekében fellebbezett.","id":"20250120_Sulyosbitas-fellebbezes-ugyeszseg-sajat-lanyat-molesztalo-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13d8d385-82ba-403e-bf26-97d41dee9a56.jpg","index":0,"item":"f6db9186-1d09-4531-9aff-a472b19cd951","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sulyosbitas-fellebbezes-ugyeszseg-sajat-lanyat-molesztalo-ferfi","timestamp":"2025. január. 20. 09:50","title":"Súlyosbításért fellebbezett az ügyészség a saját lányát molesztáló férfi ügyében, akit 14 évre ítéltek el első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]