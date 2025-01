Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Az „őrület”, ahogy Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter nevesítette a lakossági állampapír piacon kialakult helyzetet, nem az 1000 milliárd forint feletti kamatfizetésről szól (ez teljesíthető), hanem sokkal inkább arról, hogy a befektetők most az állampapírban tartott pénz jövőjéről (is) döntenek. Nem kisebb a tét, mint a teljes magyar államadósság 10%-a, ami kevesebb, mint 3 hónap alatt megmozdulhat. A kihívás nem kicsi, de kezelhető. Az alternatívák között azonban eddig egy érdemi lehetőség nem merült fel: egy új konstrukcióra lenne szükség a lakossági állampapír kínálatban, mely szemben a PMÁP-pal ténylegesen, valós időben, inflációhoz igazítja a kamatfizetést.","shortLead":"Az „őrület”, ahogy Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter nevesítette a lakossági állampapír piacon kialakult helyzetet...","id":"20250130_allampapirpiac-pmap-befektetes-bankmonitor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"355a1288-b931-47fc-8f12-db2c181fce3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_allampapirpiac-pmap-befektetes-bankmonitor-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 14:16","title":"Az „őrület” megoldása, azaz mitől nyugodhat meg az állampapírpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d4193-a936-4097-a607-834702963949","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kreml szerint konstruktív, jó légkörű tárgyalás volt Damaszkuszban, a Bloomberg viszont totális zsákutcáról adott hírt.","shortLead":"A Kreml szerint konstruktív, jó légkörű tárgyalás volt Damaszkuszban, a Bloomberg viszont totális zsákutcáról adott...","id":"20250129_sziria-karterites-oroszorszag-tamaszpontok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79d4193-a936-4097-a607-834702963949.jpg","index":0,"item":"94b51d9c-7ebb-4ce8-afa6-22efa91d483b","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_sziria-karterites-oroszorszag-tamaszpontok-targyalas","timestamp":"2025. január. 29. 16:35","title":"Damaszkusz kártérítést követelt Moszkvától, amikor a szíriai orosz támaszpontokról tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló jordán üzletember, Hamdan Zakarya.","shortLead":"A városnéző buszok után a szállodaüzemeltetésben is bővíti a kínálatot az Orbán-kormánnyal jó kapcsolatokat ápoló...","id":"20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06161f6a-9458-4155-81c2-d138daf8a34e.jpg","index":0,"item":"f2a09b3a-26e2-444a-a6e4-4ad5067103e7","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Hamdan-Zakarya-jordaniai-Orban-kormany-varosnezo-buszok-szallodauzemeltetes","timestamp":"2025. január. 30. 15:26","title":"A budapesti hop on, hop offos jordániai vállalkozó belevág a szállodaüzemeltetésbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4a28dd-7bec-467d-8792-709cbf0a6dfe","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A háborús veszélyre való felkészülést a legnagyobb titokban szervezi az Orbán-kormány, hiszen a propaganda szerint mindjárt beköszönt a béke. Ezzel azonban az ország ellenálló képességét veszélyezteti. Külföldi példák mutatják, hogy a polgárok felkészítése annyira fontos, mint az államé.","shortLead":"A háborús veszélyre való felkészülést a legnagyobb titokban szervezi az Orbán-kormány, hiszen a propaganda szerint...","id":"20250130_hvg-haborus-felkeszules-rendkivuli-jogrend-veszelyhelyzet-hibrid-hadviseles-csak-csendben-csak-halkan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4a28dd-7bec-467d-8792-709cbf0a6dfe.jpg","index":0,"item":"9a09396a-1b52-4997-9345-1e3146873547","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-haborus-felkeszules-rendkivuli-jogrend-veszelyhelyzet-hibrid-hadviseles-csak-csendben-csak-halkan","timestamp":"2025. január. 30. 06:30","title":"A magyar állam készül a háborúra, de azt nem hajlandó elárulni, nekünk hogyan kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25e25c-a78d-4b5b-8151-90d16dda1736","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Rekorddöntésre készülnek vele. ","shortLead":"Rekorddöntésre készülnek vele. ","id":"20250130_Epitett-egy-Batmobilt-a-Renault-de-ez-nem-filmes-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d25e25c-a78d-4b5b-8151-90d16dda1736.jpg","index":0,"item":"79da7057-1ace-4c59-8a53-8eee1fc62c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Epitett-egy-Batmobilt-a-Renault-de-ez-nem-filmes-auto","timestamp":"2025. január. 30. 19:23","title":"Épített egy Batmobilt a Renault, de ez sokkal komolyabb, mint egy filmes autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","shortLead":"Sose volt még olyan nézettsége miniszterelnöknek, mint amit Bindzsisztáné produkált.","id":"20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"481a7409-a33e-464b-b647-28ca2c6da363","keywords":null,"link":"/elet/20250129_majka-csurran-cseppen-nezettseg-10-millio","timestamp":"2025. január. 29. 19:24","title":"Majka dala átlépte a 10 milliós nézettséget, új videóval ünnepelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni, hogy a déli féltekén óriási vulkanikus tevékenység történt.","shortLead":"A NASA űrszondája, a Juno 74 400 km távolságban repült el az Io nevű hold felszínétől, mégis tisztán lehetett látni...","id":"20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96096926-8731-4cd8-97d5-8573cf98aec9.jpg","index":0,"item":"2c996de2-24a2-4dde-8f2a-50b6e649672d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_jupiter-holdja-io-vulkanikus-tevekenyseg","timestamp":"2025. január. 30. 13:11","title":"Rekordméretű vulkánkitörés volt a Jupiter holdján, Magyarországnál is nagyobb területet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bemutatta az úgynevezett Versenyképességi Iránytűt, amely azt a keretet tartalmazza, amelynek mentén a jogalkotási folyamatot elindítja az EU. Az egyik cél a vállalkozások terheinek könnyítése, a másik pedig a közös beszerzések előtérbe helyezése. ","shortLead":"Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben bemutatta az úgynevezett Versenyképességi Iránytűt, amely...","id":"20250129_eu_versenykepesseg_gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"1c587c32-64bc-49d5-b35c-a5fa262e2b12","keywords":null,"link":"/eurologus/20250129_eu_versenykepesseg_gazdasag","timestamp":"2025. január. 29. 17:54","title":"EU-s versenyképességi tervet jelentettek be Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]