Orosz bankpiaci információkra hivatkozva arról írt a Der Standard, hogy Tiborcz István, a miniszterelnök veje megvásárolná a Raiffeisen orosz leányvállalatát, AO Raiffeisenbankot.

A banktól régóta szabadulna a Raiffeisen az Európai Központi Bank és az USA szankciói miatt, de nem találnak rá vevőt, illetve az Orosz Központi Bank sem engedi akárkinek megvenni a jól jövedelmező bankot.

Az osztrák lap szerint a bank bécsi központjában is egyeztetnek arról, hogy akár Tiborczéknak is eladják az oroszországi érdekeltségüket, de még arról is volt szó a cikk szerint, hogy az OTP is beszállna az üzletbe. Ugyanakkor a Telexnek az OTP azt írta, hogy nincs semmi közük az ügylethez, ahogy a BDPST Group is tagadta, hogy Tiborcz István vagy a cégcsoport valaha is vásárlási szándékot fejezett volna ki az AO Raiffeisenbank iránt.

A Raiffeisen anyavállalata az RBI nem erősítette, illetve nem is cáfolta a Telexnek az osztrák újság értesüléseit.