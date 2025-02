Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","shortLead":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","id":"20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"aeb519bf-28d2-471a-86f0-e4354778ba08","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","timestamp":"2025. február. 16. 12:19","title":"Jó hatással volt egy zászlógyártó cég eladásaira, hogy Trump a kanadai szuverenitást bombázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c137a5f6-ae84-4ec6-b38e-135c8328c2b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A félelem a túlélést biztosító ősi ösztön. Az érzést mindenki ismeri, azaz csak majdnem mindenki. Vannak ugyanis olyan emberek, akikből orvosilag igazoltan hiányzik.","shortLead":"A félelem a túlélést biztosító ősi ösztön. Az érzést mindenki ismeri, azaz csak majdnem mindenki. Vannak ugyanis olyan...","id":"20250216_felelem-nelkuli-emberek-felelemerzet-hianya-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c137a5f6-ae84-4ec6-b38e-135c8328c2b6.jpg","index":0,"item":"43f921b1-031d-4ad8-9b7f-36b73f058810","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_felelem-nelkuli-emberek-felelemerzet-hianya-betegseg","timestamp":"2025. február. 16. 08:03","title":"Tényleg jó nekik? Ilyenek a valóban félelem nélküli emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","shortLead":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","id":"20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"fe692c0a-def3-4747-890f-154559f3eb50","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","timestamp":"2025. február. 15. 21:53","title":"Leégett egy állatmenhely, több állat bent égett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56055431-fc4b-4998-9f37-1f9aea5fba9e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modell alapára 160 és 200 millió forint között mozog Európában, a helyi adóktól függően. ","shortLead":"A modell alapára 160 és 200 millió forint között mozog Európában, a helyi adóktól függően. ","id":"20250217_Ford-Mustang-GTD-vasarloi-minimum-ket-evig-nem-adhatjak-el-autoikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56055431-fc4b-4998-9f37-1f9aea5fba9e.jpg","index":0,"item":"bd403a3c-b1c9-4c1e-8557-35a0493e4812","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Ford-Mustang-GTD-vasarloi-minimum-ket-evig-nem-adhatjak-el-autoikat","timestamp":"2025. február. 17. 08:41","title":"Röghöz kötik a legdrágább Ford Mustang vásárlóit, minimum két évig nem adhatják el autóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39235da-b9c4-40e9-a59c-6690658fcfd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Quipu nevű struktúra a közeli univerzum legnagyobb struktúrája, ami rengeteg galaxishalmazból áll. A létezése segíthet megtalálni az univerzum gyorsuló tágulásának titkát is. ","shortLead":"A Quipu nevű struktúra a közeli univerzum legnagyobb struktúrája, ami rengeteg galaxishalmazból áll. A létezése...","id":"20250217_urkutatas-quipu-struktura-galaxishalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c39235da-b9c4-40e9-a59c-6690658fcfd9.jpg","index":0,"item":"90269774-50b9-4a71-91ff-168e6abd5834","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_urkutatas-quipu-struktura-galaxishalmaz","timestamp":"2025. február. 17. 20:03","title":"Találtak valamit a Föld közelében, és akkora, mint 130 000-szer a Tejútrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil kutatók. A válasz nem egyszerű.","shortLead":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil...","id":"20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa.jpg","index":0,"item":"d6c7f670-ed61-4930-8af6-d5e4be4ab893","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","timestamp":"2025. február. 16. 16:15","title":"Megtalálták az optimális söröspoharat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Július 5-én összeáll még egyszer, utoljára a legendás rockzenekar. ","shortLead":"Július 5-én összeáll még egyszer, utoljára a legendás rockzenekar. ","id":"20250217_Ozzy-Osbourne-Black-Sabbath-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb.jpg","index":0,"item":"c8193590-f05b-4218-bb99-f7eb55b8438a","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Ozzy-Osbourne-Black-Sabbath-koncert","timestamp":"2025. február. 17. 13:57","title":"Ozzy a nyári Black Sabbath-koncertről: „Annyit fogok játszani, amennyit bírok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több szempontból is előnyös lenne az a földalatti hálózat, ami a felszíni dugókat mérsékelné Dubajban. Ráadásul önvezető autók járnának benne.","shortLead":"Több szempontból is előnyös lenne az a földalatti hálózat, ami a felszíni dugókat mérsékelné Dubajban. Ráadásul...","id":"20250217_elon-musk-the-boring-company-alagut-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb585865-b64a-45f7-b9c1-87663707eda8.jpg","index":0,"item":"6a858523-2544-42ac-b942-65d82d395116","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_elon-musk-the-boring-company-alagut-dubaj","timestamp":"2025. február. 17. 12:03","title":"17 km-es alagutat építhet Dubajban Elon Musk vállalata, amelyik csak nevében unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]