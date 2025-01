Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1891d1f1-2919-4424-b724-b90abe451560","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Raúl Mulino leszögezte, a Panama-csatorna Panamáé, és az is marad.","shortLead":"Raúl Mulino leszögezte, a Panama-csatorna Panamáé, és az is marad.","id":"20250121_panama-csatorna-raul-mulino-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1891d1f1-2919-4424-b724-b90abe451560.jpg","index":0,"item":"eeb705ee-8789-4799-b303-2095253d321f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_panama-csatorna-raul-mulino-donald-trump","timestamp":"2025. január. 21. 09:56","title":"Kezdődik: „Teljes mértékben vissza kell utasítanom Donald Trump kijelentéseit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2025 legelején minden harmadik felnőtt a Tisza Pártot támogatta.","shortLead":"2025 legelején minden harmadik felnőtt a Tisza Pártot támogatta.","id":"20250121_A-Tisza-Part-mar-9-szazalekkal-jar-a-Fidesz-elott-egy-friss-kozvelemeny-kutatas-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab.jpg","index":0,"item":"de475c4d-264c-4862-a57b-bb483146da32","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_A-Tisza-Part-mar-9-szazalekkal-jar-a-Fidesz-elott-egy-friss-kozvelemeny-kutatas-szerint","timestamp":"2025. január. 21. 12:54","title":"A Tisza Párt már 9 százalékkal jár a Fidesz előtt egy friss közvélemény-kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy hagyományos dél-indiai viseletben látható.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy hagyományos dél-indiai viseletben látható.","id":"20250121_Indiai-utja-alatt-hagyomanyos-viseletben-is-keszult-fenykep-Orban-Viktorrol---foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8.jpg","index":0,"item":"9138dcaa-d521-4013-b2b7-3d0c837acf02","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Indiai-utja-alatt-hagyomanyos-viseletben-is-keszult-fenykep-Orban-Viktorrol---foto","timestamp":"2025. január. 21. 16:52","title":"Így még biztosan nem látta Orbán Viktort – új fotó jelent meg Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722046ea-e434-4476-aede-9edfa3ca7023","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók szerint egy ponton túl a gyakorlás már nem elegendő a fejlődéshez, ezért szükség lehet másfajta tanulási módszerekre is.","shortLead":"Japán kutatók szerint egy ponton túl a gyakorlás már nem elegendő a fejlődéshez, ezért szükség lehet másfajta tanulási...","id":"20250121_robotkesztyu-exoskeleton-ujj-mozgatasa-szenzomotoros-tanulas-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/722046ea-e434-4476-aede-9edfa3ca7023.jpg","index":0,"item":"8b17f8fa-09ee-4570-a2ff-75540a430686","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_robotkesztyu-exoskeleton-ujj-mozgatasa-szenzomotoros-tanulas-zene","timestamp":"2025. január. 21. 18:03","title":"Robotkesztyűt fejlesztettek a Sony mérnökei, segítheti a zongoristák fejlődését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","shortLead":"Ez lenne a sportközvetítések jövője?","id":"20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5c2abf-71ea-4e23-8d64-aa1a1851e7e7.jpg","index":0,"item":"a0b9dcd7-fb70-49db-9100-11dfe87befc4","keywords":null,"link":"/sport/20250121_tenisz-australian-open-kozvetites-youtube-wii-sports-nhl-nfl","timestamp":"2025. január. 21. 16:14","title":"Van valami furcsaság az Australian Open youtube-os közvetítéseiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04","c_author":"TMF Group","category":"brandcontent","description":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult előírásai között kell navigálni. A TMF Group évtizedek óta segíti ügyfeleit ebben a folyamatban, miközben a Global Business Complexity Index (GBCI) című tanulmányuk évről évre bemutatja a legösszetettebb piacok sajátosságait. Az interjúban Jan Willem van Drimmelen, a TMF Group európai vezetője beszél a cég tevékenységéről, a GBCI jelentőségéről, valamint a jövőbeni célkitűzésekről.","shortLead":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult...","id":"20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04.jpg","index":0,"item":"939f650c-b38a-474e-917b-dafeece02f4b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","timestamp":"2025. január. 20. 15:30","title":"Üzleti adminisztráció határok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"No gender, no migration – ez lehetne a mottója annak a rendeletcsomagnak, amelyet a jelek szerint Trump már a beiktatását követő órákban aláír majd.","shortLead":"No gender, no migration – ez lehetne a mottója annak a rendeletcsomagnak, amelyet a jelek szerint Trump már...","id":"20250120_trump-elnokseg-rendeletek-beiktatas-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"1456c689-fc4b-4ea9-b041-3b8d17a1e3db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-elnokseg-rendeletek-beiktatas-usa","timestamp":"2025. január. 20. 17:00","title":"Viszlát, home office és illegális bevándorlók, vámháború, nem a genderre – ezekkel a rendeletekkel kezdheti Trump a második elnöki ciklusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b23f6c-3a4d-4e27-a590-7e987231ae9f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A jövő kérdése ősidők óra foglalkoztatja az emberiséget. Mindig kíváncsiak voltunk, vajon mit hoz a holnap, hogyan élhetjük túl a ránk váró kihívásokat, hogyan kerülhetjük el a ránk leselkedő veszélyeket. Legújabb podcastunkban azt járjuk körbe meghívott szakértőinkkel, hogy miért lényeges kérdés az ma egy vállalat életében, hogy az eddig is alkalmazott, fontos összetevők mellett a tudomány fókuszát is használja saját jövőjének tervezésében.","shortLead":"A jövő kérdése ősidők óra foglalkoztatja az emberiséget. Mindig kíváncsiak voltunk, vajon mit hoz a holnap, hogyan...","id":"20250120_Jungheinrich-jovokutatas-technologia-logisztika-ai-robotizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b23f6c-3a4d-4e27-a590-7e987231ae9f.jpg","index":0,"item":"957c2886-bea9-4b58-8550-2d872ae4a311","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250120_Jungheinrich-jovokutatas-technologia-logisztika-ai-robotizacio","timestamp":"2025. január. 20. 13:30","title":"Miért fektetnek cégek egyre több energiát a jövőkutatásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""}]