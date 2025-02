Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1ba2d4c7-7378-400d-8fe5-11a5b42e80e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök mindeközben elhalasztotta látogatását Szaúd-Arábiába. ","shortLead":"Az ukrán elnök mindeközben elhalasztotta látogatását Szaúd-Arábiába. ","id":"20250218_recep-erdogan-volodimir-zelenszkij-talalkozo-ankara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba2d4c7-7378-400d-8fe5-11a5b42e80e3.jpg","index":0,"item":"98e6d5a3-5480-48ff-83f1-d2ac3e25460c","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_recep-erdogan-volodimir-zelenszkij-talalkozo-ankara","timestamp":"2025. február. 18. 17:42","title":"Zelenszkij a sajtóból értesült arról, hogy tárgyal az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium akkor úgy gondolta, az Orbán-beszéd nem pártrendezvény.","id":"20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23a35107-1a09-4cd0-8f30-4f04687f6633.jpg","index":0,"item":"52176f6e-4e72-47c6-b323-470b6736bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Fodor-Lajos-Orban-evertekelo-egyenruha-vezerkari-fonok-Ruszin-Szendi-Romulusz-Tisza-Part","timestamp":"2025. február. 18. 10:38","title":"Öt éve még Orbán évértékelőjén ült egyenruhában a vezérkari főnök, aki most Ruszin-Szendi Romulusz pártszereplését kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9112f9f-b470-496f-8b14-d62aa5522182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hunyadi János életét feldolgozó, csillagászati összegből forgatott sorozat a filmintézet szerint „mérföldkő” a magyar filmipar számára.","shortLead":"A Hunyadi János életét feldolgozó, csillagászati összegből forgatott sorozat a filmintézet szerint „mérföldkő” a magyar...","id":"20250219_Marcius-elejen-jon-a-Hunyadi-sorozat-a-TV2-re","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9112f9f-b470-496f-8b14-d62aa5522182.jpg","index":0,"item":"eb5f8ca2-8d9b-4db9-9e63-d8dfa1b2fb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20250219_Marcius-elejen-jon-a-Hunyadi-sorozat-a-TV2-re","timestamp":"2025. február. 19. 16:01","title":"Március elején jön a Hunyadi-sorozat a TV2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec94d34d-0779-44b2-9713-3282879e80eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közhelyesen hangzik, de tényleg egy modern kori szerelmi történet zajlott le milliók szeme láttára a közösségi médiában az elmúlt hetekben. Kivéve persze, ha igaza van annak a néhány kritikusabb hangnak, melyek szerint mindössze egy marketingfogásról van szó. ","shortLead":"Közhelyesen hangzik, de tényleg egy modern kori szerelmi történet zajlott le milliók szeme láttára a közösségi médiában...","id":"20250220_YouTube-Nessi-influenszerek-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec94d34d-0779-44b2-9713-3282879e80eb.jpg","index":0,"item":"b4570907-b1cf-4998-bad3-b506ed6a9f72","keywords":null,"link":"/elet/20250220_YouTube-Nessi-influenszerek-szerelem","timestamp":"2025. február. 20. 06:01","title":"Összehozták rajongóik az influenszereket, akikért még a YouTube is izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce713a0-b27e-4790-b1ef-8135ea8daecc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hónapok óta osztott, droggyanús sárga port találtak nála. ","shortLead":"Hónapok óta osztott, droggyanús sárga port találtak nála. ","id":"20250219_72-eves-drogdilert-fogtak-a-gyongyosi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce713a0-b27e-4790-b1ef-8135ea8daecc.jpg","index":0,"item":"def3f79c-3eca-48ed-aec3-bd20164cf23f","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_72-eves-drogdilert-fogtak-a-gyongyosi-rendorok","timestamp":"2025. február. 19. 12:39","title":"72 éves drogdílert fogtak a gyöngyösi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e481645-f382-48d7-939a-b4c6de9285d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Telex úgy tudja, a miniszterelnök egykori sajtófőnöke várhatóan nem is vállal másik kormányzati pozíciót.","shortLead":"A Telex úgy tudja, a miniszterelnök egykori sajtófőnöke várhatóan nem is vállal másik kormányzati pozíciót.","id":"20250219_Nem-kap-uj-megbizatast-Havasi-Bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e481645-f382-48d7-939a-b4c6de9285d2.jpg","index":0,"item":"1492f246-f2c0-4466-bfea-a5bfd0242eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Nem-kap-uj-megbizatast-Havasi-Bertalan","timestamp":"2025. február. 19. 05:53","title":"Nem kap új megbízatást Havasi Bertalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899f6e37-30e2-41b1-a095-d4780386e2fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt, aki még a mentés után is sokáig remegett. A szerencsétlenség ugyanakkor gyorsan összekovácsolta az utasokat, akik egymásnak segítettek a nehéz helyzetben. ","shortLead":"Volt, aki még a mentés után is sokáig remegett. A szerencsétlenség ugyanakkor gyorsan összekovácsolta az utasokat, akik...","id":"20250218_delta-airlines-baleset-pearson-repuloter-utasok-beszamoloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/899f6e37-30e2-41b1-a095-d4780386e2fc.jpg","index":0,"item":"279952dc-031c-42af-a4aa-7c7f082bad23","keywords":null,"link":"/elet/20250218_delta-airlines-baleset-pearson-repuloter-utasok-beszamoloi","timestamp":"2025. február. 18. 11:43","title":"„Úristen, épp most éltem túl egy repülőgép-szerencsétlenséget” – így élték meg az utasok a torontói balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0581bb9-7f0f-459f-af02-7c9969fd7d23","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A végső döntést a közgyűlés hozza meg, de az a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szerint már csak formalitás. ","shortLead":"A végső döntést a közgyűlés hozza meg, de az a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szerint már csak formalitás. ","id":"20250218_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-bokszvilagszervezet-iba-kovacs-koko-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0581bb9-7f0f-459f-af02-7c9969fd7d23.jpg","index":0,"item":"bcf97ec0-6959-4c81-b650-06f96b08bb91","keywords":null,"link":"/sport/20250218_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-bokszvilagszervezet-iba-kovacs-koko-istvan","timestamp":"2025. február. 18. 17:34","title":"Elfogadta a magyarok csatlakozási kérelmét az új bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]