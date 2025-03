Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azzal védte a botrányban érintett vezetőket, hogy a szövetségi kormány által használt rendszerek kőkorszakiak.","shortLead":"Azzal védte a botrányban érintett vezetőket, hogy a szövetségi kormány által használt rendszerek kőkorszakiak.","id":"20250325_elon-musk-signal-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"1d072b82-e78b-46d4-8307-3efa6ffbbc1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_elon-musk-signal-botrany","timestamp":"2025. március. 25. 17:07","title":"Elon Musk is mentegette a Trump-kormányt a Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői találkozó az elnöki szóvivő szerint technikai kérdésekről zajlott, a tárgyalások bizonyos aspektusairól Szergej Lavrov ugyanakkor egy keddi interjújában beszélni fog.","shortLead":"A hétfői találkozó az elnöki szóvivő szerint technikai kérdésekről zajlott, a tárgyalások bizonyos aspektusairól...","id":"20250325_peszkov-rijad-usa-oroszorszag-targyalas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"351ae9d5-7efc-4460-a2b4-d9c858857c15","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_peszkov-rijad-usa-oroszorszag-targyalas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 25. 11:55","title":"Peszkov: Nem hozzák nyilvánosságra, hogy miről tárgyaltak az oroszok az amerikaiakkal Rijádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3724ae4-d0ee-4bb8-bbba-5caf40fe4546","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem alakulnak ki emlékek, ám úgy tűnik, ez nem egészen van így.","shortLead":"Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem...","id":"20250324_csecsemo-babakor-agy-emlek-kialakulasa-hippokampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3724ae4-d0ee-4bb8-bbba-5caf40fe4546.jpg","index":0,"item":"c3b880b8-18d8-40ca-ab07-e895c5bd920b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_csecsemo-babakor-agy-emlek-kialakulasa-hippokampusz","timestamp":"2025. március. 24. 20:03","title":"Miért nem emlékszünk arra, ami babakorban történt? A válasz egészen meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kocsis Máté arról posztolt, hogy Lázár Jánossal együtt dolgoznak a szuverenitásvédelmi javaslaton, ami nem sok jót jelent.","shortLead":"Kocsis Máté arról posztolt, hogy Lázár Jánossal együtt dolgoznak a szuverenitásvédelmi javaslaton, ami nem sok jót...","id":"20250325_lazar-janos-kocsis-mate-szuverenitas-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"03862b35-ed4a-4594-9a94-389f2ce33c03","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_lazar-janos-kocsis-mate-szuverenitas-javaslat","timestamp":"2025. március. 25. 19:51","title":"Lázár Jánossal és saját magával fenyegette meg Kocsis Máté a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","shortLead":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","id":"20250326_forint-arfolyam-euro-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"1873d846-9830-441a-87e3-12421898b01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_forint-arfolyam-euro-400","timestamp":"2025. március. 26. 10:21","title":"Újra elérte a forintárfolyam a 400-as határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","shortLead":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","id":"20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0.jpg","index":0,"item":"0ea79185-0b15-4da3-9cf1-bff2348bc617","keywords":null,"link":"/elet/20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","timestamp":"2025. március. 25. 10:31","title":"Javult Galambos Lajos egészségi állapota a szabad levegőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963eea51-90fd-44cf-b246-67c6c708e27e","c_author":"Balizs Benedek","category":"360","description":"Nagy munka vár Rossira, hogy összeszedje a válogatottat a világbajnoki-selejtezőre. De hogyan viszonyul mindez Orbán Viktor párhuzamos valóságához?","shortLead":"Nagy munka vár Rossira, hogy összeszedje a válogatottat a világbajnoki-selejtezőre. De hogyan viszonyul mindez Orbán...","id":"20250324_magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-osztalyozo-vereseg-kieses-ertekeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/963eea51-90fd-44cf-b246-67c6c708e27e.jpg","index":0,"item":"30535ddd-fd60-43ec-a715-e4733b530e0d","keywords":null,"link":"/360/20250324_magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-torokorszag-osztalyozo-vereseg-kieses-ertekeles","timestamp":"2025. március. 24. 17:30","title":"Orbán hiába él álomvilágban, a törökök elleni kettős vereség több súlyos hiányosságra is rávilágított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]