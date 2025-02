Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"14ebb7bb-2ff1-4465-a99a-093dbab22162","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több mint 1,3 milliárd forintot kellett fizetni azért a két helyrajzi számon lévő balatonföldvári ingatlanért, amelyet a magyar állam árverés útján értékesített tavaly ősszel – derült ki az ügylet adásvételi szerződéséből. Az egyik új tulajdonos Mikesy Álmos lett, aki a Gránit Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója is, de állítása szerint a Tiborcz Istvánhoz is köthető alapkezelőnek semmi köze sem lesz a beruházáshoz. A HVG információi szerint az egykori szálloda területére lakóingatlanokat terveznek.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintot kellett fizetni azért a két helyrajzi számon lévő balatonföldvári ingatlanért, amelyet...","id":"20250219_balatonfoldvar-ingatlan-lakopark-luxuslakas-tiborcz-istvan-granit-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14ebb7bb-2ff1-4465-a99a-093dbab22162.jpg","index":0,"item":"240b62b4-5af1-41a0-aa42-9ec7fff39154","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250219_balatonfoldvar-ingatlan-lakopark-luxuslakas-tiborcz-istvan-granit-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 06:01","title":"Eladta az állam Balatonföldvár egyik legértékesebb területét, ahol „magas minőségű” lakóingatlan épül majd teniszpályával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f65143-12dd-45fa-882a-bc47a7b7cc34","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"A minap a szerző két baráti családjában is esküvőt tartottak. Ez nem két programot jelent, hanem valóságos eseménysorozatot, az indiaiak megadják a módját. ","shortLead":"A minap a szerző két baráti családjában is esküvőt tartottak. Ez nem két programot jelent, hanem valóságos...","id":"20250218_Szeretettel-Delhibol-eskuvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f65143-12dd-45fa-882a-bc47a7b7cc34.jpg","index":0,"item":"e2bd4d83-50ca-4665-a2b2-3d49f838f939","keywords":null,"link":"/360/20250218_Szeretettel-Delhibol-eskuvo","timestamp":"2025. február. 18. 17:30","title":"Szeretettel Delhiből: Ilyen egy kasztváltással is járó többfelvonásos indiai esküvő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c033044a-6068-443c-8f71-d0afc6df4897","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetők nyomására kénytelen lehet a tervezetthez képest jóval alacsonyabb cégértékkel a londoni tőzsdére lépni.","shortLead":"A befektetők nyomására kénytelen lehet a tervezetthez képest jóval alacsonyabb cégértékkel a londoni tőzsdére lépni.","id":"20250218_Egyre-kevesebbet-er-a-Shein-miutan-Trump-alapjaiban-rengette-meg-a-globalis-kereskedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c033044a-6068-443c-8f71-d0afc6df4897.jpg","index":0,"item":"f4767dad-2199-4aa4-80b9-bfa3ebae3591","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Egyre-kevesebbet-er-a-Shein-miutan-Trump-alapjaiban-rengette-meg-a-globalis-kereskedelmet","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Egyre kevesebbet ér a Shein, miután Trump alapjaiban rengette meg a globális kereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f0741f-8eaa-47e2-be64-6e0f6aebf386","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven 1500 lóerő feletti Xiaomi SU7 Ultra ismét a gyakorlatban bizonyította, hogy milyen komoly tempóra képes.","shortLead":"A bőven 1500 lóerő feletti Xiaomi SU7 Ultra ismét a gyakorlatban bizonyította, hogy milyen komoly tempóra képes.","id":"20250218_a-xiaomi-villanyautoja-gyorsabb-a-legerosebb-porschenel-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8f0741f-8eaa-47e2-be64-6e0f6aebf386.jpg","index":0,"item":"1afde7a6-9214-481f-a660-79e0b9ac6af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_a-xiaomi-villanyautoja-gyorsabb-a-legerosebb-porschenel-video","timestamp":"2025. február. 18. 08:41","title":"A Xiaomi villanyautója gyorsabb a legerősebb Porschénél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1716a4-fddb-42ad-bee7-265de70433b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagy leépítéshullám a kirándulók biztonságát is veszélyeztetheti az Egyesült Államokban.","shortLead":"A nagy leépítéshullám a kirándulók biztonságát is veszélyeztetheti az Egyesült Államokban.","id":"20250219_elon-musk-nemzeti-park-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1716a4-fddb-42ad-bee7-265de70433b1.jpg","index":0,"item":"8568948d-2f18-4f0a-a2ed-96749f58e143","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_elon-musk-nemzeti-park-leepites","timestamp":"2025. február. 19. 14:43","title":"A nemzeti park vécépucolóját is kirúgatta Elon Musk hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását a területről.","shortLead":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását...","id":"20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa.jpg","index":0,"item":"93646029-4336-4bfb-b884-f3d774231732","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","timestamp":"2025. február. 18. 10:55","title":"„Nem túl népszerű ötlet” – mondta Trump egyik régi szövetségese elnöke gázai terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0e89f5-4413-44a6-80d4-ea16db02122a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Szerdán délelőtt hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja. Ezzel a párt maradék önálló parlamenti nyilvánosságát is elveszítette, valamint havi több tízmilliós költségvetési támogatástól is elesik. ","shortLead":"Szerdán délelőtt hivatalosan is megszűnt az LMP parlamenti képviselőcsoportja. Ezzel a párt maradék önálló parlamenti...","id":"20250219_Mar-meg-is-szunt-az-LMP-frakcio-Csardi-utan-szerdara-a-tobbiek-is-atultek-a-fuggetlenek-koze-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0e89f5-4413-44a6-80d4-ea16db02122a.jpg","index":0,"item":"113d8ae6-a1a2-4d0f-95cd-f7b6b2bc5bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Mar-meg-is-szunt-az-LMP-frakcio-Csardi-utan-szerdara-a-tobbiek-is-atultek-a-fuggetlenek-koze-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 11:39","title":"Megszűnt az LMP-frakció, Csárdi után szerdára a többiek is átültek a függetlenek közé, tízmilliókat veszít a párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter kommentálta Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozását a Tisza Párthoz, beszélt Havasi Bertalan távozásáról és az Orbán család gazdagodásáról szóló filmről is.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter kommentálta Ruszin-Szendi Romulusz csatlakozását a Tisza Párthoz, beszélt Havasi...","id":"20250218_Lazar-Janos-Direkt36-lejaratokampany-Ruszin-Szendi-Romulusz-Havasi-Bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"09dc71e8-fbd1-49aa-9929-6e4bef5a3a76","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Lazar-Janos-Direkt36-lejaratokampany-Ruszin-Szendi-Romulusz-Havasi-Bertalan","timestamp":"2025. február. 18. 14:25","title":"Lázár János szerint Havasi „kiszállt ebből az egészből”, majd közölte, hogy óriási lejáratókampányok jönnek a magyar politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]