Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d7a8735-6011-43fe-b364-e41d6c9b8e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ZF Hungária Kft. szerint további elbocsátásokra nem lehet számítani. ","shortLead":"A ZF Hungária Kft. szerint további elbocsátásokra nem lehet számítani. ","id":"20250211_letszamleepitesi-program-zf-hungaria-eger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d7a8735-6011-43fe-b364-e41d6c9b8e6f.jpg","index":0,"item":"0c71bd73-5bda-4c7e-bc13-b56a8a8002b5","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_letszamleepitesi-program-zf-hungaria-eger","timestamp":"2025. február. 11. 17:43","title":"Száznál is több dolgozóját építi le Egerben az autóipari beszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi kormányhivatal azt reméli, hogy a bíróság „kikényszeríti az egyértelmű állásfoglalást” Kiss László fizetése ügyében, ha már a III. kerületi képviselő-testület képtelen volt magától dönteni.","shortLead":"A fővárosi kormányhivatal azt reméli, hogy a bíróság „kikényszeríti az egyértelmű állásfoglalást” Kiss László fizetése...","id":"20250210_-kormanyhivatal-birosaghoz-fordult-miutan-az-obudai-kepviselo-testulet-nem-hozott-egyertelmu-dontest-a-polgarmester-fizetesevel-kapcsolatban-kiss-laszlo-obuda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6.jpg","index":0,"item":"3c4a9bf7-c9a4-4c5e-9696-7626ebf480d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_-kormanyhivatal-birosaghoz-fordult-miutan-az-obudai-kepviselo-testulet-nem-hozott-egyertelmu-dontest-a-polgarmester-fizetesevel-kapcsolatban-kiss-laszlo-obuda","timestamp":"2025. február. 10. 17:24","title":"A bíróságtól várja Sára Botond, hogy fossza meg fizetésétől a börtönben ülő óbudai polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","shortLead":"Az amerikai elnök ingatlanfejlesztésként adta elő tervét az övezet megszerzésére.","id":"20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb7322a1-7842-468e-809e-63871950f429.jpg","index":0,"item":"cbf099ce-7ede-4ab0-a9c6-3a35b299fc9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gaza-palesztinok-trump-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. február. 10. 17:36","title":"Trump közölte, az ő terve szerint a palesztinok nem térhetnek vissza Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d17e066-82bb-4746-9c59-4bdccc904598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szirénázó mentőautó? A szomszéd fúrógépe szombat reggel hétkor? Síró csecsemő egy tízórás repülőúton? Egyik sem sérti annyira a hallójáratainkat, mint az a fajta hang, amit már az őskor óta gyűlölünk.","shortLead":"Szirénázó mentőautó? A szomszéd fúrógépe szombat reggel hétkor? Síró csecsemő egy tízórás repülőúton? Egyik sem sérti...","id":"20250211_ez-az-egyik-legidegesitobb-hang-a-vilagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d17e066-82bb-4746-9c59-4bdccc904598.jpg","index":0,"item":"8d9e1097-52ca-4f7d-a7d9-e92b4be12833","keywords":null,"link":"/elet/20250211_ez-az-egyik-legidegesitobb-hang-a-vilagon","timestamp":"2025. február. 11. 05:31","title":"Ez az egyik legidegesítőbb hang a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","shortLead":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","id":"20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc.jpg","index":0,"item":"a14023a2-752d-4f8d-9f25-b60fa5c8afc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","timestamp":"2025. február. 10. 21:22","title":"Szerb mintára tüntetnek az egyetemisták Boszniában és Montenegróban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn kezdődött kétnapos csúcstalálkozón sokan sürgették az EU-t, hogy enyhítse saját szabályozását.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Kína és az EU mesterséges intelligencia szabályozása között hatalmas eltérések vannak. A hétfőn...","id":"20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"4183b14f-cf84-4a99-9e98-365fbde635a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Parizsi-MI-csucs-Franciaorszag-es-az-EU-a-technologiai-burokracia-csokkenteset-igeri","timestamp":"2025. február. 10. 21:20","title":"Párizsi MI-csúcs: Franciaország és az EU a technológiai bürokrácia csökkentését ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre ideiglenesen, miután a hatóságok közegészségügyi és egyéb súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az üzletekben. A Szvetofor – Mere és My Price márkanév alatt – több nyugat-európai országban is jelen van, és valószínűleg Magyarországon is meg kíván jelenni. A hazai botrány hátrányosan érintheti a külföldi terjeszkedési terveket. ","shortLead":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre...","id":"20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"7e3e3832-81f2-4a3d-ab11-b3a72290ad28","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 04:50","title":"Sorra zárják be a Magyarországon is terjeszkedni akaró Mere orosz diszkontlánc boltjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb196640-47cc-40bf-b835-dabffc10cb4a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Túlélt egy újabb bizalmatlansági indítványt a centrista François Bayrou által vezetett francia kormány.","shortLead":"Túlélt egy újabb bizalmatlansági indítványt a centrista François Bayrou által vezetett francia kormány.","id":"20250210_Meg-mindig-talpon-a-francia-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb196640-47cc-40bf-b835-dabffc10cb4a.jpg","index":0,"item":"5b668ad8-e268-4c21-805e-07474e782047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Meg-mindig-talpon-a-francia-kormany","timestamp":"2025. február. 10. 19:15","title":"Továbbra is talpon a francia kormány, a harmadik bizalmatlansági indítványt is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]