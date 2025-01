Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","shortLead":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","id":"20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e.jpg","index":0,"item":"5a373ac5-df58-4551-ba9f-377bb3167abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","timestamp":"2025. január. 23. 11:03","title":"Olyan robotkutyát mutatott be egy kínai cég, hogy leesik tőle az ember álla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Tízlakásos luxustársasházat és mélygarázst építenek az V. kerületi Gerlóczy utca 3. szám alatti telken – értesült a HVG. A beruházás helyszínén lévő épület 92 százalékát korábban több részletben értékesítette az önkormányzat, az összbevétel pedig 55,6 millió forint volt. Azóta többször is gazdát cserélt az ingatlan, a mostani tulajdonosok pedig azt állítják, ők már a szabad piacról, közvetítőn keresztül jutottak hozzá. A területen 2,5 milliárd forintos fejlesztést terveznek. ","shortLead":"Tízlakásos luxustársasházat és mélygarázst építenek az V. kerületi Gerlóczy utca 3. szám alatti telken – értesült...","id":"20250122_gerloczy-utca-3-telek-55-millio-tarsashaz-melygarazs-v-kerulet-belvaros-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"d83d7ca6-7cad-4851-9311-85bc6ff71228","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_gerloczy-utca-3-telek-55-millio-tarsashaz-melygarazs-v-kerulet-belvaros-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 05:58","title":"Társasház épül Budapest egyik legértékesebb ingatlanán, amit a korábbi tulajdonosok egy lakás áráért vásároltak meg az V. kerülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","shortLead":"A túlélők arról számoltak be, hogy nem kapcsolt be a tűzjelző.","id":"20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0c3227-cff4-49c6-b27f-dca4237a7c1f.jpg","index":0,"item":"3cf9329f-995c-40e4-a6d2-c5328f0ccc89","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_torokorszag-szallodatuz-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. január. 22. 21:20","title":"Őrizetbe vették a tulajdonosát annak a törökországi szállodának, amelyik 79 ember halálát okozva leégett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.","id":"20250122_nemetorszag-keses-tamadas-bajororszag-aschaffenburgban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684.jpg","index":0,"item":"05b6e393-a41e-47fd-87e1-c610f6038fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_nemetorszag-keses-tamadas-bajororszag-aschaffenburgban","timestamp":"2025. január. 22. 14:06","title":"Leszúrtak két embert a bajorországi Aschaffenburg egyik parkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c94373-35f8-40c8-8aa6-c092e9ef0cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Péter korábban apja munkáját segítette a baloldali fellegvárnak számító XIII. kerületben, de dolgozott a 2014-es időközin győztes, független Kész Zoltánnak is.","shortLead":"Tóth Péter korábban apja munkáját segítette a baloldali fellegvárnak számító XIII. kerületben, de dolgozott a 2014-es...","id":"20250122_Toth-Jozsef-MSZP-s-polgarmester-fia-lesz-a-Tisza-Part-kampanyfonoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41c94373-35f8-40c8-8aa6-c092e9ef0cf8.jpg","index":0,"item":"36d0d0a3-148b-4ae8-b18f-452b08d632e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Toth-Jozsef-MSZP-s-polgarmester-fia-lesz-a-Tisza-Part-kampanyfonoke","timestamp":"2025. január. 22. 08:49","title":"Tóth József MSZP-s polgármester fia lesz a Tisza Párt kampányfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","shortLead":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","id":"20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9.jpg","index":0,"item":"e47a0b9a-f85b-4b18-878b-11d889db9bb2","keywords":null,"link":"/360/20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Újabb fideszes agytröszt formálódik trollcsapatos képzésre építve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyelőre nem lehet tudni, kiről van szó.","shortLead":"Egyelőre nem lehet tudni, kiről van szó.","id":"20250122_magyar-uszo-doppingugy-eljaras-magyar-antidopping-csoport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7.jpg","index":0,"item":"757315f1-95f1-4e4d-b565-3648608661e2","keywords":null,"link":"/sport/20250122_magyar-uszo-doppingugy-eljaras-magyar-antidopping-csoport-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 16:11","title":"Újabb magyar úszó keveredett doppingügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk érvényesítését, de a budapesti vezetés kész akár perelni is. Azt is közölte, hogy tárgyalásokat kezdeményezett Lázár János miniszterrel. ","shortLead":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk...","id":"20250122_Karacsony-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972.jpg","index":0,"item":"c77c8685-d955-4561-97bc-e2b891dbdffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Karacsony-Gergely","timestamp":"2025. január. 22. 15:19","title":"Karácsony Gergely: Szerződés garantálja az elővásárlási jogot a Mini-Dubaj területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]