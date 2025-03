A HVG Állásbörze 18 évvel ezelőtt indult, és máig az ország legnagyobb karrierrendezvénye. A szervezők idén is 5-7000 álláskeresőt várnak a helyszínen és 70 ezer látogatót az online állásbörzén. A helyszín vadonatúj: munkaadók és jelöltek Buda legnagyobb kampuszfejlesztésének helyszínén, a MOM Park szomszédságában található Dr. Koltai Jenő Sportközpontban találkozhatnak egymással. Ez az olimpiai szintű létesítmény a 2023-as atlétikai világbajnokság alatt is kivívta a versenyzők elismerését.

Kik is jönnek?

A legtöbb álláskereső gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, műszaki, informatikai területen végzett, néhány éve már dolgozik vagy hamarosan diplomázik, illetve idegen nyelveket beszél. Sokan még egyetemistaként látogatnak ki és keresik első munkahelyüket, esetleg szakmai gyakorlatukat. Akadnak karrierváltáson gondolkodók, ahogyan kékgalléros munkakörben technikusként dolgozók is. Ők a sportarénában több órát töltenek a standoknál, előadásokon, a cégek által szervezett programokon. Nyitottak, kíváncsiak, eljutnak hozzájuk a kiállítói marketingüzenetek.

Miben több egy állásbörze az állásportáloknál?

Az állásbörze az egyetlen fórum, amelyen munkaadó és álláskereső egy térben, élőben találkozik. Egy állásportálon feladott hirdetéssel ellentétben itt folyamatos a kommunikáció cég és jelölt között, sokkal több a lehetőség és eszköz egymás megismerésére.

Fontos találkozási pont a céges stand

Munkaadóként több okból is érdemes standdal jelen lenni. A kilátogató jelöltek vágynak a személyes találkozásra, a cégekkel való kapcsolatfelvételre, személyes benyomást akarnak szerezni a kiállítókról, megjelenésükről, ajánlataikról, termékeikről, az általuk vallott értékekről. Egy stand pedig találkozási pont, ahol elhelyezhetők a cég üzenetei, ahol személyesen mutatkozhat be egymásnak munkaadó és álláskereső, és ahol játékos aktivitásokkal is bemutathatja a kiállító, milyen náluk dolgozni. Így egy ilyen találkozási pont a munkáltatói márka építésében is fontos szerepet tölt be. A HVG Állásbörzén lehetőség van egységes és egyedi kivitelezésű standdal is megjelenni. A legkisebb standméret 4-6 négyzetméter, de akár 12-16 négyzetméteres terület is rendelhető.

Előnye az állásbörzének az is, hogy a vállalatok az ígéretes jelöltekkel akár helyben lebonyolíthatják az állásinterjúkat (vagy legalább az előszűrést), azaz az állásbörze jelentősen felgyorsíthatja a toborzás-kiválasztás folyamatát.

A kiállítók cégek profilja széles: a nagy ipari cégektől a képző vállalkozásokig terjed. Magyarország vezető vállalatai képviseltetik magukat, például autó- és gépgyártó, gyógyszeripari, kereskedelmi, IT- és szolgáltatócégek. Idén újdonság, hogy erősít a szállodaipar. Az állásbörzén megjelenés üzenet a konkurenciának és a szakmai nyilvánosságnak is, hogy a cégünk jelen van a piacon és bővülni készül.

Ezt adja az online állásbörze a cégeknek

A személyes állásbörze mellett három napon át fut az Online HVG Állásbörze a hvgallasborze.hu oldalon. A kiállító munkaadók virtuális standokon várják az érdeklődőket, ahol posztereket, videókat is elhelyezhetnek, chaten válaszolhatnak a kérdésekre. Itt azok a potenciális álláskeresők jelennek meg, akik vidéken élnek, home office-ban dolgoznak. Illetve olyan budapestiek is, akiknek nincs idejük a sportcsarnokba ellátogatni, vagy ugyan van munkahelyük, ám nem akarnak álláskeresőként mutatkozni. Közös bennük, hogy nyitottak a váltásra, fel akarják mérni a lehetőségeiket. Olyan jelölteket lehet itt találni, akik a rugalmas munkavégzési formák térnyerésével beilleszthetők a vállalatba, és értékes munkaerővé válhatnak.

A rendezvényt követő 10 napban egyébként még online elérhetők a meghirdetett állások a potenciális jelentkezők számára.

Érdemes ennek a toborzási eszköznek minél több előnyét kihasználni. Stand rendelése és bővebb információ az Állásbörze oldalán.