[{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val, azonban a nemrég bejelentett eredmények még messze nem jelentik azt, hogy hamarosan mindennapokban mutatná meg tudását az emberrel vetekedő mesterséges intelligencia. Maga Sam Altman hűtötte le a kedélyeket ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val...","id":"20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"8c135ed6-98cd-4601-bfc2-826bcec3ab63","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","timestamp":"2025. január. 25. 18:03","title":"Itt a hidegzuhany, nem is akárkitől: nincs kész még az embert is helyettesítő mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","id":"20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904.jpg","index":0,"item":"f673954a-b84f-4007-9691-eed06469c203","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 10:16","title":"Halálos fenyegetést kapott Magyar Péter: „Hamarosan elkapnak és elvisznek egy elhagyott helyre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik amerikai áldozat szerint a támadók célja a megfélemlítés: így akarják elriasztani őket attól, hogy nagy olajcégeket vonjanak felelősségre a klímaváltozással kapcsolatos, évtizedek óta tartó megtévesztés miatt.","shortLead":"Az egyik amerikai áldozat szerint a támadók célja a megfélemlítés: így akarják elriasztani őket attól, hogy nagy...","id":"20250124_Az-ExxonMobil-olajipari-oriasvallalat-egy-lobbicegen-keresztul-rendelhett-meg-hackertamadast-klimaaktivistak-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"ce4ae3a4-6be1-4812-9801-e76e333abc73","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_Az-ExxonMobil-olajipari-oriasvallalat-egy-lobbicegen-keresztul-rendelhett-meg-hackertamadast-klimaaktivistak-ellen","timestamp":"2025. január. 24. 20:37","title":"Az ExxonMobil olajipari óriásvállalat egy lobbicégen keresztül rendelhetett meg hackertámadást klímaaktivisták ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb70db48-febc-4235-bc5f-38522587897c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogyan boldogul egy könyvtár szakos a BKK-rendészet tagjaként? Jó, ha életvezetési tanácsokkal segítünk utastársainkon? Tényleg indulatszauna a tömegközlekedés és mi lehet tenni, ha egy trolivezető párbajra hív minket? A Duma Aktuál csapata megosztotta, milyen sztorikkal gazdagodtak a fővárosban utazva annak apropóján, hogy Vitézy Dávid javaslatát elfogadva idén januárban elindult a BKK rendészete, amely Budapest közlekedésének biztonságáért felelős.","shortLead":"Hogyan boldogul egy könyvtár szakos a BKK-rendészet tagjaként? Jó, ha életvezetési tanácsokkal segítünk utastársainkon...","id":"20250125_duma-aktual-bkk-fori-rendeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb70db48-febc-4235-bc5f-38522587897c.jpg","index":0,"item":"8b4a05a3-022b-406d-ba1b-ef535b2cfcbd","keywords":null,"link":"/360/20250125_duma-aktual-bkk-fori-rendeszet","timestamp":"2025. január. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Józsi, bunyó van a villamoson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","shortLead":"Szeged és Röszke, valamint Szeged és Kiskundorozsma között szünetel a vonatforgalom.","id":"20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d50fd2-caef-4fff-b64d-c9a2407078c1.jpg","index":0,"item":"142d8e03-daef-48e7-b5ca-71d39e97e9df","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Szeged-kisiklott-tehervonat-MAV","timestamp":"2025. január. 25. 15:43","title":"Veszélyes anyagot is szállított a Szegednél kisiklott tehervonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőnek csípőműtétre volt szüksége, de csak 2030. március 21-re kapott volna időpontot.","shortLead":"A nőnek csípőműtétre volt szüksége, de csak 2030. március 21-re kapott volna időpontot.","id":"20250125_Harommilliot-kert-az-orvos-egy-fovarosi-betegtol-ha-nem-akar-hat-evet-varni-a-mutetre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"a2ec0e69-e8c6-4137-ad39-eceb00b9923e","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Harommilliot-kert-az-orvos-egy-fovarosi-betegtol-ha-nem-akar-hat-evet-varni-a-mutetre","timestamp":"2025. január. 25. 22:04","title":"RTL: Hárommilliót kért a fővárosi orvos egy betegtől, ha nem akar hat évet várni a műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c118a8-ca87-4b9a-8ad8-a37bfb31c84e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sorozatos válságokat él át a világ és Magyarország is az elmúlt években, de van, amiben még most is velünk maradtak a Covid-időszak alatti krízis gazdasági hatásai. Az öt éve kitört járvány hatásait bemutató sorozatunk mostani részében azt nézzük meg, hogyan formálta át a gazdaságot 2020-2021, és milyen hatásai azok, amelyeket még olyankor is érzünk, amikor a világjárvány már távoli rossz emlék. ","shortLead":"Sorozatos válságokat él át a világ és Magyarország is az elmúlt években, de van, amiben még most is velünk maradtak...","id":"20250124_covid-gazdasag-hatasok-arak-logisztika-vasarlas-valsag-krizis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58c118a8-ca87-4b9a-8ad8-a37bfb31c84e.jpg","index":0,"item":"765b7d1f-df27-4ffb-b24c-bb09b24ceeab","keywords":null,"link":"/360/20250124_covid-gazdasag-hatasok-arak-logisztika-vasarlas-valsag-krizis","timestamp":"2025. január. 24. 12:30","title":"Akkorát ütött a Covid a magyar középosztályon, hogy azóta sem hevertük ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ehhez tartozó reklámköltések mértékéről nem volt hajlandó adatot szolgáltatni a Miniszterelnöki Kabinetiroda.","shortLead":"Az ehhez tartozó reklámköltések mértékéről nem volt hajlandó adatot szolgáltatni a Miniszterelnöki Kabinetiroda.","id":"20250124_mediaworks-gyartas-nemzeti-konzultacio-kozerdeku-adatigenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6462487c-755c-4460-85f0-df27ad258482.jpg","index":0,"item":"c31d558a-88e0-4b4f-8801-ea6404c2ba40","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_mediaworks-gyartas-nemzeti-konzultacio-kozerdeku-adatigenyles","timestamp":"2025. január. 24. 11:30","title":"A Mediaworks gyártotta a nemzeti konzultációs íveket 387 millió forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]