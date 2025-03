Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d82dacb-d67f-4bd8-9a21-d78ee1991568","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője a múlt héten vehette át a kinevezését Orbán Viktor miniszterelnöktől. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője a múlt héten vehette át a kinevezését Orbán Viktor miniszterelnöktől. ","id":"20250316_deutsch-tamas-hadhazy-akos-zuglo-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d82dacb-d67f-4bd8-9a21-d78ee1991568.jpg","index":0,"item":"e7991aa1-0db4-45a6-b11e-1897c5acea45","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_deutsch-tamas-hadhazy-akos-zuglo-valasztas","timestamp":"2025. március. 16. 17:20","title":"Deutsch Tamás lett a Fidesz első embere Zuglóban, Hadházy Ákos szerint öröm lesz elverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","shortLead":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","id":"20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a2f9c5be-4adf-49a9-b0c2-dbb006112c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. március. 17. 10:45","title":"Hétfő reggel benyújtották, tízkor már tárgyalta is a parlamenti bizottság a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős gyilkossággal vádolják azt a férfit, aki megölte a fonói kisbolt eladóját, és bántalmazott egy arra járó nőt, aki a kórházban vesztette életét. Az elkövetőt a bíróság folyosóján kérdezte a TV2 riportere.","shortLead":"Kettős gyilkossággal vádolják azt a férfit, aki megölte a fonói kisbolt eladóját, és bántalmazott egy arra járó nőt...","id":"20250318_Kotekedett-a-Tenyek-riporterevel-a-fonoi-gyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc.jpg","index":0,"item":"295487eb-c191-42da-92f6-30355368dc14","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Kotekedett-a-Tenyek-riporterevel-a-fonoi-gyilkos","timestamp":"2025. március. 18. 11:29","title":"Kötekedett a Tények riporterével a fonói gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","shortLead":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","id":"20250318_magyar-peter-a-fideszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb.jpg","index":0,"item":"5c3c83a0-ea0a-471d-9947-cac607d6758f","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_magyar-peter-a-fideszrol","timestamp":"2025. március. 18. 13:39","title":"Magyar Péter: Az ember saját magát is megkérdőjelezi, én voltam a hülye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1 tematikájú képeket.","shortLead":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1...","id":"20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46.jpg","index":0,"item":"f607b2dc-e472-4940-8ce0-9ea6a5061744","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","timestamp":"2025. március. 17. 07:59","title":"Elképesztő Lego felvételekkel rukkolt elő a fiatal magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da240007-d41d-474c-9745-06dcb67d5893","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Firefly Aerospace eszköze, a Blue Ghost sikeresen örökítette meg, ahogy a Föld bekerült a Nap és a Hold közé.","shortLead":"Az amerikai Firefly Aerospace eszköze, a Blue Ghost sikeresen örökítette meg, ahogy a Föld bekerült a Nap és a Hold...","id":"20250317_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-napfogyatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da240007-d41d-474c-9745-06dcb67d5893.jpg","index":0,"item":"2eb0d369-45a0-4308-9817-8840d64851e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-napfogyatkozas","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Így néz ki a napfogyatkozás a Hold felszínéről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Telegramon jelentették be a személyi változást. ","shortLead":"Telegramon jelentették be a személyi változást. ","id":"20250316_Volodimir-Zelenszkij-uj-vezerkari-fonokot-nevezett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f.jpg","index":0,"item":"e6e25388-e5bd-4bac-995f-1b67adf53d35","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Volodimir-Zelenszkij-uj-vezerkari-fonokot-nevezett-ki","timestamp":"2025. március. 16. 22:02","title":"Volodimir Zelenszkij új vezérkari főnököt nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]