[{"available":true,"c_guid":"6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul stabilan marad a helyén mozgás közben is. Teszten a barátságos árú Huawei FreeArc, ami a futók, biciklizők és más sportot űzők figyelmét is felkeltheti.","shortLead":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul...","id":"20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321.jpg","index":0,"item":"11d708ca-0a53-4b99-90fc-05c56b689eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 24. 07:37","title":"Ez a fülhallgató rázós helyzetben sem fog kiesni – teszten a Huawei FreeArc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos értékű ingatlanba fektette annak a pénznek egy részét, amit a Duna Aszfalt tulajdonosa fizetett az építőipari érdekeltségeiért.","shortLead":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos...","id":"20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507.jpg","index":0,"item":"9b4fcb50-c195-44a7-ab23-9dc9af38ab1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","timestamp":"2025. március. 24. 09:47","title":"Ingatlanokba fekteti vagyonát az esztergomi vállalkozó, aki Szijj Lászlónak adta el építőipari cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","shortLead":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","id":"20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66.jpg","index":0,"item":"d3d8f77e-e3de-466b-8ece-9f63a70c283a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:06","title":"Varju László nyerte az újpesti időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3228fd33-ebaa-4d57-ad26-39be9c97c5b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A SPAR szerint 700 másik árut is leakcióztak az áruházaikban.","shortLead":"A SPAR szerint 700 másik árut is leakcióztak az áruházaikban.","id":"20250324_spar-arresstop-akcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3228fd33-ebaa-4d57-ad26-39be9c97c5b2.jpg","index":0,"item":"18c56973-00ea-42b9-917a-7a01266c7d69","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_spar-arresstop-akcio","timestamp":"2025. március. 24. 14:02","title":"SPAR: ötszáz termék árát csökkentették az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","shortLead":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","id":"20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba.jpg","index":0,"item":"69f44c8e-38b6-4528-b92a-fc2bfe0729e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","timestamp":"2025. március. 25. 14:59","title":"Az izraeli elnök szerint már nem a túszok kiszabadítása a legfontosabb a Netanjahu-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd58cc69-046d-4754-965e-86d2ec8cfd5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két sportvezető végig tagadta a vádakat. ","shortLead":"A két sportvezető végig tagadta a vádakat. ","id":"20250325_felmentes-masodfok-michel-platini-sepp-blatter-fifa-uefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd58cc69-046d-4754-965e-86d2ec8cfd5e.jpg","index":0,"item":"94620120-bd20-4f63-80fb-deeadff949f1","keywords":null,"link":"/sport/20250325_felmentes-masodfok-michel-platini-sepp-blatter-fifa-uefa","timestamp":"2025. március. 25. 11:51","title":"Megerősítették a FIFA megkárosításával vádolt Blatter és Platini felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76dcf3-5d8b-48d9-9df1-3e8f65f36b93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem lesz kis feladat. ","shortLead":"Nem lesz kis feladat. ","id":"20250324_Hamilton-sajat-Ferrarit-tervezne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c76dcf3-5d8b-48d9-9df1-3e8f65f36b93.jpg","index":0,"item":"133613f7-01f0-4d38-9dd1-8d868cd42f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_Hamilton-sajat-Ferrarit-tervezne","timestamp":"2025. március. 24. 20:20","title":"Hamilton saját Ferrarit tervezne, az F40 nyomán F44 néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Férje főnöke szeretné megszerezni az Egyesült Államoknak a szigetet. A sziget lakói nem szeretnék ezt.","shortLead":"Férje főnöke szeretné megszerezni az Egyesült Államoknak a szigetet. A sziget lakói nem szeretnék ezt.","id":"20250323_Kutyaszan-bajnoksag-kedveert-latogat-Gronlandra-az-J-D-Vance-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"c922e489-3003-4e5a-8086-f2780aeac933","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Kutyaszan-bajnoksag-kedveert-latogat-Gronlandra-az-J-D-Vance-felesege","timestamp":"2025. március. 23. 21:28","title":"Kutyaszánbajnokság kedvéért látogat Grönlandra az J. D. Vance felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]