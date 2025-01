Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f999f4ef-eae9-4015-98c3-5934e532642e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kémkedés egy egészen új módszerére hívták fel a figyelmet uruguayi kutatók: a HDMI kábel vezeték nélküli lehallgatásával és MI bevetésével rekonstruálható, mi van az áldozat kijelzőjén.","shortLead":"A kémkedés egy egészen új módszerére hívták fel a figyelmet uruguayi kutatók: a HDMI kábel vezeték nélküli...","id":"20250121_hdmi-kabel-elektromagneses-sugarzasanak-felfogasa-kepernyon-latott-kep-visszaallitasa-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f999f4ef-eae9-4015-98c3-5934e532642e.jpg","index":0,"item":"7795bc36-143d-4ab3-8d29-8d0fd100223e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_hdmi-kabel-elektromagneses-sugarzasanak-felfogasa-kepernyon-latott-kep-visszaallitasa-kemkedes","timestamp":"2025. január. 21. 08:03","title":"Egészen elképesztő módon lehet lelesni távolról, hogy mi van valaki képernyőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a67031-eef5-4f3c-a6da-23f53b63006a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Szkéné Színházban bemutatott újabb Dosztojevszkij-adaptációban a színészek akár 2-3-4 szerepet is eljátszanak.","shortLead":"A Szkéné Színházban bemutatott újabb Dosztojevszkij-adaptációban a színészek akár 2-3-4 szerepet is eljátszanak.","id":"20250121_hvg-Dosztojevszkij-A-felkegyelmu-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a67031-eef5-4f3c-a6da-23f53b63006a.jpg","index":0,"item":"ad7db37d-a5fa-41eb-8940-48ddf5e7725b","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-Dosztojevszkij-A-felkegyelmu-Forte-Tarsulat-Horvath-Csaba","timestamp":"2025. január. 21. 16:00","title":"A legendás Bűn és bűnhődés-előadás után most A félkegyelműt viszi színpadra a Forte Társulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hemzsegnek az örök vegyi anyagoktól az okosórák és fitneszkarkotők pántjai, mutat rá egy friss vizsgálat. Ezek ráadásul fel is szívódnak a bőrön át.","shortLead":"Hemzsegnek az örök vegyi anyagoktól az okosórák és fitneszkarkotők pántjai, mutat rá egy friss vizsgálat. Ezek ráadásul...","id":"20250120_okosorak-fitneszkarkotok-pant-orok-vegyi-anyagok-pfa-szennyezettseg-veszely-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3e8af0-c53e-4be3-83ea-618d9c2e46ba.jpg","index":0,"item":"ed3ddf46-e439-4855-adc2-4d0e0d31cc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_okosorak-fitneszkarkotok-pant-orok-vegyi-anyagok-pfa-szennyezettseg-veszely-kutatas","timestamp":"2025. január. 20. 20:03","title":"Időzített bomba lehet az okosóra, súlyos veszélyre figyelmeztetnek a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos tartalomgyártás felpörgetése lehet.","shortLead":"A Meta a felnőtt amerikai felhasználók számára nyitott bónuszprogramot, melynek célja elsősorban a facebookos...","id":"20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa.jpg","index":0,"item":"2615b108-399e-4c7d-aeb3-ed630837c645","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_meta-facebook-instagram-tiktok-bonuszprogram-penz","timestamp":"2025. január. 22. 12:03","title":"1,9 milliót kínál a Meta, ha valaki átmegy a TikTokról a Facebookra és az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0179a5b-43bd-449c-9daa-16406d38fa1c","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; most arról lesz szó, hogyan hatott a gyermekek és kamaszok mentális állapotára a koronavírus-járvány időszaka. Milyen kirívó esetekkel találkoztak a szakemberek? Mit lehet kezdeni az önsértéssel, és miért éppen a Covid lobbantott be mentális problémákat? Milyen nehézséget okozott a bezártság egy olyan kamasznak, akinek – amúgy – nincsenek lelki gondjai?","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250120_covid-utohatas-gyerekek-mentalis-allapot-pszichiater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0179a5b-43bd-449c-9daa-16406d38fa1c.jpg","index":0,"item":"6c4afbfe-8920-4de1-9435-c88604b7b40f","keywords":null,"link":"/360/20250120_covid-utohatas-gyerekek-mentalis-allapot-pszichiater","timestamp":"2025. január. 20. 14:30","title":"„Észrevettem, hogy a felvételi időszakában vagdosni kezdte magát” – a gyerekek mentális állapotán is nyomot hagyott a Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","shortLead":"A hotel éttermében csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, miért.","id":"20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70c13a67-4fc9-46ed-b903-f9e5e4929d7d.jpg","index":0,"item":"9a28764d-fe3d-4e13-85a4-61fdcbe86222","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_torokorszag-kartalkaya-siparadicsom-szalloda-tuzeset","timestamp":"2025. január. 21. 08:21","title":"Kigyulladt egy szálloda egy törökországi síparadicsomban, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen túlmelegedhetnek.","shortLead":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen...","id":"20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94.jpg","index":0,"item":"66fae739-2606-435f-bcec-8c4a29b94855","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","timestamp":"2025. január. 21. 10:02","title":"Hétköznapi kínai akkutechnológiát ellenőrzött a fogyasztóvédelem, mindent kivonatnak a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps Capital tanácsadó cég tulajdonosa arra, miért a leggazdagabb egy százalék gyarapszik a leggyorsabban, miközben egyre kevesebbeknek van érdemi megtakarításuk. Interjú.","shortLead":"Egészséges versenypiac nélkül nincs egészséges megtakarítási struktúra – ad magyarázatot Karagich István, a Blochamps...","id":"20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197d5675-f5e3-4d22-8eaa-912f443cddd8.jpg","index":0,"item":"42dae7d6-09ca-4f0b-9859-77a182fe11cc","keywords":null,"link":"/360/20250121_hgv-karagich-istvan-blochamps-capital-vagyonkoncentracio-privatbank-","timestamp":"2025. január. 21. 10:00","title":"„Simicska óta nem az ideológia, hanem a parancsuralom és a puszta anyagi érdek köti össze a kivételezetteket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]