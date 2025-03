Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0dcf55a-74ba-4696-92c7-3029ba043035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a műsorvezető azt is hozzátette, hogy nagyon is jól érezte megát a kormány által épp betiltani tervezett felvonuláson.","shortLead":"Sőt, a műsorvezető azt is hozzátette, hogy nagyon is jól érezte megát a kormány által épp betiltani tervezett...","id":"20250228_De-szokott-uzente-vissza-Lilu-Gulyas-Gergelynek-miszerint-csalados-ember-a-Pride-kozelebe-nem-szokott-menni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dcf55a-74ba-4696-92c7-3029ba043035.jpg","index":0,"item":"a4afb1c6-fe69-49da-9874-c7b06394e976","keywords":null,"link":"/elet/20250228_De-szokott-uzente-vissza-Lilu-Gulyas-Gergelynek-miszerint-csalados-ember-a-Pride-kozelebe-nem-szokott-menni","timestamp":"2025. február. 28. 08:34","title":"„De, szokott” – üzente Lilu Gulyás Gergelynek, aki szerint családos ember a Pride közelébe nem szokott menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Irreális feltételek és durva nyilatkozatháború után úgy tűnik, az USA kész megállapodni Ukrajnával az ország ásványi kincseiről, és cserébe a jövőben is adna valamiféle segítséget az orosz megszállás alatt álló országnak. De ezt Oroszország sem nézi tétlenül, Vlagyimir Putyin ráígért az ukrán ajánlatra, és külön embert állított az amerikai fejek elcsavarására – miközben még a Zelenszkij által vágyott biztonsági garanciák sorsa is ködös.","shortLead":"Irreális feltételek és durva nyilatkozatháború után úgy tűnik, az USA kész megállapodni Ukrajnával az ország ásványi...","id":"20250228_Donald-Trump-Volodimir-Zelenszkij-asvanykincs-ritkafoldfem-kritikus-asvanyok-megallapodas-USA-Ukrajna-Vlagyimir-Putyin-Kirill-Dmitrijev-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5613f75b-2588-455c-8908-fcc5d7cf735a.jpg","index":0,"item":"066fd71b-c06b-4031-b27a-67503e1348bd","keywords":null,"link":"/360/20250228_Donald-Trump-Volodimir-Zelenszkij-asvanykincs-ritkafoldfem-kritikus-asvanyok-megallapodas-USA-Ukrajna-Vlagyimir-Putyin-Kirill-Dmitrijev-Oroszorszag","timestamp":"2025. február. 28. 11:55","title":"Putyin megtalálta az új intézőemberét, akivel kisiklatná Trump és Zelenszkij ásványmegállapodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még egyszerűbb lett a személyes adatok törlése a Google-ből: már közvetlenül a találati oldalról is indíthatja a törlési kérelmet, akinek valahová kikerült a telefonszáma, lakcíme, vagy más érzékeny adata.","shortLead":"Még egyszerűbb lett a személyes adatok törlése a Google-ből: már közvetlenül a találati oldalról is indíthatja...","id":"20250228_google-szemelyes-adatok-torlese-kerelem-egyszerusites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c.jpg","index":0,"item":"80b31f53-4acf-4756-b993-2e6f9e324fdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_google-szemelyes-adatok-torlese-kerelem-egyszerusites","timestamp":"2025. február. 28. 08:03","title":"Kikerült a netre a telefonszáma vagy a lakcíme? Így töröltetheti a Google-ből, hogy ne találják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és miniszteri biztos is.","shortLead":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és...","id":"20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"aa0eecd2-7155-44ad-9f37-72eb885aae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","timestamp":"2025. február. 28. 08:12","title":"Megjelent László András kinevezése, aki péntektől a magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66906ced-9094-4497-9235-5f1432f77482","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Több európai múzeumban és kulturális intézményben is átírják vagy mellőzik a kiállított tárgyak származásának helymegjelölését, ha tibeti műkincset tesznek közzé. A tibeti jogvédők tiltakoznak, tüntetéseket szerveznek, de csak kisebb engedményeket sikerült elérni az Európában egyre erősebb kínai lobbival szemben.","shortLead":"Több európai múzeumban és kulturális intézményben is átírják vagy mellőzik a kiállított tárgyak származásának...","id":"20250228_Kinai-nyomasra-dul-a-nevhaboru-az-europai-muzeumokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66906ced-9094-4497-9235-5f1432f77482.jpg","index":0,"item":"2ed1f735-9476-49ca-aa7e-9dbef5270505","keywords":null,"link":"/eurologus/20250228_Kinai-nyomasra-dul-a-nevhaboru-az-europai-muzeumokban","timestamp":"2025. február. 28. 09:46","title":"Kínai nyomásra dúl a névháború az európai múzeumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dd649e-6a54-4eb6-bbaa-fd6e7e0e0418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Természetesen Apple Watchot viselt Tim Cook az iPhone 16e bemutatóján, azonban az idő „megállt” nála tíz óra kilenc percnél. És nem csak az ő órája mutatja ezt az időt, más Apple-vezetőknél is hasonló a helyzet. De vajon miért?","shortLead":"Természetesen Apple Watchot viselt Tim Cook az iPhone 16e bemutatóján, azonban az idő „megállt” nála tíz óra kilenc...","id":"20250301_tim-cook-apple-watch-idobeallitas-10-09-magyarazat-ora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2dd649e-6a54-4eb6-bbaa-fd6e7e0e0418.jpg","index":0,"item":"064b6177-4f47-4b39-94df-877f06585b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_tim-cook-apple-watch-idobeallitas-10-09-magyarazat-ora","timestamp":"2025. március. 01. 14:03","title":"Valami furcsát vettek észre Tim Cook óráján: miért mindig 10 óra 9 percet mutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","shortLead":"Mivel az infláció 3,7 százalék volt tavaly, legfeljebb ennyivel emelhetnek.","id":"20250301_bank-dijemeles-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"84902bd1-5e00-42fc-902a-de406f88116c","keywords":null,"link":"/kkv/20250301_bank-dijemeles-inflacio","timestamp":"2025. március. 01. 15:12","title":"Újabb két bank emeli a díjait az inflációra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]