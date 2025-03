Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23544461-7246-4aec-b96e-41783db14e71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Végpontok közötti titkosítás jön az iOS-es és az androidos eszközök közötti kommunikációba, melynek kidolgozásában maga az Apple is részt vett.","shortLead":"Végpontok közötti titkosítás jön az iOS-es és az androidos eszközök közötti kommunikációba, melynek kidolgozásában maga...","id":"20250314_rcs-szabvany-android-iphone-uzenetkuldes-biztonsag-vegpontok-kozotti-titkositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23544461-7246-4aec-b96e-41783db14e71.jpg","index":0,"item":"c5bb9f11-9d2d-4b49-89dc-450754a93690","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_rcs-szabvany-android-iphone-uzenetkuldes-biztonsag-vegpontok-kozotti-titkositas","timestamp":"2025. március. 14. 18:03","title":"Biztonságosabb lesz a funkció, ami leküzdi az Android és az iPhone közötti korlátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az újra 5 százalék fölé emelkedett infláció miatt az inflációkövető állampapírok tulajdonosai közül most sokan elgondolkozhatnak azon, érdemes-e mégis inkább megtartani a PMÁP-jukat. A Bank360.hu elemzésében végigszámolta a lehetőségeket 5 százalék felett ragadó inflációra is.","shortLead":"Az újra 5 százalék fölé emelkedett infláció miatt az inflációkövető állampapírok tulajdonosai közül most sokan...","id":"20250314_inflacio-pmap-megtartas-kamatfizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"dd244ac2-babe-4cd3-9f28-7b5b8461f93c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_inflacio-pmap-megtartas-kamatfizetes","timestamp":"2025. március. 14. 07:50","title":"Megugrott az infláció, érdemes mégis megtartani a prémium állampapírokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva csak azért támaszt előfeltételeket a tűzszünet kapcsán, hogy aztán ne történjen semmi.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva csak azért támaszt előfeltételeket a tűzszünet kapcsán, hogy aztán ne történjen...","id":"20250314_zelenszkij-putyin-trump-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"978f21a6-25bf-4cb9-aab3-d5d777e1da8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_zelenszkij-putyin-trump-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 14. 07:54","title":"Zelenszkij: Putyin fél megmondani Trumpnak, hogy folytatni akarja a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","shortLead":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","id":"20250314_tiborcz-drawa-mezopack","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606.jpg","index":0,"item":"4b0092a6-3380-4650-b173-3be2f3acbcc7","keywords":null,"link":"/360/20250314_tiborcz-drawa-mezopack","timestamp":"2025. március. 14. 12:30","title":"Mozgolódás látható Tiborcz egyik cégénél, de vajon mire készülhet Orbán veje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaaaa19-300f-4dc4-b06b-a3ff47ac2695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítja a kormány a korábban 5,4 milliárd forintból megvásárolt magánszolgáltató cégeket, amelyekből létrehozza a Nemzeti Dialízis Központot.","shortLead":"Átalakítja a kormány a korábban 5,4 milliárd forintból megvásárolt magánszolgáltató cégeket, amelyekből létrehozza...","id":"20250314_Nemzeti-Dializis-Kozpontot-hoz-letre-a-kormany-az-5-milliardert-felvasarolt-egykori-maganszolgaltatobol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eaaaa19-300f-4dc4-b06b-a3ff47ac2695.jpg","index":0,"item":"dcc947ba-2de5-41de-883d-0f941917fdc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Nemzeti-Dializis-Kozpontot-hoz-letre-a-kormany-az-5-milliardert-felvasarolt-egykori-maganszolgaltatobol","timestamp":"2025. március. 14. 15:59","title":"Nemzeti Dialízis Központot hoz létre a kormány az 5 milliárdért felvásárolt egykori magánszolgáltatóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8f229-55ef-4fef-bdac-2e204e4bba36","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami képes előre jelezni, hogyan fog manőverezni egy ellenséges pilóta.","shortLead":"Kínai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami képes előre jelezni, hogyan fog manőverezni...","id":"20250313_mesterseges-intelligencia-repulogep-harc-manoverezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74c8f229-55ef-4fef-bdac-2e204e4bba36.jpg","index":0,"item":"b4eb4104-fd5e-4145-8b1b-517021dbc0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_mesterseges-intelligencia-repulogep-harc-manoverezes","timestamp":"2025. március. 13. 19:03","title":"Legyőzte az embert a mesterséges intelligencia a szimulált légiharcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fa3f7d-22e3-4416-a7d3-372e2c4b8427","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Elképesztően hatékony hajtáslánccal, masszív mesterséges intelligenciás támogatású szupermodern technikával és változatlanul izgalmas négyajtós kupé formatervvel támad az elektromos új Mercedes CLA, ami hamarosan hibrid és sportkombi változatban is érkezik.","shortLead":"Elképesztően hatékony hajtáslánccal, masszív mesterséges intelligenciás támogatású szupermodern technikával és...","id":"20250313_uj-mercedes-cla-800-km-hatotav-csillagos-villanyos-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5fa3f7d-22e3-4416-a7d3-372e2c4b8427.jpg","index":0,"item":"b3963f0d-525a-49b8-bd5a-0ab81c814c55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_uj-mercedes-cla-800-km-hatotav-csillagos-villanyos-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 13. 19:00","title":"Itt az új Mercedes CLA: beültünk a közel 800 km hatótávú csillagos villanyosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24feaf-0c0c-4e7f-ac4c-51ee86ba814b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mobilok után a robotokba is beköltözhet a Google Gemini, a cég most két, ehhez használatos, speciális nyelvi modellt is bemutatott.","shortLead":"A mobilok után a robotokba is beköltözhet a Google Gemini, a cég most két, ehhez használatos, speciális nyelvi modellt...","id":"20250313_google-gemini-robot-mesterseges-intelligencia-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24feaf-0c0c-4e7f-ac4c-51ee86ba814b.jpg","index":0,"item":"05c6ea28-c352-4a1c-a2ce-cc256082a336","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_google-gemini-robot-mesterseges-intelligencia-nyelvi-modell","timestamp":"2025. március. 13. 16:03","title":"A Google beépítette egy robotba az MI-jét, és ez új korszakot nyithat a robotikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]