[{"available":true,"c_guid":"41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak témák, amelyekről legszívesebben tudomást sem szeretnénk venni. Ilyen a végrendelkezés is, mégis érdemes tudni, miről dönthetünk még életünkben, és mivel jár egy végrendelet kedvezményezettjének lenni.","shortLead":"Vannak témák, amelyekről legszívesebben tudomást sem szeretnénk venni. Ilyen a végrendelkezés is, mégis érdemes tudni...","id":"20250324_Vegrendelet---Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41db833b-e15d-49e3-8e51-b00797f5a721.jpg","index":0,"item":"637a9fad-909d-487b-8301-4b80d59bfeb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Vegrendelet---Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 24. 06:00","title":"Hogyan támadhatom meg a végrendeletet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","shortLead":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","id":"20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"8746c2a7-2802-4a2d-82d9-986864216ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","timestamp":"2025. március. 24. 20:59","title":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni húszik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia által működtetett internetes keresőt fejlesztő Perplexity AI is beszállt a TikTokért folytatott licitbe, és azt is elárulta, mit tenne a platformmal, ha megvásárolná.","shortLead":"A mesterséges intelligencia által működtetett internetes keresőt fejlesztő Perplexity AI is beszállt a TikTokért...","id":"20250324_perplexity-ai-tik-tok-betiltasa-felvasarlas-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"d4015d7e-6415-4cac-9e6a-7a09648787bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_perplexity-ai-tik-tok-betiltasa-felvasarlas-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 24. 12:03","title":"Mestertervvel állt elő a Perplexity AI, hogy megszerezze a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A forint erősödése 422 milliárd forinttal szépítette a devizaadósság értékét, az államadósság így csak 2 ezer milliárd forinttal nőtt két hónap alatt. A(z inflációkövető) állampapírok hozamfizetései elvittek közel ezer milliárd forintot, a 13. havi nyugdíj közel 500 milliárd forintot. Február végére összejött az éves hiányterv 40 százaléka, de a cél teljesíthető lehet, az adóbevételek (pl. áfa, jövedéki adók, szja, illetékek) szépen folynak be.","shortLead":"A forint erősödése 422 milliárd forinttal szépítette a devizaadósság értékét, az államadósság így csak 2 ezer milliárd...","id":"20250324_Repulorajt-a-koltsegvetesben-2-honap-2-ezer-milliard-forint-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"5e9fbafa-7787-410f-bdd2-12ade03b1e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Repulorajt-a-koltsegvetesben-2-honap-2-ezer-milliard-forint-allamadossag","timestamp":"2025. március. 24. 12:36","title":"Repülőrajt a költségvetésben: 2 hónap, 2 ezer milliárd forint államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ef1fbf-3bdc-4d08-ae48-3f48fd272c91","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Arról is beszélt például, hogy sok jó dolog történt 2010 óta a magyar futballban, de a legnagyobb dolognak azt tartja, amikor a magyar gyerekek kifütyülték a letérdelő angol focistákat.","shortLead":"Arról is beszélt például, hogy sok jó dolog történt 2010 óta a magyar futballban, de a legnagyobb dolognak azt tartja...","id":"20250323_Orban-Viktor-magyar-futball-trollfoci-megfejtes-magyar-valogatott-felcsut-puskas-akademia-rasszizmus-nb-i-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ef1fbf-3bdc-4d08-ae48-3f48fd272c91.jpg","index":0,"item":"fcfdac0f-308e-43ac-b262-67eedaf0c793","keywords":null,"link":"/sport/20250323_Orban-Viktor-magyar-futball-trollfoci-megfejtes-magyar-valogatott-felcsut-puskas-akademia-rasszizmus-nb-i-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 17:14","title":"Orbán egy adag rasszizmussal átitatva, de egy óra alatt megfejtette a magyar futball legnagyobb kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az adómentesség a választás évében lép életbe. A javaslat célja az édesanyák megbecsülése, a terheik csökkentése és a gyermekvállalás ösztönzése.","shortLead":"Az adómentesség a választás évében lép életbe. A javaslat célja az édesanyák megbecsülése, a terheik csökkentése és...","id":"20250324_30-ev-alatti-anyak-szja-mentessege-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"41a34780-36c6-4a47-8405-0b9a8f73290f","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_30-ev-alatti-anyak-szja-mentessege-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 24. 15:43","title":"Benyújtották a 30 év alatti anyák szja-mentességéről a törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hiba Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó állásába kerülhet, mivel ő volt az, aki véletlenül meghívta a „húszi csoportba” a lap főszerkesztőjét.","shortLead":"A hiba Michael Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó állásába kerülhet, mivel ő volt az, aki véletlenül meghívta a „húszi...","id":"20250325_trump-hegseth-atlantic-haditervek-reakciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"013fc44f-787b-437b-bef7-7276d9fdc8cb","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_trump-hegseth-atlantic-haditervek-reakciok","timestamp":"2025. március. 25. 06:12","title":"Trump és Musk viccelődtek, Hegseth idegesen tagad – így reagáltak amerikai vezetők az Atlanticnek kiszivárogtatott tervekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a6463-d959-4cb3-bd39-51a7dfbc561d","c_author":"Mellár Tamás","category":"360","description":"A 2024-es GDP alapadataiból kiderül, hogy az Orbán-kormány továbbra is kitart az elhibázott gazdaságpolitikája mellett – figyelmeztet cikkünk szerzője, Mellár Tamás ellenzéki képviselő, egykori KSH-elnök.","shortLead":"A 2024-es GDP alapadataiból kiderül, hogy az Orbán-kormány továbbra is kitart az elhibázott gazdaságpolitikája mellett...","id":"20250324_hvg-hibas-gazdasagpolitika-gdp-mellar-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c81a6463-d959-4cb3-bd39-51a7dfbc561d.jpg","index":0,"item":"49096857-b42b-4d48-9511-0d10f9f4403a","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-hibas-gazdasagpolitika-gdp-mellar-tamas","timestamp":"2025. március. 24. 09:42","title":"Mellár Tamás: Orbánék sok-sok amerikai hitelből teremtenék meg a jólét illúzióját legalább a választásokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]