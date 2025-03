Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint hosszú távú fenyegetést jelent a Vo1d nevet viselő kártevő, mely ezúttal az okostévéket vette célba. ","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint hosszú távú fenyegetést jelent a Vo1d nevet viselő kártevő, mely ezúttal...","id":"20250303_android-tv-vo1d-kartevo-botnet-fertozes-aktivitas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb.jpg","index":0,"item":"52e3a078-e923-429d-a6d7-951949b1ce58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_android-tv-vo1d-kartevo-botnet-fertozes-aktivitas-veszely","timestamp":"2025. március. 03. 09:03","title":"1,6 millió eszközt fertőzött meg egy androidos kártevő, ami egyre csak veszélyesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar kihívásaival, annak terjeszkedésével, ami új gyárak építésével jár. És bizony itt van mit ellesni Ázsiától.","shortLead":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar...","id":"20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121.jpg","index":0,"item":"3f2d4ed1-287b-4502-8ed4-d61253823b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","timestamp":"2025. március. 03. 18:03","title":"Kétszer annyiba kerül, kétszer olyan hosszú ideig tart az USA-ban, mint Tajvanon: mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f55b836-d4df-44e6-9171-c6f7470b2db6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara március 8-ára tervezett demonstrációján a szakdolgozók testületileg nem vesznek részt, természetesen magánemberként bárki elmehet az eseményre.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara március 8-ára tervezett demonstrációján a szakdolgozók testületileg nem vesznek részt...","id":"20250303_A-Magyar-Egeszsegugyi-Szakdolgozoi-Kamara-nem-csatlakozik-az-orvosok-szombati-tuntetesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f55b836-d4df-44e6-9171-c6f7470b2db6.jpg","index":0,"item":"8b2080c5-9894-4f4a-9f3d-b6c054418c77","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_A-Magyar-Egeszsegugyi-Szakdolgozoi-Kamara-nem-csatlakozik-az-orvosok-szombati-tuntetesehez","timestamp":"2025. március. 03. 06:45","title":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara nem csatlakozik az orvosok szombati tüntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi ukrajnai nagykövettel.","shortLead":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi...","id":"20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8.jpg","index":0,"item":"fb9e8028-770c-4121-a5b2-f81c798124b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","timestamp":"2025. március. 03. 19:57","title":"Határozatlan időre kitiltották Oroszországból a japán külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43316244-cf95-4fb2-8ecd-75fb0f004f74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Évek óta tevékenykedtek. ","shortLead":"Évek óta tevékenykedtek. ","id":"20250304_Autofosztogato-bandat-kaptak-el-Gyorben-17-es-18-eves-is-van-koztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43316244-cf95-4fb2-8ecd-75fb0f004f74.jpg","index":0,"item":"c5e70882-a573-4f5a-9cd7-7716bfe38f6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Autofosztogato-bandat-kaptak-el-Gyorben-17-es-18-eves-is-van-koztuk","timestamp":"2025. március. 04. 08:32","title":"Autófosztogató bandát kaptak el Győrben, 17 és 18 éves is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az illiberális magyar vezér hű marad két autokrata szellemi társához, Vlagyimir Putyinhoz és Donald Trumphoz. Ezzel messzemenően elszigetelődött Európában – írja a Frankfurter Rundschau elemzője.","shortLead":"Az illiberális magyar vezér hű marad két autokrata szellemi társához, Vlagyimir Putyinhoz és Donald Trumphoz. Ezzel...","id":"20250303_Europanak-Orban-elszigetelodes-trudeau-frankfurter-rundschau-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"f27632c5-b1dd-415a-8201-9392aef0c4b8","keywords":null,"link":"/360/20250303_Europanak-Orban-elszigetelodes-trudeau-frankfurter-rundschau-lapszemle","timestamp":"2025. március. 03. 15:45","title":"Német lap: Európának semmi szüksége nincs Orbán Viktorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347d979-7e05-4da2-84ba-c9d195006ac7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az evangélikus egyház fenntartásába került a békéscsabai, szolnoki és nyíregyházi idősek otthona. Az evangélikusokat – egész pontosan Fabiny Tamás püspököt – Iványi kereste meg.","shortLead":"Az evangélikus egyház fenntartásába került a békéscsabai, szolnoki és nyíregyházi idősek otthona. Az evangélikusokat –...","id":"20250303_Az-evangelikusok-vettek-at-Ivanyiek-intezmenyeinek-egy-reszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1347d979-7e05-4da2-84ba-c9d195006ac7.jpg","index":0,"item":"1162380e-7bda-4d59-bf5f-65c33cc0ce96","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Az-evangelikusok-vettek-at-Ivanyiek-intezmenyeinek-egy-reszet","timestamp":"2025. március. 03. 22:12","title":"Az evangélikusok vették át Iványiék intézményeinek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvége után ismét lejjebb mennek az árak.","shortLead":"A hétvége után ismét lejjebb mennek az árak.","id":"20250303_benzin-gazolaj-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7.jpg","index":0,"item":"b73aa306-43c7-4223-86ac-757939d6e97e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_benzin-gazolaj-arcsokkenes","timestamp":"2025. március. 03. 13:03","title":"Nincs vége az árcsökkenésnek a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]