Már csak néhány hét és jön az ország legnagyobb karrierfóruma. Az idei HVG Állásbörzét a korábbi évekhez hasonlóan hibrid (személyes és online) formában rendezik. A helyszín vadonatúj: a munkaadókkal Buda legnagyobb kampuszfejlesztésének helyszínén, a MOM Park szomszédságában található Dr. Koltai Jenő Sportközpontban találkozhatnak egymással április 9-10-én. Aki nem tud ide ellátogatni, az az ezzel párhuzamosan futó és egy nappal tovább (április 11-ig) tartó online állásbörzére csatlakozhat a www.hvgallasborze.hu oldalon.

A HVG Állásbörzén a legtöbb állásajánlat közgazdász végzettségűeknek (pénzügy, számvitel, logisztika), mérnököknek, informatikusoknak, az idegen nyelveket jól beszélőknek szól. Pályakezdőket és több éves szakmai tapasztalattal rendelkezőket egyaránt keresnek a munkaadók.

A szervezők célja, hogy az állásbörze egy helyen és minden szinten segítse a karrierépítőket céljaik elérésében. Ennek jegyében komplex álláskeresési csomag várja a kilátogatókat. Nézzük, miből is áll ez.

Önéletrajzi tanácsadás

Az írásbeli pályázat szíve egy profi önéletrajz. Az állásbörze CV tanácsadó szigetén tapasztalt CV- és karriertanácsadók várják a kilátogatókat. Itt vonzóbbá tehető az önéletrajz. Az álláskeresőknek célszerű a regisztrációkor a CV-t feltölteni profil mellé, hogy a tanácsadók gyorsan hozzáférhessenek.

Profi fotókészítés

A tartalom mellett feldobja az önéletrajzot egy üzleties portréfotó. Ezt az állásbörze helyszínén bárki elkészíttetheti magáról. Sőt, több képből választhatja ki a legjobbat, amelyet azonnal be is illeszthet önéletrajzába. A profi fotó elkészítésére a Jobline standon van lehetőség a helyszínen.

Állásinterjúra készülés

A kiválasztás legfontosabb megmérettetése az állásinterjú. A HVG Állásbörzére kitelepül az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kara, amelynek szakemberei rapid interjúkkal, valós szituációkkal és szimulációs gyakorlatokkal készülnek.

Szintén az állásinterjúra készítenek fel a Budapesti Metropolitan Egyetem szakemberei. Az álláskeresők tét nélkül, biztonságos környezetben gyakorolhatják, hogyan lehetnek magabiztosak, miként mutassák a legjobb arcunkat a cégek képviselőinek.

Pályakezdő pont

Különösen nagy kihívásnak élik meg első állásuk / gyakornoki helyük megtalálását azok, akik még tanulnak vagy frissdiplomásként most lépnek ki az álláspiacra. A Pályakezdő pontra őket várják. Itt a fiatalok a Zyntern szakértőitől egyebek mellett arról kaphatnak tanácsokat, milyen eszközökkel találhatják meg a számukra megfelelő állást, milyen szempontokat mérlegeljenek. Emellett Zyntern csapata segít eligazodni a jogi tudnivalók, szerződések és álláskeresési praktikák világában a pályakezdőknek.

Pályakezdő karriertanácsadás

A frissdiplomásokat, gyakornoki helyet keresőket az euDiákok csapata is segíti. Az euDiákok Pályakezdő karriertanácsadás standján arról is szó lesz, miként fejleszthetik a kommunikációs és prezentációs készségeiket a munkaerőpiacra éppen kilépők, hogyan építhetnek kapcsolatot. Előkerül persze itt is a CV-tanácsadás, az állásinterjúra készülés és az is, hogyan lehet top céghez tapasztalat nélkül bejutni.

ÉnTervező Sziget

Az álláskeresésben, de a mindennapi életben is egyre fontosabb a jó önismeret és a tudatos tervezés. Könnyű a fókuszt elveszíteni ebben a gyorsan változó világban, a munka-magánélet egyensúly kialakítása sokaknak nagy kihívás. Az ÉnTervező standon Fuller Bianka pszichológus, az ÉnTervező Önismereti Napló és Klub alapítója és csapata segíti az érdeklődőket abban, hogy merre induljanak, hogyan tudnak egy működő rendszert kialakítani, milyen eszközökkel kerülhetnek közelebb céljaikhoz. A standot felkeresők konkrét önismereti tippeket és gyakorlatokat is megtanulhatnak.

Egészségsziget

Idén is lesz Egészségsziget, ahol a Szent János Kórház szakértői várják a látogatókat ingyenes szűrésekkel és vizsgálatokkal.

Szépségsziget és stílustanácsadás nemcsak nőknek

Az üzleti világban a megnyerő megjelenés legalább annyira fontos, mint a szakmai tudás. Egy jól összeállított öltözet, egy jó smink magabiztosságot sugároz, és segíthet abban, hogy már az első benyomás is professzionális legyen állásinterjún, de akár üzleti tárgyaláson vagy a mindennapokban.

Az állásbörze Szépségszigetén a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum profi szakemberei sminkelnek és adnak szépségápolási tanácsot. A Magnolia Stílus és Fotó csapata mini stylisttanácsadással igazít el a divat útvesztőiben. Az idelátogatók felpróbálhatják a bemutatott szetteket. Kérésre fotók is készülnek, amivel akár a social media profiloldal is frissíthető. Újdonság, hogy idén férfiaknak is lesz stílustanácsadás a Cross & Field Men’s Fashion jóvoltából.

A tanácsadások mellett a szervezők élményprogramokkal is készülnek.

Jövő Mobilitása pálya

Jövő Mobilitása pályán a Jövő Mobilitása Szövetség és a Sencor segítségével megismerkedhetünk a fenntartható közlekedés izgalmas világával, kipróbálhatunk elektromos mobilitási eszközöket. Emellett a Sencor standján minden nap egy szerencsés látogató gazdagabb lesz egy Sencor elektromos rollerrel!

Élménykóstolás és Vegán sziget

Megkóstolható több ízletes vegán étel is a börzén, bepillantást nyerhetünk, hogy az egészséges és fenntartható életmód milyen változatos és ínycsiklandó lehet. Az élménykóstoltatásban részt vesz a Majomkenyér, a RedPower, a Lockalbox, a Zoi Kingdom, a MyCosmofood, és a Duckinger.

Gifie fotósziget és Robotvilág

Lesz újra Gifie fotósziget, és az intelligens robotok legújabb generációjával is meg lehet ismerkedni a Bastion által.

Az állásbörzén való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrálók (itt lehet megtenni: https://www.hvgallasborze.hu) között a szervezők értékes nyereményeket sorsolnak ki.

Várunk a HVG Állásbörzén április 9-10-én személyesen a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, április 9-11. között pedig online a hvgallasborze.hu oldalon!