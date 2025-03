Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz kormány is védővámot vezetett be a kínai importkocsikra, csak ők máshogy nevezték el a sarcot – cserébe az évi 10-20 százalékkal emelkedik.","shortLead":"Az orosz kormány is védővámot vezetett be a kínai importkocsikra, csak ők máshogy nevezték el a sarcot – cserébe az évi...","id":"20250310_Oroszorszag-Kina-autok-import-domping-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb440e22-33d1-49ed-ae61-575ab9cdf459.jpg","index":0,"item":"32274bd2-5bd9-4d7b-9a79-daf90cb4738f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Oroszorszag-Kina-autok-import-domping-vam","timestamp":"2025. március. 10. 10:03","title":"Hiába a határtalan barátság, Oroszországnak is elege lett az olcsó kínai autók dömpingjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány a boltokat fenyegeti; Trump előbb vámokat vezetett be, majd egy csomót felfüggesztett közülük. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány...","id":"20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"12b078c9-73fe-4185-b33d-6179a08505bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány rácsodálkozott, hogy csak nem sikerült földbe döngölni az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","id":"20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765.jpg","index":0,"item":"6c9d882e-7e1a-4166-a0f7-07d3fd2ac9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","timestamp":"2025. március. 09. 16:27","title":"Inkább az orbáni Magyarország uniós tagságáról látna népszavazást a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ecafd8-a9fc-4bed-a167-009b933195db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hámori Luca bokszolót is felköszöntötte nőnapon Orbán Viktor miniszterelnök, dedikált bokszkesztyűket is váltottak.","shortLead":"Hámori Luca bokszolót is felköszöntötte nőnapon Orbán Viktor miniszterelnök, dedikált bokszkesztyűket is váltottak.","id":"20250309_orban-viktor-hamori-luca-nonap-boksz-ferfival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ecafd8-a9fc-4bed-a167-009b933195db.jpg","index":0,"item":"d0b9a626-abdc-4b35-82d2-535166d45232","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_orban-viktor-hamori-luca-nonap-boksz-ferfival","timestamp":"2025. március. 09. 09:08","title":"„Maga bokszolt férfival” – Hámori Lucával zárta a sűrű nőnapot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sorozat így is a nézettségi toplista első helyére került.","shortLead":"A sorozat így is a nézettségi toplista első helyére került.","id":"20250310_hunyadi-sorozat-nezettseg-tv2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"1eee027e-e09f-4fc7-b269-a0d887aa0938","keywords":null,"link":"/elet/20250310_hunyadi-sorozat-nezettseg-tv2","timestamp":"2025. március. 10. 18:47","title":"Nagyot ment a Hunyadi szombaton, de vasárnapra elvesztette nézői nyolcadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d944c-0a5c-47e4-8502-781bc426ea50","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Március 9-én mutatja be a Radnóti Színház az Angyalok Amerikában első részét. Tony Kushner drámaírót meglepte, hogy újra színpadra állítják Budapesten az AIDS-krízis idején, a Reagan-érában játszódó darabját, amelyben majdnem minden szereplő meleg. Miért nem tűrte meg Al Pacino Kushnert a forgatáson? Tart-e az amerikai LMBTQ-közösség Donald Trumptól? Interjú Steven Spielberg állandó forgatókönyvírójával.","shortLead":"Március 9-én mutatja be a Radnóti Színház az Angyalok Amerikában első részét. Tony Kushner drámaírót meglepte...","id":"20250309_hvg-erzik-afenyegetest-tony-kushner-interju-dramairo-az-angyalok-amerikaban-spielberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d944c-0a5c-47e4-8502-781bc426ea50.jpg","index":0,"item":"84970137-6d71-472c-a73e-bd713ef056fa","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-erzik-afenyegetest-tony-kushner-interju-dramairo-az-angyalok-amerikaban-spielberg","timestamp":"2025. március. 09. 20:00","title":"„Meglepett, hogy színre kerül a darabom Magyarországon, azt hittem, a propagandatörvény miatt nem lehet“ – Tony Kushner a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. március. 09. 11:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tíz nap helyett csak egyet tudott üzemelni az Athena szonda, amely egy magyar műszert is vitt a Holdra.","shortLead":"Tíz nap helyett csak egyet tudott üzemelni az Athena szonda, amely egy magyar műszert is vitt a Holdra.","id":"20250310_intuitive-machines-athena-holdszonda-oldalara-borult-napelemek-leallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef2190b8-4798-4877-9ea0-4213e21ef191.jpg","index":0,"item":"8fd12f82-7d33-4c90-b0d6-1295c972f35a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_intuitive-machines-athena-holdszonda-oldalara-borult-napelemek-leallas","timestamp":"2025. március. 10. 09:03","title":"Idő előtt elnémult az Intuitive Machines holdszondája, amely az oldalára dőlve landolt a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]