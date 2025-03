A kormánypárti médiatermékek ellen összesen 76 sajtó-helyreigazítási perben született ítélet 2024 folyamán. A 76 perből 67-et vesztettek el: 51-et teljesen, 16-ot pedig részlegesen – derült ki a Fővárosi Törvényszék adataiból, amit az Átlátszó kért ki.

A rekorder a Magyar Nemzet lett 24 elmarasztaló ítélettel, a második helyen az Origo végzett 13 elbukott sajtóperrel (ebből 12 teljes és 1 részleges elmarasztalással), a harmadik pedig a Ripost szintén 13-mal (amiből 9 teljes és 4 részlegesen elmarasztaló ítélet).

A független sajtótermékek ellen 26 sajtó-helyreigazítási perben született ítélet tavaly, és abból 19, vagyis az ügyek 73 százaléka a médiumok győzelmével zárult.

A cikk szerint az Átlátszó ellen 5 sajtóperben, a Magyar Hang és az RTL ellen 2-2 esetben született tavaly ítélet, az összes perüket megnyerték. A HVG-t 6 sajtóperből 3 esetben marasztalta el a bíróság részlegesen, a 24.hu-t pedig szintén 6 sajtóperből 2 alkalommal teljesen. A 444 elleni 3 sajtóperből 1 esetben vesztett a lap részlegesen, a Telex pedig 2 sajtóperből szintén 1 részleges elmarasztalást kapott.

Személyiségi jogi pereket is indítottak a sajtótermékek ellen. Ebből a kormánymédia 33-at vesztett el teljesen, vagy részben. Ebben a Mediaworks vitte a prímet, ellenük összesen 26 keresetet nyújtottak be, és ebből 24 alkalommal vesztettek is, 20 esetben teljesen, 4 alkalommal pedig részlegesen. Mellettük még a HírTv és a TV2 az ellene indult 4-4 személyiségi jogi per mindegyikében vesztett.

Ezeken kívül még 2 ilyen ügyben született tavaly ítélet: a 444 nyert, a 24.hu pedig részlegesen vesztett.