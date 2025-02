Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is járhat.","shortLead":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is...","id":"20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233.jpg","index":0,"item":"ebe623b4-40c4-4a58-805f-7c201212119e","keywords":null,"link":"/elet/20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","timestamp":"2025. február. 11. 11:29","title":"Óvatosan a menstruációs kelyhekkel! – figyelmeztetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Herbert Kickl politikája miatt aggódik az osztrák sajtó, a Bloomberg nem érti, gazdasági szempontból mit vár Orbán Viktor Trump elnökségétől. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Herbert Kickl politikája miatt aggódik az osztrák sajtó, a Bloomberg nem érti, gazdasági szempontból mit vár Orbán...","id":"20250210_Nemzetkozi-lapszemle-trump-patriotak-kickl-orban-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"12b83992-1ace-4f15-94be-b0bae894e59d","keywords":null,"link":"/360/20250210_Nemzetkozi-lapszemle-trump-patriotak-kickl-orban-mini-dubaj","timestamp":"2025. február. 10. 11:20","title":"Nemzetközi lapszemle: Szertefoszlott Budapesten a Dubaj-álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","shortLead":"Korábban azért szabtak ki rá súlyos büntetést, mert ellenzéki fiókok követésével és megosztásával „zavarta a közrendet”.","id":"20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8af898-9af1-4d3b-aab4-b51a0d97a23b.jpg","index":0,"item":"40a6caa6-71c4-474e-b25f-8f9b461adfc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_szaud-arabia-twitter-borton-elengedtek","timestamp":"2025. február. 10. 15:18","title":"Elengedték a szaúdi hatóságok azt a nőt, akit Twitter-bejegyzések miatt 34 év börtönre ítéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ezzel átvette a vezetést a tabellán.","shortLead":"A Puskás Akadémia 1-0 arányban legyőzte a listavezető, vendég Ferencvárost vasárnap, az OTP Bank Liga 19. fordulójának...","id":"20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc72b89-832f-4935-a510-b67b141d034a.jpg","index":0,"item":"9b939163-e8a3-4f3b-b72f-a48ec96c647b","keywords":null,"link":"/sport/20250209_puskas-akademia-ferencvaros-magyar-bajnoksag","timestamp":"2025. február. 09. 20:49","title":"Legyőzte a Ferencvárost a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább. ","shortLead":"A cég korábban is jelent volt az országban, de februártól a helyi konkurencia már a leányvállalatukként működik tovább...","id":"20250211_munch-terjeszkedes-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055fe09f-9754-40be-9783-37d3f789e8ed.jpg","index":0,"item":"a1ebd2b7-1fda-4d19-8f62-a39d3dff7916","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_munch-terjeszkedes-romania","timestamp":"2025. február. 11. 15:26","title":"A Munch felvásárolja romániai versenytársát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e162d6-7076-4134-aa95-678e49fcc247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Broadway egyik színházában mutatják be a hat Oscarra jelölt Jó estét, jó szerencsét! című film színpadi adaptációját. Mindkét változatban Clooney a főszereplő.","shortLead":"A Broadway egyik színházában mutatják be a hat Oscarra jelölt Jó estét, jó szerencsét! című film színpadi adaptációját...","id":"20250210_George-Clooney-a-szinhaz-elott-az-utcan-koszontotte-a-rajongokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15e162d6-7076-4134-aa95-678e49fcc247.jpg","index":0,"item":"bb59b263-d6e5-42cf-b240-8879fbf35e59","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_George-Clooney-a-szinhaz-elott-az-utcan-koszontotte-a-rajongokat","timestamp":"2025. február. 10. 13:46","title":"George Clooney a színház előtt, az utcán köszöntötte a rajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és a tisztesség alapján járt el.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és...","id":"20250211_allegro-gvh-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83.jpg","index":0,"item":"763ef5d5-ceee-44ca-86f2-33e06cf9c28c","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_allegro-gvh-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 11. 09:36","title":"Alig érkezett meg a magyar piacra a lengyel Temu, a GVH már vizsgálja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan szigorúak az európai szabályok. Az EU-polgárok adatainak védelme és a piactorzítás elleni szabályok dollármilliárdokban mérhető kárt okoznak a nagy techcégeknek, és most jön csak a próbálkozás, megszerezhetik-e ingyen az adatainkat, hogy azzal fejlesszék a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan...","id":"20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302.jpg","index":0,"item":"c816aa46-2302-4fd1-bf8b-4e81235f34c4","keywords":null,"link":"/360/20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","timestamp":"2025. február. 10. 13:30","title":"Milliárdokat érő adatvagyonon ülnek az európaiak, és az USA techszektora frontális támadást indított a megszerzéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]