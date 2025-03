Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e032bb0d-88e9-4c10-8d3b-58b301a9a5ea","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Érthető, hiszen a törvényt részben a romániai áttelepülők megfékezéséért hoznák meg.","shortLead":"Érthető, hiszen a törvényt részben a romániai áttelepülők megfékezéséért hoznák meg.","id":"20250317_Romaniaban-is-hire-ment-Navracsics-tervenek-ami-megtiltana-a-jottmenteknek-hogy-hazakat-vegyenek-a-magyar-falvakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e032bb0d-88e9-4c10-8d3b-58b301a9a5ea.jpg","index":0,"item":"d161b4a6-f085-465e-872f-6cdd4e5681b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_Romaniaban-is-hire-ment-Navracsics-tervenek-ami-megtiltana-a-jottmenteknek-hogy-hazakat-vegyenek-a-magyar-falvakban","timestamp":"2025. március. 17. 10:23","title":"Romániában is híre ment Navracsics tervének, ami megtiltaná a jöttmenteknek, hogy házakat vegyenek a magyar falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5a5bcf-4c39-4662-9079-21ac17048dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész a Tisza március 15-ei ünnepségén felolvasta az eredeti 12 pontot, hátha a Karmelitában is meghallják.","shortLead":"A színművész a Tisza március 15-ei ünnepségén felolvasta az eredeti 12 pontot, hátha a Karmelitában is meghallják.","id":"20250315_Nagy-Ervin-Nem-kerunk-az-Orban-altal-atirt-12-pontbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c5a5bcf-4c39-4662-9079-21ac17048dce.jpg","index":0,"item":"b2bc26c8-c433-439d-b5e0-52434bdbb0ca","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Nagy-Ervin-Nem-kerunk-az-Orban-altal-atirt-12-pontbol","timestamp":"2025. március. 15. 16:07","title":"Nagy Ervin: Nem kérünk az átírt 12 pontból, mi Petőfi népe vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség gyanúja szerint a férfi azért végzett a betegekkel, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.","shortLead":"Az ügyészség gyanúja szerint a férfi azért végzett a betegekkel, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.","id":"20250315_Kilenc-gyilkossaggal-vadoljak-egy-nemetorszagi-hospice-korhaz-apolojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"9d6f7465-51d3-45a5-9e2f-857f28ab1a3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Kilenc-gyilkossaggal-vadoljak-egy-nemetorszagi-hospice-korhaz-apolojat","timestamp":"2025. március. 15. 15:28","title":"Kilenc gyilkossággal vádolják egy németországi hospice-kórház ápolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b74fc5-cae7-48a0-8017-b0391f6e0a94","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Egyéves elnöksége legsúlyosabb válságát éli az excentrikus Javier Milei argentin államfő, aki ezreket károsított meg egy csalásnak bizonyult kriptovaluta népszerűsítésével. A Trump-kedvenc elnök sajátos gazdaságpolitikájának eredményei éppen most kezdenek jelentkezni.","shortLead":"Egyéves elnöksége legsúlyosabb válságát éli az excentrikus Javier Milei argentin államfő, aki ezreket károsított meg...","id":"20250316_argentin-anarchokapitalizmus-lancfureszes-tempo-trumpkedvenc-kriptoelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b74fc5-cae7-48a0-8017-b0391f6e0a94.jpg","index":0,"item":"5ba3bb9f-04a6-486d-a79c-5fe427a16e5c","keywords":null,"link":"/360/20250316_argentin-anarchokapitalizmus-lancfureszes-tempo-trumpkedvenc-kriptoelnok","timestamp":"2025. március. 16. 08:00","title":"Védjegye a láncfűrész – reformokkal és kriptóval bűvészkedik a Trump-imádó argentin elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58de5eb5-055c-4c84-bfa4-5fac42f3d261","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Alacsony építési mód, relatíve szerény tömeg, takarékos hátsókerékhajtás és nagy akkumulátor. A Tesla ilyen építőkockákkal dolgozva alkotta meg a rekordhatótávú Model 3-at, amely indexkar nélkül és egész korrekt áron indul csatába.","shortLead":"Alacsony építési mód, relatíve szerény tömeg, takarékos hátsókerékhajtás és nagy akkumulátor. A Tesla ilyen...","id":"20250315_azt-a-hetszazat-700-km-hatotav-bajnok-uj-Tesla-Model-3-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58de5eb5-055c-4c84-bfa4-5fac42f3d261.jpg","index":0,"item":"b5c953a6-6b29-4c91-a144-a294c17ec46a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250315_azt-a-hetszazat-700-km-hatotav-bajnok-uj-Tesla-Model-3-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 17:00","title":"Azt a hétszázát! Teszten a 700 km-t ígérő hatótávbajnok, az új Tesla Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670adf2a-1c18-4692-9be0-6d5cd17c9a35","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Elnökségének legnagyobb tiltakozásával néz szembe Alekszandar Vucsics szerb elnök. Évtizedek óta nem gyűlt össze ekkora tömeg Belgrádban, dacára annak, hogy több vonat- és buszjáratot felfüggesztettek, nehéz megközelíteni a fővárost.","shortLead":"Elnökségének legnagyobb tiltakozásával néz szembe Alekszandar Vucsics szerb elnök. Évtizedek óta nem gyűlt össze ekkora...","id":"20250315_Tizezrek-tuntetnek-Vucsics-ellen-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670adf2a-1c18-4692-9be0-6d5cd17c9a35.jpg","index":0,"item":"289e0aef-5e8d-4c5f-9c06-7711f99dcc77","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Tizezrek-tuntetnek-Vucsics-ellen-Belgradban","timestamp":"2025. március. 15. 13:51","title":"Tízezrek tüntetnek Vucsics ellen Belgrádban a közlekedés blokkolása ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","shortLead":"Donald Trump szerint a cél, hogy helyreállítsák a hajóközlekedést a Vörös-tengeren.","id":"20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa4072c-1e5f-421c-aa41-ca770bb417eb.jpg","index":0,"item":"18c8874a-07ba-47da-8bdc-c24ff67acf54","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Huszi-celpontokat-tamadott-az-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. március. 15. 21:42","title":"Húszi célpontokat támadott az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","shortLead":"Egy férfi és egy nő ellen nyomoznak tiltott szerencsejáték szervezése miatt.","id":"20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161d92ef-70a7-4569-955d-a8173be36699.jpg","index":0,"item":"6f336a57-ac7f-4295-9d7e-63e63797851a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Illegalis-pokerpartit-szamoltak-fel-a-veszpremi-rendorok","timestamp":"2025. március. 16. 13:23","title":"Illegális pókerpartit számoltak fel a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]