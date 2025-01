Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","shortLead":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","id":"20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8.jpg","index":0,"item":"fd262f0e-a3dd-4456-8f4b-aa058059c471","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","timestamp":"2025. január. 24. 13:58","title":"Az Államkincstár újfajta eszközzel is készül a PMÁP-rohamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét firtatni. Nem sokkal később beszállt a keretezésbe Magyar is, aztán Gulyás Gergely is elmondta a véleményét, amivel nemcsak Magyarral, de Orbán Balázzsal is szembement. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a bombariadó-sorozat őket igazolja, míg az ellenzéki nyilvánosságban többen a kormányt sejtetik a fenyegetések mögött. A valóságban nem tudunk semmi biztosat arról, ki küldte az e-maileket. ","shortLead":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét...","id":"20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"5096bf57-1e17-494f-bc15-71d865dfffa0","keywords":null,"link":"/360/20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 23. 14:43","title":"Orbán Viktor vagy Magyar Péter tehet a bombariadókról? Mindkét oldalnak rögtön lett válasza, csak Gulyás Gergelynek nem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott veszélyben, voltak, akik értetlenkedtek is, hogy mi ez a nagy felhajtás. Csakhogy sok diákkal egyáltalán nem közölték a tanárok, hogy a fenyegetés komolytalan, emiatt sokan kifejezetten aggódtak, és sok diák sírva reagálta le az első sokkot. ","shortLead":"A csütörtöki bombariadó során sehol nem találtak bombát és a rendőrség szerint senkinek az élete nem forgott...","id":"20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcb62ef-0229-4266-b45b-1fa25d4c4fd0.jpg","index":0,"item":"602ca98c-a015-4564-8302-8913ef676d4b","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Bombariado-felelem-tajekoztatas-Orban-diakok-szulok-oktatas-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:01","title":"Lehet, hogy senki nem volt veszélyben, de ezt nem így érezték a kisiskolások, akik még sosem hallottak bombariadóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","shortLead":"Az oktatásért felelős tárca azt sem tudja megmondani, hogy az elmaradt órákat be kell-e pótolni.","id":"20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b870e5-0998-427f-9357-fd9e2ec04278.jpg","index":0,"item":"39f98aff-7a7e-4f31-8b1c-5eee0ccb1003","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_belugyminiszterium-bombafenyegetes-elmaradt-orak","timestamp":"2025. január. 24. 14:26","title":"Nem tudja a Belügyminisztérium, hány óra maradt el a bombafenyegetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","shortLead":"John Coughenour szerint a rendelet kirívóan alkotmányellenes.","id":"20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"000aedae-d34c-454d-8cf9-a2deedd2615d","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_elnoki-rendelet-birosag-blokkolas-trump-szuletesi-jogon-allampolgarsag","timestamp":"2025. január. 23. 21:05","title":"Blokkolta egy szövetségi bíró Trumpnak a születési jogon járó állampolgárság eltörlését kimondó rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először nyilvánítottak nemzetbiztonsági kockázatnak olyan személyeket Szerbiában, akiknek nincs közük az ország belpolitikájához. ","shortLead":"Először nyilvánítottak nemzetbiztonsági kockázatnak olyan személyeket Szerbiában, akiknek nincs közük az ország...","id":"20250123_Kulfoldi-turistakat-tiltottak-ki-Szerbiabol-mert-a-hatosagok-szerint-biztonsagi-kockazatot-jelentene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8.jpg","index":0,"item":"4d1448c3-f189-4387-b832-e8b038d6ea79","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Kulfoldi-turistakat-tiltottak-ki-Szerbiabol-mert-a-hatosagok-szerint-biztonsagi-kockazatot-jelentene","timestamp":"2025. január. 23. 20:20","title":"Külföldi aktivistákat utasítottak ki Szerbiából, mert a hatóságok szerint biztonsági kockázatot jelentenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848ad052-7636-4640-8cc1-0cce16e3e608","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első körben a déli hidat újítják fel, és a forgalmat mindkét irányban az északira terelik. A rekonstrukció alaposan felforgatja a közúti és a tömegközlekedést is.","shortLead":"Első körben a déli hidat újítják fel, és a forgalmat mindkét irányban az északira terelik. A rekonstrukció alaposan...","id":"20250124_florian-teri-feluljaro-kozuti-kozlekedes-tomegkozlekedes-lezaras-forgalomkorlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848ad052-7636-4640-8cc1-0cce16e3e608.jpg","index":0,"item":"900a8039-50d8-428c-b9a8-213759fad298","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_florian-teri-feluljaro-kozuti-kozlekedes-tomegkozlekedes-lezaras-forgalomkorlatozas","timestamp":"2025. január. 24. 12:00","title":"Március elején lezárják a Flórián téri felüljáró felét, indul a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87b0afe-51a6-471e-a107-ee14f059aedf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A vállalat azt állítja, hogy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezet be. ","shortLead":"A vállalat azt állítja, hogy különleges, vízkészleteket megóvó technológiát vezet be. ","id":"20250124_akku-akkugyar-debrecen-kornyezethasznalati-engedely-BMW-autogyar-kina-eve-power","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b87b0afe-51a6-471e-a107-ee14f059aedf.jpg","index":0,"item":"a5b27375-d9ab-4918-990f-68a94d3bc72b","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_akku-akkugyar-debrecen-kornyezethasznalati-engedely-BMW-autogyar-kina-eve-power","timestamp":"2025. január. 24. 15:17","title":"Megkapta a környezethasználati engedélyt a debreceni BMW-gyár fő beszállítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]