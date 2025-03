Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"204eba10-c5b4-4161-8c7a-5371736c19c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy az egy ellen harcolna Donald Trump tanácsadója az orosz elnökkel. Bejegyzésében arról is írt, hogy az ő Starlink-rendszere nélkül összeomlana az ukrán ellenállás.","shortLead":"Egy az egy ellen harcolna Donald Trump tanácsadója az orosz elnökkel. Bejegyzésében arról is írt, hogy az ő...","id":"20250309_Elon-Musk-kihivta-egy-verekedesre-Vlagyimir-Putyint-a-tet-Ukrajna-volna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204eba10-c5b4-4161-8c7a-5371736c19c0.jpg","index":0,"item":"ce5a8805-4ee4-4d5c-bdce-97406297a83b","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_Elon-Musk-kihivta-egy-verekedesre-Vlagyimir-Putyint-a-tet-Ukrajna-volna","timestamp":"2025. március. 09. 16:09","title":"Elon Musk verekedni hívta Vlagyimir Putyint, a tét Ukrajna volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik évről a másikra berobbanni a magyar művészetpártolók világába, és miként tudott aktív vásárlóként megjelenni a műalkotások piacán.","shortLead":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik...","id":"20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe.jpg","index":0,"item":"dab0e73d-f685-4ae5-ae5c-4b2079f9deca","keywords":null,"link":"/360/20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. március. 10. 06:30","title":"Lehetett-e Orbán Sárának annyi pénze, hogy saját maga fizesse a Maldív-szigeteki repülőútját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a80e29-6dd1-4ff4-9e58-c5881d3d48af","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nincs más megoldás: a doktor egyszerre két szobában, két asszisztenssel rendel.","shortLead":"Nincs más megoldás: a doktor egyszerre két szobában, két asszisztenssel rendel.","id":"20250308_videon-milyen-az-amikor-egy-orvosra-85-ezer-beteg-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17a80e29-6dd1-4ff4-9e58-c5881d3d48af.jpg","index":0,"item":"30a8f4a5-78bd-4b15-8834-3dacf7da861a","keywords":null,"link":"/elet/20250308_videon-milyen-az-amikor-egy-orvosra-85-ezer-beteg-jut","timestamp":"2025. március. 08. 08:43","title":"„Dolgozunk, nincs megállás” - videón, milyen az, amikor egy orvosra 85 ezer beteg jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0655a93-8e7e-4090-8238-9845b4a56c78","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem lendítette fel a népgazdaságot a munkaversenyek forszírozása, a sorozatos csalásokkal elért hihetetlen teljesítmények csak az egyenlőtlenségeket és a munkahelyi balesetek számát növelték – derül ki a 75 éve csúcsára ért sztahanovista mozgalomról. Sztahanovista nem akárkiből lehetett, de aki sikeresen betöltötte a propaganda által kijelölt szerepet, mesés juttatásokban részesülhetett.","shortLead":"Nem lendítette fel a népgazdaságot a munkaversenyek forszírozása, a sorozatos csalásokkal elért hihetetlen...","id":"20250308_hvg-hosok-terepe-sztahanovistak-munkasok-munkaverseny-parasztvakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0655a93-8e7e-4090-8238-9845b4a56c78.jpg","index":0,"item":"e3a0dc52-927b-481b-987f-eb8b4119c150","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-hosok-terepe-sztahanovistak-munkasok-munkaverseny-parasztvakitas","timestamp":"2025. március. 08. 10:30","title":"„Aki ismerte a szakmát, tudta, hogy mindez parasztvakítás” – közutálatnak örvendő sztahanovisták gyári díszletek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár korábban egy felvételt lehetett úgy érteni, a művész végül tiszta vizet öntött a pohárba.","shortLead":"Bár korábban egy felvételt lehetett úgy érteni, a művész végül tiszta vizet öntött a pohárba.","id":"20250308_A-kurva-anyjat-minden-Fidesz-ezzel-egeszitette-ki-Majka-Csurran-cseppent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"20b8fba4-14e5-42b7-b328-8ff253529242","keywords":null,"link":"/kultura/20250308_A-kurva-anyjat-minden-Fidesz-ezzel-egeszitette-ki-Majka-Csurran-cseppent","timestamp":"2025. március. 08. 11:02","title":"Mégsem fideszezett Majka az Aréna-koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e82a84-2eb4-4378-8b5b-0400daf2df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar állam az átadás előtt módosította a beépíthetőséget.","shortLead":"A magyar állam az átadás előtt módosította a beépíthetőséget.","id":"20250308_reformatus-egyhaz-ingatlan-budapest-mkkp-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42e82a84-2eb4-4378-8b5b-0400daf2df81.jpg","index":0,"item":"e6e91064-6b48-4d00-8415-4297835e0771","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_reformatus-egyhaz-ingatlan-budapest-mkkp-kovacs-gergely","timestamp":"2025. március. 08. 17:50","title":"Kovács Gergely: Magánkézbe játszott át a Református Egyház egy többmilliárdos budapesti területet, amelyet nemrég ingyen kapott az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egy éves betiltáshoz egy 14 éves fiú meggyilkolása vezetett.","shortLead":"Az egy éves betiltáshoz egy 14 éves fiú meggyilkolása vezetett.","id":"20250308_Albania-most-mar-biztosan-betiltja-a-TikTokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"e27856b9-814d-48e1-9bc1-6202f1ced52e","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Albania-most-mar-biztosan-betiltja-a-TikTokot","timestamp":"2025. március. 08. 11:53","title":"Albánia most már biztosan betiltja a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik egy kicsit a Brabus G-osztályéhoz hasonló külsejű Land Cruisert szeretnének maguknak.","id":"20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00f2517f-fe0a-4ae6-be14-890e1da5dfdc.jpg","index":0,"item":"2eb6cb92-40f6-4105-8126-b0c205624d10","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_alaposan-felmorcositott-uj-toyota-land-cruiser-wald-tuning","timestamp":"2025. március. 10. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új Toyota Land Cruisert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]