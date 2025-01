Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d4f15a9-f0ac-4820-b5ed-c42d8c9a8f79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A techmilliárdos szerint az OpenAI-nak és a SoftBanknek nincs meg rá a pénze.","shortLead":"A techmilliárdos szerint az OpenAI-nak és a SoftBanknek nincs meg rá a pénze.","id":"20250122_egyesult-allamok-donald-trump-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-elon-musk-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4f15a9-f0ac-4820-b5ed-c42d8c9a8f79.jpg","index":0,"item":"2477e356-25bf-42cc-9ad5-334563a0bed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_egyesult-allamok-donald-trump-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-elon-musk-kritika","timestamp":"2025. január. 22. 16:14","title":"Musk beleszállt Trump nagy csinnadrattával bejelentett, 500 milliárd dolláros MI-fejlesztési tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német külügyminiszter szerint Putyin kész feláldozni akár az országát is, noha fel kellene ismernie, hogy nem tudja megnyerni a háborút. Trump erős Amerikát örökölt, és ez gond a gyenge Európa számára, mert az nincs felkészülve arra, hogy versengjen eddigi védelmezőjével – írja Marc Champion. A Financial Times szakértője nem érzékeli, hogy akkora bajban lenne az amerikai gazdaság, mint ahogy azt Trump beállítja. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A német külügyminiszter szerint Putyin kész feláldozni akár az országát is, noha fel kellene ismernie, hogy nem tudja...","id":"20250123_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f79d2588-d7a1-4651-b2c4-a94bf3d437eb","keywords":null,"link":"/360/20250123_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 23. 10:30","title":"Jan-Werner Müller: Az oligarchák láthatóbbak, mint valaha. Ez sebezhetőbbé is teszi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4209bc64-9929-480b-b835-313a6d1bf9c7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A túszok elengedése feletti öröm aligha lesz tartós. Izrael folytathatja a háborút, a Hamász pedig újra toboroz, ami akadályokat állíthat az útba.","shortLead":"A túszok elengedése feletti öröm aligha lesz tartós. Izrael folytathatja a háborút, a Hamász pedig újra toboroz, ami...","id":"20250123_hvg-elso-fazis-gazai-tuzszunet-hamasz-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4209bc64-9929-480b-b835-313a6d1bf9c7.jpg","index":0,"item":"c5e68d50-1109-4e1c-83b4-2f1e975f608e","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-elso-fazis-gazai-tuzszunet-hamasz-","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Aligha lesz tartós béke az izraeli tűzszünetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678 ezer főre mérséklődött. A hónapban decemberében a munkanélküliek száma 210 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt.","shortLead":"Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző évihez képest 16 ezer fővel, 4 millió 678...","id":"20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bfd382b-4eb0-475d-a849-ef8eefda09b9.jpg","index":0,"item":"0620ba70-6cde-464e-8be6-1022e70dcb0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_ksh-foglalkoztatas-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:39","title":"Megjöttek a friss foglalkoztatási adatok, lehet örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79f6dad-8a14-43c1-8b38-70cfcf5bf45c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amennyiben a miniszterelnök valóban vétózna, január 31-én megszűnnének az uniós büntetőintézkedések.","shortLead":"Amennyiben a miniszterelnök valóban vétózna, január 31-én megszűnnének az uniós büntetőintézkedések.","id":"20250122_europai-unio-rendkivuli-csucs-oroszorszag-szankciok-orban-viktor-fenyegetozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b79f6dad-8a14-43c1-8b38-70cfcf5bf45c.jpg","index":0,"item":"c3d2d794-b3b7-49ca-b287-167a9d7d5ac0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_europai-unio-rendkivuli-csucs-oroszorszag-szankciok-orban-viktor-fenyegetozes-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 18:52","title":"Rendkívüli uniós csúcs jöhet, ha Orbán tovább fenyegetőzik az Oroszország elleni szankciók vétójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","shortLead":"Már több mint 5000 hektár leégett, egyelőre nincs hír sérültekről.","id":"20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/263b1461-d843-4b2a-853b-28e8af826fc7.jpg","index":0,"item":"df273dbf-388f-4acb-968a-6c1764dc27cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Ujabb-tuz-Los-Angeles-eszaki-reszen","timestamp":"2025. január. 22. 22:28","title":"Újabb tűz Los Angeles északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","shortLead":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","id":"20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759.jpg","index":0,"item":"219763f0-c6d3-4a13-90b6-705c7fd673ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","timestamp":"2025. január. 23. 11:09","title":"A középiskolai felvételi eljárásba is bekavar a bombariadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét firtatni. Nem sokkal később beszállt a keretezésbe Magyar is, aztán Gulyás Gergely is elmondta a véleményét, amivel nemcsak Magyarral, de Orbán Balázzsal is szembement. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a bombariadó-sorozat őket igazolja, míg az ellenzéki nyilvánosságban többen a kormányt sejtetik a fenyegetések mögött. A valóságban nem tudunk semmi biztosat arról, ki küldte az e-maileket. ","shortLead":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét...","id":"20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"5096bf57-1e17-494f-bc15-71d865dfffa0","keywords":null,"link":"/360/20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 23. 14:43","title":"Orbán Viktor vagy Magyar Péter tehet a bombariadókról? Mindkét oldalnak rögtön lett válasza, csak Gulyás Gergelynek nem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]