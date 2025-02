Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5267be85-c51a-403a-a0ff-ca98ed07af34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autót vezető palesztin férfit a rendőrök agyonlőtték.","shortLead":"Az autót vezető palesztin férfit a rendőrök agyonlőtték.","id":"20250227_buszmegallo-merenylo-izrael-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5267be85-c51a-403a-a0ff-ca98ed07af34.jpg","index":0,"item":"e40a0a34-c117-4d69-b271-235e889c9851","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_buszmegallo-merenylo-izrael-serultek","timestamp":"2025. február. 27. 20:15","title":"Buszmegállóba hajtott egy merénylő Izraelben, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","shortLead":"Az utastérben egy közel két méter hosszú franciaágynak van hely. ","id":"20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37aa50b7-4516-4abb-ad97-45f39a7295f6.jpg","index":0,"item":"7e1bdccb-daa2-48b2-86a5-defee20bc3ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Bemutatkozott-Bigster-kempingverzioja-a-Dacia-satrat-is-kinal-hozza","timestamp":"2025. február. 27. 08:10","title":"Bemutatkozott a Dacia Bigster kempingverziója, még sátor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","shortLead":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","id":"20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf.jpg","index":0,"item":"51e5fa05-d8ed-44d9-8106-c4298b71f48e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 16:03","title":"Hamarosan elhagyhatja a börtönt a lúgos orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb államfővel is beszélgetett telefonon, akik támogatásukról biztosították a politikust. A magyar miniszterelnök szerint Dodik ellen politikai boszorkányüldözés folyik.","shortLead":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb...","id":"20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"6af5776d-3596-4f86-ac24-0a6dfe4286b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","timestamp":"2025. február. 26. 19:21","title":"A boszniai szerbek vezére azt mondja, mától nem létezik Bosznia-Hercegovina – előtte Orbán biztosította a támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy zseniális alakítást nyújtó főszereplő körüli botrány pedig csak tovább fokozza ezt a zavart. Emilia Pérez-kritika.","shortLead":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy...","id":"20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7.jpg","index":0,"item":"e977dd31-739b-4d7e-ad3b-ec4b24b60570","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","timestamp":"2025. február. 27. 16:18","title":"A drogkartellfőnök eltáncolt nemváltó műtéte – megnéztük, és nem nagyon értjük az Emilia Pérezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 26 éves férfi 7 ezer dollárt kapott azért, hogy iszlámpárti feliratokat készítsen izraeli városokban, 50 dollárt ajánlottak neki, ha elégeti Benjamin Netanjahu képét.","shortLead":"A 26 éves férfi 7 ezer dollárt kapott azért, hogy iszlámpárti feliratokat készítsen izraeli városokban, 50 dollárt...","id":"20250227_letartoztatas-izraeli-ferfi-iran-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"12643345-1c88-45df-a12d-7cc1d00e1915","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_letartoztatas-izraeli-ferfi-iran-kemkedes","timestamp":"2025. február. 27. 14:19","title":"Letartóztattak egy izraeli férfit, aki Iránnak kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9625be-8c91-46e6-be63-369154891abb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern sportos olasz márkája nehéz időket él át mostanság.","shortLead":"A Stellantis konszern sportos olasz márkája nehéz időket él át mostanság.","id":"20250227_beszakadtak-a-maserati-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e9625be-8c91-46e6-be63-369154891abb.jpg","index":0,"item":"c1fedfd5-957b-425f-8b3e-402d8a498077","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_beszakadtak-a-maserati-eladasok","timestamp":"2025. február. 27. 07:59","title":"Beszakadtak a Maserati-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]